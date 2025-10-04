Senin İlgin Var, Peki Ya Onun? Karşındakinin Sana İlgisinin Olup Olmadığını Gösteren 11 İşaret
Birine karşı bir şey hissettiğimizde onun bizim hakkımızda ne düşündüğünü kafamızda kurgular dururuz. Bizim ona duygularımız var ama o da bizim hissettiğimiz gibi hissediyor mu acaba diye merak ederiz. Bunu anlamak için bazı işaretler var elbette. Bu işaretler nelermiş, bakalım mı?
1. İletişimde kalmak için çaba harcıyor mu?
2. Seni tanımak için çaba harcaması önemli bir işaret.
3. Senin için vakit yaratmaya çalışması sana ilgisini göstermesi olarak yorumlanabilir.
4. Zor zamanlar, yanında kimin olduğunu gösterir.
5. Gelecek planlarında sen de var mısın?
6. Senin yaptıklarınla gurur duyan biri seninle kesin ilgileniyordur!
7. Seni olduğun gibi kabul eden birinin ilgisi vardır zaten!
8. Seninle beraber yaşlanmak gibi bir hayali varsa...
9. Seninle ilgili her şey onu yakından ilgilendiriyor.
10. Güven en önemli duygu!
11. Karşındaki sana iç dünyasını açıyorsa bu da ilginin işareti olabilir.
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
