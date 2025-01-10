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Lesli Karavil'in Yepyeni Gösterisi "Mazeretim Var!" 15 Ocak'ta Komedi Kulüp'te!

Lesli Karavil'in Yepyeni Gösterisi "Mazeretim Var!" 15 Ocak'ta Komedi Kulüp'te!

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Onedio Content - Onedio Editörü
10.01.2025 - 13:15

Komik, interaktif ve sıra dışı...

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Muzip hikayeleri ve yüksek enerjisiyle Lesli, yeni yıla yepyeni bir formatla girdi.

Muzip hikayeleri ve yüksek enerjisiyle Lesli, yeni yıla yepyeni bir formatla girdi.

Lesli, bu kez sadece güldürmekle kalmıyor, tüm seyircileri de oyuna dahil ediyor!

Karavil, yeni interaktif oyunu "Mazeretim Var!", ile günlük hayatımızda sürekli arkasına sığındığımız bahanelerin üzerine gidiyor.

Karavil, yeni interaktif oyunu "Mazeretim Var!", ile günlük hayatımızda sürekli arkasına sığındığımız bahanelerin üzerine gidiyor.

Oyunda gönüllü seyircilerle eğlenceli senaryolar da canlandırılıyor. Eşsiz bir deneyim yaşamaya ve kahkaha dolu geceye hazır olun!

Lesli Karavil “Mazeretim Var!" 15 Ocak Çarşamba günü Komedi Kulüp'te!

Lesli Karavil “Mazeretim Var!" 15 Ocak Çarşamba günü Komedi Kulüp'te!

Adres: Harbiye, Teşvikiye Cd. No:41 D:41A Şişli, Istanbul, Turkey 34367

Bilgi ve Rezervasyon Talebi: 0533 133 33 92 (Rezervasyon hattı saat 09:00-21:00 arasında aktiftir.)

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