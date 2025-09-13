Sen de Yap! Google Gemini'de Nano Banana ile Üretilmiş En Yaratıcı Görseller!
Hayal gücünün sınırlarını zorlayan “Nano Banana” ile aklına gelen en uçuk fikirleri saniyeler içinde görsele dönüştürebilirsin. Üstelik ücretsiz!
Dileyen herkesin gemini.google.com adresine giderek tamamen ücretsiz şekilde kullanabileceği Nano Banana için ''Acaba ben ne yapsam?'' diyenlere örnek olacak müthiş görselleri derledik.
''Ben de isterim!'' dersen örnek prompt: 'Resimdeki karakterlerin, 1/7 ölçekli, ticari kalitede, gerçekçi bir tarzda bir figürünü oluşturun. Bu figür, üzerinde hiçbir yazı bulunmayan, yuvarlak ve şeffaf akrilik bir kaide üzerinde, gerçek bir ortamdaki bir bilgisayar masasında dursun. Bilgisayar ekranında, bu figürün 3D modelleme süreci görünsün. Ekranın yanında ise, üzerinde orijinal ve iki boyutlu düz illüstrasyonların basılı olduğu, yüksek kaliteli koleksiyon figürlerini andıran bir tarzda tasarlanmış bir oyuncak paketleme kutusu olsun.'
“Üşendim” dersen senin için bu promptu Gemini’a önden yazdık. Sen sadece resmini yükle, tek tıkla oluştur!
Yaratıcılıkta sınır yok!
''Nasıl yaparım?'' diyenler için, hemen tıkla Gemini'a gir, prompt aşağıda!
''Tutmakta olduğum nesneyi 3 boyutlu şeffaf çizgili bir holograma dönüştür. Orijinal nesneyi silmeyi unutma.'
Mesela en sevdikleriniz tek tıkla bir çanta charmına dönüşebilir! 😍
Ya da yeni saçınızı seçerken yardım alabilirsiniz! 🤩
Hatta ofise davetsiz misafirler sokabilirsiniz! 😅
Tüm bunları ve çok daha fazlasını Google Gemini üzerinden Nano Banana ile tek tıkla yapmak mümkün! Üstelik herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor!
Hayalinizi gerçeğe dönüştürmek ve yaratıcılığınızı konuşturmak için tıklayın!
