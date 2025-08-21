Satranç Meraklıları Buraya: Dünyanın En Stratejik 10 Açılış Hamlesi

Caro-Kann, siyah taşla oynayanlar için hem güvenli hem de dengeli bir sistemdir. Rakibin hızlı saldırı planlarını bozar ve uzun oyunda sağlam bir piyon yapısı ile avantaj yaratır. Dünya şampiyonlarının dahi bu savunmayı kritik maçlarda tercih etmesi, ne kadar güvenilir olduğunu gösterir.