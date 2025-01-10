Lesli Karavil'in Yepyeni Gösterisi "Mazeretim Var!" 15 Ocak'ta Komedi Kulüp'te!
Lesli Karavil'in Yepyeni Gösterisi "Mazeretim Var!" 15 Ocak'ta Komedi Kulüp'te!
Komik, interaktif ve sıra dışı...
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Muzip hikayeleri ve yüksek enerjisiyle Lesli, yeni yıla yepyeni bir formatla girdi.
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Karavil, yeni interaktif oyunu "Mazeretim Var!", ile günlük hayatımızda sürekli arkasına sığındığımız bahanelerin üzerine gidiyor.
Lesli Karavil “Mazeretim Var!" 15 Ocak Çarşamba günü Komedi Kulüp'te!
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