Senin İlgin Var, Peki Ya Onun? Karşındakinin Sana İlgisinin Olup Olmadığını Gösteren 11 İşaret

04.10.2025 - 23:04

Birine karşı bir şey hissettiğimizde onun bizim hakkımızda ne düşündüğünü kafamızda kurgular dururuz. Bizim ona duygularımız var ama o da bizim hissettiğimiz gibi hissediyor mu acaba diye merak ederiz. Bunu anlamak için bazı işaretler var elbette. Bu işaretler nelermiş, bakalım mı?

1. İletişimde kalmak için çaba harcıyor mu?

Karşındakinin sana ilgisi olup olmadığını anlamanın kolay yollarından biri bu elbette. Yani seninle konuşmak isteyen birinin senden hoşlandığını söyleyebiliriz. Tabii bu tek başına yeterli olmaz. Seninle konuşmaktan hoşlanan arkadaşın da seninle iletişimde kalabilir. Ama burada daha çok sabah uyanır uyanmaz mesaj atan, akşam senle konuşmadan günü kapatmayan bir iletişimden bahsettiğimizi söyleyelim.

2. Seni tanımak için çaba harcaması önemli bir işaret.

Karşındaki seni tanımaya çalışıyorsa seninle ilgilendiğini düşünebilirsin. Yani seninle ilgili sorular soruyorsa ve senin ilgi alanlarını merak ediyorsa bunlar seninle yakından ilgilendiğini gösteriyor. İlgilenmenin yanında seninle ilgili şeyleri aklında tutmaya çalışması da sana yaklaştığının göstergesi.

3. Senin için vakit yaratmaya çalışması sana ilgisini göstermesi olarak yorumlanabilir.

Hepimiz işimizin gücümüzün arasında sevdiklerimiz için vakit ayırmaya çalışıyoruz. Bazılarımız bu dengeyi ideal şekilde ayarlayamıyoruz. Ama eğer karşındaki seninle vakit geçirmek için her fırsatı değerlendiriyorsa o zaman bu, sana ilgisinin olduğunu gösteriyor diyebiliriz.

4. Zor zamanlar, yanında kimin olduğunu gösterir.

Hayatımızın en zor zamanlarını atlatırken yanımızda birilerine ihtiyaç duyarız. Eğer karşındaki senin zor zamanlarında yanında olmak için her şeyi yapıyorsa o zaman ilgisi olduğunu düşünmen gayet normal. Yani senin sadece mutlu anlarını değil, kötü ve üzgün anlarını da kucaklıyor demek bu!

5. Gelecek planlarında sen de var mısın?

Geleceğini planlarken seni de hesaba katması oldukça önemli bir gelişme. Çünkü bu, ciddi ciddi seni hayatına dahil etmek istediğini gösteriyor. Burada tabii ki 10 senelik planlarından bahsetmiyoruz ama 2-3 aylık planlarında sen varsan o zaman ilgisi de vardır.

6. Senin yaptıklarınla gurur duyan biri seninle kesin ilgileniyordur!

Seven insan, sevdiğinin başarıları ile bir ayrı gurur duyar. Bu herkesin başarıya sevinmesi gibi değildir. Eğer karşındakinin seninle gurur duyduğunu görüyorsan seninle ilgilendiğini düşünmekte çok haklısın.

7. Seni olduğun gibi kabul eden birinin ilgisi vardır zaten!

Genelde insanlar karşısındakini eleştirmeye çok yatkındır. Onun beğenmediği her hareketini eleştirir ve müdahale eder. Ama sana ilgisi olan biriyse o seni olduğun gibi kabul etmeye çalışır. Yani seni sen olduğun için sever.

8. Seninle beraber yaşlanmak gibi bir hayali varsa...

Beraber yaşlanmak istemekten güzeli mi var. Eğer karşındaki seninle böyle hayaller kuruyorsa o zaman sana ilgisi olduğu belli! Çünkü birlikte büyümek, gelişmek gibi istekler oldukça derinden gelir. Yani seninle ilgili daha derinde bir şeyler vardır.

9. Seninle ilgili her şey onu yakından ilgilendiriyor.

Hayatın ya da seninle ilgili herhangi bir şey onun çok ilgisini çekiyorsa sana ilgisinin olduğunu söylemek mümkün. Çünkü seven biri karşısındaki kişiyle ilgili her detaya hakim olmak ister. Onunla ilgili hiç kimsenin bilmediği şeyleri bilmek onu mutlu eder.

10. Güven en önemli duygu!

Karşındakinin sana verdiği güvenden daha güzel bir şey var mı? Onun yanında hiçbir yerde olmadığın kadar güvende hissediyorsan, o zaman sana karşı bir ilgisi olduğunu düşünebiliriz. Bu güven hissi öyle kolay bulanabilecek bir şey değil çünkü. Ancak sana ilgi duyan biri seni bu derece rahatlatabilir.

11. Karşındaki sana iç dünyasını açıyorsa bu da ilginin işareti olabilir.

Karşındaki sana iç dünyasından paylaşımlar yapıyorsa bu sana ilgisi olduğu için olabilir. Çünkü insan ilgi duyduğu kişiye ancak özel duygu ve düşüncelerini paylaşabilir. Bu tarz paylaşımlar sizi birbirinize de yaklaştırır zaten!

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
