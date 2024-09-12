Senin İçin İmkansız Olan Ne?
Senin İçin İmkansız Olan Ne?
Hayatın içinde her birimizin karşısına çıkan zorluklar ve imkansızlıklar vardır. Peki senin imkansızlığın ne olabilir? Belki duygusal belki de pratik bir konuda bir türlü aşamadığın bir engel var. Bu testle, senin için hayatı zorlaştıran o imkansızlığı keşfetmeye hazır mısın?
Hadi başlayalım!
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1. Hayatında en çok hangi alanda zorluk çekiyorsun?
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2. Bir karar verirken neyi göz önünde bulundurursun?
3. Büyük bir hedefin olduğunda ilk adımı nasıl atarsın?
4. İlişkilerinde en çok karşılaştığın sorun nedir?
5. Hayallerine ulaşmak için risk almaktan çekinir misin?
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6. Kendini motive etmenin en iyi yolu nedir?
7. Gelecekle ilgili ne düşünüyorsun?
8. Stresli bir durumda nasıl tepki verirsin?
9. İlerlemene engel olan en büyük şey ne?
10. Hayatının en önemli önceliği nedir?
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İçsel huzuru bulmak senin için imkansız!
Kendi potansiyelini aşmak senin için imkansız!
Gerçek aşka inanmak senin için imkansız!
Belirsizliklerle başa çıkmak senin için imkansız!
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