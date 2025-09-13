Sen de Yap! Google Gemini'de Nano Banana ile Üretilmiş En Yaratıcı Görseller!

''Ben de isterim!'' dersen örnek prompt: 'Resimdeki karakterlerin, 1/7 ölçekli, ticari kalitede, gerçekçi bir tarzda bir figürünü oluşturun. Bu figür, üzerinde hiçbir yazı bulunmayan, yuvarlak ve şeffaf akrilik bir kaide üzerinde, gerçek bir ortamdaki bir bilgisayar masasında dursun. Bilgisayar ekranında, bu figürün 3D modelleme süreci görünsün. Ekranın yanında ise, üzerinde orijinal ve iki boyutlu düz illüstrasyonların basılı olduğu, yüksek kaliteli koleksiyon figürlerini andıran bir tarzda tasarlanmış bir oyuncak paketleme kutusu olsun.'