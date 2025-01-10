Paraya Ne Kadar Bağımlısın?
Paraya Ne Kadar Bağımlısın?
Herkes parayı sever, ama bazılarımız için para sadece bir araçken, diğerleri için adeta hayatın merkezinde bir yer tutar. Peki, senin parayla olan ilişkin nasıl? Maddi şeylere mi odaklanıyorsun, yoksa parayı gerektiği kadar mı önemseyenlerdensin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ay sonunda paranın bittiğini fark ettin. Ne yaparsın?
4. Lüks bir şey almayı düşündüğünde aklına ilk gelen ne olur?
5. Alışverişe çıktığında hangisi daha çok başına gelir?
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6. Bir arkadaşın senden borç istedi. Ne yaparsın?
7. Sence para mutluluk getirir mi?
8. Bir yatırım fırsatıyla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
9. Arkadaş grubunda genelde senin maddi durumun hangisidir?
10. Parayla ilgili seni en çok korkutan senaryo nedir?
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Sen paraya körü körüne bağımlısın!
Sen paraya tam anlamıyla bağımlı değilsin!
Sen paraya bağımlı falan değilsin!
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