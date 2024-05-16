Senin Kafan Hangi Hayvan Gibi Çalışıyor?

Verdiğin cevaplara göre senin kafan Caretta Caretta gibi çalışıyor! Bir Caretta Caretta kaplumbağası gibi düşünüyorsun, yani sakin ve metanetli. İlk izlenimlerde genellikle uysal ve iyi huylu bir kişi olarak algılanıyorsun. Bu, insanların seni yeni tanırken ilk fark ettikleri özelliklerinden biri oluyor. 🥰 Ancak, bu dışa dönük olumlu tavrının altında, sadece çok nadir zamanlarda ve belirli durumlarda ortaya çıkan biraz daha farklı bir yönün var. Bu, bir nevi savunma mekanizman, ve genellikle bu tarafını herkese göstermekten kaçınıyorsun. ''Tersi pis'' tabiri, bu anlamda tam sana göre. 🤔 Kendi dünyan var ve genellikle çevren dışında olan bitenlerle pek ilgilenmiyorsun. Hayatın stresi, koşuşturması içinde bile anı yaşamaya çalışan bir insansın. Ancak bu demek değil ki, sorumluluklarından uzaklaşıyorsun. Hayır, tam aksine, sorumluluklarını yerine getirmeyi de ihmal etmiyorsun. Tüm bu özellikler de, seni sen yapan unsurlar. Peki, sen ne düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz! 👇🥰