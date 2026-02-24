onedio
Senin Hayatının Nesi Masal Gibi?

Senin Hayatının Nesi Masal Gibi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
24.02.2026 - 20:43

Bazılarımızın aşkı masal gibi… Bazılarımızın mücadelesi destan… Kimimizin hayatı dram dolu bir roman gibi akıyor, kimimiz ise sakin bir günlük gibi yaşıyoruz Peki senin hayatının masalsı tarafı neresi? Aşkın mı, savaşın mı, gözyaşların mı yoksa… hiçbir şey mi?

