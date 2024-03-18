Sana En Uygun Meditasyon Şeklini Belirliyoruz!

Bu meditasyon tekniği, zihinsel bir resim oluşturarak hayal gücünü kullanmayı içerir. Rahat bir pozisyonda oturur veya yatar pozisyonda yapabilirsin. Gözlerini kapatır ve zihninizi sakinleştirirsin. Sonra zihninde pozitif bir manzara veya sembol canlandırırsın. Bu manzara, sakinleştirici bir doğa sahnesi, iç huzuru simgeleyen bir nesne veya sakinleştirici bir renk olabilir. Görselleştirme meditasyonu yaparken, zihnini bu olumlu imgeye odaklamak stresi azaltabilir ve ruhsal dengeyi sağlayabilir.