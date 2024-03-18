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Sana En Uygun Meditasyon Şeklini Belirliyoruz!

etiket Sana En Uygun Meditasyon Şeklini Belirliyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 17:31

Meditasyon yapmanın birçok farklı yolu vardır. 

Peki ya sana en uygun meditasyon şekli hangisi? Hazırsan söylüyoruz!

Kaynak: https://onedio.com/haber/hangi-pilate...
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1. Hangi hareket türleri seni kendine daha çok çekiyor?

2. Peki ya genel olarak bireysellikten mi yoksa sosyallikten mi hoşlanıyorsun?

3. Uyku düzenin nasıl?

4. Peki ya sporla aran nasıl?

5. Vücudunun esnek olduğunu söyleyebilir misin?

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6. Bir günün nasıl geçiyor?

7. Masa başında çok fazla vakit geçiriyor musun?

8. Son olarak profesyonel bir sporcu olsaydın ne yapmak isterdin onu seç bakalım?

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Odaklanma meditasyonu!

Odaklanma meditasyonu!

Bu meditasyon tekniği, odaklanmanın ve zihni sakinleştirmenin önemine odaklanır. Genellikle nefes alıp verme üzerine yoğunlaşılır. Rahat bir pozisyonda oturarak veya yatarak başlanabilir. Gözler kapatılır ve nefes alıp verme farkındalığıyla odaklanılır. Nefesini izlerken, zihnini dağıtan düşünceleri fark edip nazikçe onları geçiştirir ve tekrar nefesine odaklanırsın. Bu süreçte zihin sakinleşir ve odaklanma yeteneği güçlenir.

Görselleştirme meditasyonu!

Görselleştirme meditasyonu!

Bu meditasyon tekniği, zihinsel bir resim oluşturarak hayal gücünü kullanmayı içerir. Rahat bir pozisyonda oturur veya yatar pozisyonda yapabilirsin. Gözlerini kapatır ve zihninizi sakinleştirirsin. Sonra zihninde pozitif bir manzara veya sembol canlandırırsın. Bu manzara, sakinleştirici bir doğa sahnesi, iç huzuru simgeleyen bir nesne veya sakinleştirici bir renk olabilir. Görselleştirme meditasyonu yaparken, zihnini bu olumlu imgeye odaklamak stresi azaltabilir ve ruhsal dengeyi sağlayabilir.

Bilinçli farkındalık meditasyonu!

Bilinçli farkındalık meditasyonu!

Bu meditasyon tekniği iç ve dış deneyimlere anlık farkındalık geliştirmeyi amaçlar. Rahat bir pozisyonda oturarak veya yatarak başlanır. Gözler kapatılır, bedenine ve çevrendeki duyusal deneyimlere dikkat edersin. Nefes alıp verme, bedenindeki duyumlar, düşüncelerin ve duyguların üzerine odaklanırsın. Ancak, bu deneyimlere bağlı olmadan, onları değerlendirmeden ve yargılamadan sadece farkında olmaya gayret etmen gerekir. Bu meditasyon tekniği içsel dengeni bulmana, stresi azaltmana ve duygusal zekanı geliştirmene yardımcı olabilir.

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