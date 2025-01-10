Kasırgalara Hep Kadın İsmi Verilmesinin Ardındaki Sebep Nedir?

Kasırgalara genellikle kadın isimleri verildiğini hiç fark ettiniz mi? Bu gelenek, düşündüğünüzden çok daha eski ve tartışmalı bir geçmişe dayanıyor. Başlangıçta isimler rastgele seçilirken bir dönem yalnızca kadın isimleri kullanılmaya başlandı. Ancak bu durum, zamanla büyük tepkilere yol açtı. Altında yatan sebeplere gelin bakalım.