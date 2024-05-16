Senin Kafan Hangi Hayvan Gibi Çalışıyor?
Senin Kafan Hangi Hayvan Gibi Çalışıyor?
Herkes içinde hayvanlarla ortak özelliklere sahiptir. Kimisi arı gibi çalışkan, kimisi sırtlan gibi sinsi, kimisi ise aslan gibi güçlüdür. Bakalım senin kafan hangi hayvan gibi çalışıyor? 🤔 Öğrenmek için haydi testeee! 👇🥰
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Yaşını da seç bakalım.
3. Bu hayatta en değer verdiğin şey nedir?
4. Bu evlerden hangisi senin zevkine en uygun olanı?
5. Bu ortamlardan birinde yaşamak zorunda kalsan hangisini seçerdin?
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6. Şimdi de bu besinlerden birini seçmeni istiyoruz.
7. Genelde öfken ne kadar sürer?
8. Peki, hayvan olsan vücudun ne renk olsun isterdin?
9. Herkesle kolay arkadaş olabilen biri misin?
10. Son olarak, bize en güvendiğin özelliğini söyle.
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At!
Karınca!
Caretta Caretta!
Karga!
Koala!
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