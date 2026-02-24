Senin Hayatının Nesi Masal Gibi?

Bazılarımızın aşkı masal gibi… Bazılarımızın mücadelesi destan… Kimimizin hayatı dram dolu bir roman gibi akıyor, kimimiz ise sakin bir günlük gibi yaşıyoruz Peki senin hayatının masalsı tarafı neresi? Aşkın mı, savaşın mı, gözyaşların mı yoksa… hiçbir şey mi?

Cevapla ve öğren!