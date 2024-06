Senin En Güzel Yanın Ne?

İyi bir dostsun! Senin en güzel yanın sadık ve güvenilir olman. Çevrendekiler sana her zaman güvenebilir ve seninle her şeyi paylaşabilir. Hem ailen hem de arkadaşların sana rahatça dertlerini anlatabiliyor. İnsanlara tavsiye verme konusunda da oldukça iyisin. Sevdiklerinin zor anında yanında olan, onlara her daim destek olan birisin.