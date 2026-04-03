İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 4 - 5 Nisan Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Yıldız Tilbe - JJ Arena Ataşehir - 4 Nisan 2026

Kendine has dansları ve duygusal derinliği yüksek besteleriyle Türk popunun en nevi şahsına münhasır ismi olan Yıldız Tilbe, JJ Arena’da binlerce hayranıyla buluşacaktır. Sanatçı, bu özel gecede hem pop hem de arabesk dokunuşlu en sevilen aşk şarkılarını seslendirerek unutulmaz bir performansa imza atacaktır.

Mabel Matiz - İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu - 4 Nisan 2026

Türk pop müziğine getirdiği yenilikçi ve sanatsal vizyonla tanınan Mabel Matiz, geleneksel ezgileri modern synth-pop altyapılarıyla birleştiren özgün bir sanatçıdır. Harbiye Oditoryumu’nun büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek konser, sanatçının kültürel sınırları aşan diskografisinin görkemli bir sunumu olacaktır.

Melis Fis - Bostancı Gösteri Merkezi - 4 Nisan 2026

Yeni nesil pop müziğin en yetenekli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Melis Fis, güçlü vokal performansı ve sahnedeki samimi enerjisiyle dikkat çekmektedir. Sanatçı, Bostancı’nın tarihi sahnesinde hem duygusal hem de enerjik şarkılarıyla hayranlarına müzik dolu bir gece vaat etmektedir.

Seda Sayan - Masal Ataşehir - 4 Nisan 2026

Televizyon ve müzik dünyasının en ikonik figürlerinden biri olan Seda Sayan, güçlü sahne hakimiyeti ve pop-fantezi türündeki klasikleşmiş hitleriyle tanınmaktadır. Masal Ataşehir’de sahne alacak olan sanatçı, şov dünyasındaki tecrübesini ve geniş repertuarını sevenleriyle buluşturacaktır.

Haktan - Jolly Joker Vadistanbul - 4 Nisan 2026

Kendine has gırtlak yapısı ve üstün yorum yeteneğiyle 'duyguların tercümanı' olarak adlandırılan Haktan, canlı performanslarındaki doğaçlama gücüyle hayranlık uyandırmaktadır. Sanatçı, Vadistanbul sahnesinde hem kendi eserlerini hem de pop ve fantezi müziğin unutulmaz eserlerini eşsiz yorumuyla seslendirecektir.

Gripin - Paribu Art - 5 Nisan 2026

1999 yılından bu yana Türk pop-rock sahnesinin en istikrarlı gruplarından olan Gripin, duygusal şarkıları ve güçlü sahne performansıyla tanınan bir ekiptir. 5 Nisan Pazar akşamı gerçekleşecek konserde grup, kariyerlerinin dönüm noktası olan hitlerini modern düzenlemelerle hayranlarına sunacaktır.