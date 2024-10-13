Sen Bir Daha Aşık Olamayacak mısın?
Sen Bir Daha Aşık Olamayacak mısın?
Sen bir daha aşık olamayacak mısın?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Birine aşık olduğunda hissettiğin en belirgin duygu nedir?
4. Geçmişteki bir aşk hikayen seni nasıl etkiledi?
5. Şu an sevdiğin biri var mı?
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6. Aşk senin hayatında nasıl bir rol oynar?
7. Peki aşık olmaktan korkuyor musun?
8. Son olarak aşık olma düşüncesi sana nasıl hissettiriyor?
Sen tekrar aşık olacaksın!
Sen bir daha aşık olamayacaksın!
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