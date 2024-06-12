Senin En Güzel Yanın Ne?
Senin En Güzel Yanın Ne?
Herkesin kendine has ve özel bir yönü vardır. Bu test ile senin en güzel yanını keşfetmeye ne dersin? Hadi, sorulara yanıt ver ve kendini daha iyi tanı! 👇
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1. Sabah kalkınca ilk ne yaparsın?
2. En çok hangi anlarda müzik dinlemekten keyif alırsın?
3. Bir tatil planlıyorsun, tercihin ne olurdu?
4. Peki kafanı dağıtmak istediğinde ne yaparsın?
5. En yakın arkadaşına sorsak seni tek kelimeyle nasıl tanımlar?
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