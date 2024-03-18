Sana En Uygun Meditasyon Şeklini Belirliyoruz!
Sana En Uygun Meditasyon Şeklini Belirliyoruz!
Kaynak: https://onedio.com/haber/hangi-pilate...
Meditasyon yapmanın birçok farklı yolu vardır.
Peki ya sana en uygun meditasyon şekli hangisi? Hazırsan söylüyoruz!
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1. Hangi hareket türleri seni kendine daha çok çekiyor?
2. Peki ya genel olarak bireysellikten mi yoksa sosyallikten mi hoşlanıyorsun?
3. Uyku düzenin nasıl?
4. Peki ya sporla aran nasıl?
5. Vücudunun esnek olduğunu söyleyebilir misin?
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6. Bir günün nasıl geçiyor?
7. Masa başında çok fazla vakit geçiriyor musun?
8. Son olarak profesyonel bir sporcu olsaydın ne yapmak isterdin onu seç bakalım?
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