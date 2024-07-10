Seçtiğin Futbolculara Göre Hangi Teknik Direktörsün?
Seçtiğin Futbolculara Göre Hangi Teknik Direktörsün?
Futbol dünyasının karmaşık ve renkli dünyasında hangi teknik direktör olduğunuzu merak ediyor musunuz? O zaman bu testi çözerek kendinizi keşfedin. Bakalım saha kenarındaki stratejik deha mısınız, yoksa kulübede oturup sahadaki hataları göz ardı edenlerden mi?
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1. Öncelikle bir futbol takımı kuruyorsun. İlk transferin kim olurdu?
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2. Takımını kurdun. Peki şimdi takımın için en önemli şey ne?
3. Takım şampiyonluk için çok önemli bir maça çıkacak, maçtan önce takımla nasıl bir konuşma yaparsın?
4. Takımın çok önemli bir maçta 2-2 berabere. Karşı takım 90+2'de bir penaltı kazandı. Bu penaltıda kaleni kimin korumasını isterdin?
5. Maç içerisinde senin için en ideal dizilim hangisi?
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