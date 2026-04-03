İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 4 - 5 Nisan Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 01:39

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 4 - 5 Nisan'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Yıldız Tilbe - JJ Arena Ataşehir - 4 Nisan 2026

Kendine has dansları ve duygusal derinliği yüksek besteleriyle Türk popunun en nevi şahsına münhasır ismi olan Yıldız Tilbe, JJ Arena’da binlerce hayranıyla buluşacaktır. Sanatçı, bu özel gecede hem pop hem de arabesk dokunuşlu en sevilen aşk şarkılarını seslendirerek unutulmaz bir performansa imza atacaktır.

Mabel Matiz - İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu - 4 Nisan 2026

Türk pop müziğine getirdiği yenilikçi ve sanatsal vizyonla tanınan Mabel Matiz, geleneksel ezgileri modern synth-pop altyapılarıyla birleştiren özgün bir sanatçıdır. Harbiye Oditoryumu’nun büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek konser, sanatçının kültürel sınırları aşan diskografisinin görkemli bir sunumu olacaktır.

Melis Fis - Bostancı Gösteri Merkezi - 4 Nisan 2026

Yeni nesil pop müziğin en yetenekli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Melis Fis, güçlü vokal performansı ve sahnedeki samimi enerjisiyle dikkat çekmektedir. Sanatçı, Bostancı’nın tarihi sahnesinde hem duygusal hem de enerjik şarkılarıyla hayranlarına müzik dolu bir gece vaat etmektedir.

Seda Sayan - Masal Ataşehir - 4 Nisan 2026

Televizyon ve müzik dünyasının en ikonik figürlerinden biri olan Seda Sayan, güçlü sahne hakimiyeti ve pop-fantezi türündeki klasikleşmiş hitleriyle tanınmaktadır. Masal Ataşehir’de sahne alacak olan sanatçı, şov dünyasındaki tecrübesini ve geniş repertuarını sevenleriyle buluşturacaktır.

Haktan - Jolly Joker Vadistanbul - 4 Nisan 2026

Kendine has gırtlak yapısı ve üstün yorum yeteneğiyle 'duyguların tercümanı' olarak adlandırılan Haktan, canlı performanslarındaki doğaçlama gücüyle hayranlık uyandırmaktadır. Sanatçı, Vadistanbul sahnesinde hem kendi eserlerini hem de pop ve fantezi müziğin unutulmaz eserlerini eşsiz yorumuyla seslendirecektir.

Gripin - Paribu Art - 5 Nisan 2026

1999 yılından bu yana Türk pop-rock sahnesinin en istikrarlı gruplarından olan Gripin, duygusal şarkıları ve güçlü sahne performansıyla tanınan bir ekiptir. 5 Nisan Pazar akşamı gerçekleşecek konserde grup, kariyerlerinin dönüm noktası olan hitlerini modern düzenlemelerle hayranlarına sunacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock Sahne'de Kimler Var?

Myrath - IF Performance Hall Beşiktaş - 4 Nisan 2026

Tunus kökenli oriental metal tarzının dünyadaki öncü temsilcisi olan Myrath, progresif metal tınılarını mistik ezgilerle birleştirerek dinleyicilerine benzersiz bir sahne performansı sunacaktır. Sahne şovları ve teknik becerileriyle tanınan grup, 2026 konser sezonunun bu türdeki tek performansı olarak dikkat çekmektedir.

Adamlar - Zorlu PSM Turkcell Sahnesi - 4 Nisan 2026

Türk rock müziğinin ironik ve derinlikli şarkı sözleriyle tanınan sevilen grubu Adamlar, Zorlu PSM’nin yüksek kapasiteli ve üstün akustikli ana sahnesinde hayranlarıyla buluşacaktır. Grup, 'Eski Dostum Tankla Gelmiş' albümünden bugüne uzanan geniş diskografisini bu özel gecede sergileyecektir.

Messer Chups - Roxy Club - 4 Nisan 2026

Surf rock ritimlerini karanlık bir sinema estetiği ve korku temalarıyla harmanlayan Messer Chups, enstrümantal yetkinlikleri ve retro sahne duruşlarıyla bilinen bir ekiptir. Roxy sahnesinde gerçekleşecek bu performans, surf gitarın sinematik atmosferini İstanbul’un yeraltı müzik kültürüyle buluşturacaktır.

Ogün Sanlısoy - 4 Nisan 2026

Türk hard rock müziğinin en güçlü vokalistlerinden biri olan Ogün Sanlısoy, kariyerindeki klasikleşmiş solo parçalarını ve rock tarihine damga vuran hitlerini seslendirecektir. Sanatçının sahne enerjisi, rock müzik tutkunlarına hem nostaljik hem de yüksek tempolu bir akşam vaat etmektedir.

Haluk Levent - Jolly Joker Kartal İstMarina - 4 Nisan 2026

Anadolu rock müziğinin yaşayan efsanesi Haluk Levent, sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra sahnedeki yüksek enerjisi ve samimi iletişimiyle tanınmaktadır. Sanatçı, Kartal sahilindeki bu konserde 90’lardan günümüze uzanan marş niteliğindeki şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyleyecektir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Hidra - Dorock XL Kadıköy - 5 Nisan 2026

Türkçe rap dünyasının en keskin kalemlerinden biri olarak kabul edilen Hidra, teknik flow’ları ve toplumsal eleştirileriyle tanınan enerjik bir sanatçıdır. 5 Nisan Pazar günü Kadıköy sahnesinde gerçekleştireceği performans, sanatçının kariyerindeki önemli hitleri ve sert lirikleri canlı izleme fırsatı sunacaktır.

Luv X '90s & 2000s' Hip-Hop Party - Blind İstanbul - 4 Nisan 2026

Beyoğlu’nun önemli mekanlarından Blind, 4 Nisan gecesi hip-hop kültürünün altın çağlarına saygı duruşu niteliğinde büyük bir partiye ev sahipliği yapacaktır. 90’lar ve 2000’lerin unutulmaz ritimlerinin modern bir ses sistemiyle sunulacağı bu etkinlik, nostalji ve yüksek enerjiyi bir arada arayanlar için idealdir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Sibel Köse Quintet - Nardis Jazz Club - 4 Nisan 2026

Türkiye’nin en saygın caz vokallerinden biri olan Sibel Köse, uluslararası arenadaki başarıları ve caz standartlarına getirdiği özgün yorumlarla tanınmaktadır. Beşlisiyle birlikte Nardis sahnesinde yer alacak olan sanatçı, klasik caz parçalarını modern ve zarif bir duyarlılıkla dinleyicilerine sunacaktır.

Maya Perest 'Solo Piyano' - Zorlu PSM touché - 4 Nisan 2026

Genç kuşağın dikkat çeken müzisyenlerinden Maya Perest, bu özel gecede piyanosu eşliğinde kendi bestelerini ve sevilen eserleri minimalist bir yaklaşımla yorumlayacaktır. Sanatçının duru vokal tarzı ve piyano hakimiyeti, Zorlu PSM’nin samimi atmosferinde dinleyicilere dingin bir akşam vaat etmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Juan Hansen (Live) - Kastel - 4 Nisan 2026

Arjantinli prodüktör Juan Hansen, elektronik altyapıları canlı enstrümanlar ve vokallerle birleştiren kendine has performans tarzıyla türün en yenilikçi isimlerinden biridir. Kastel’in mistik atmosferinde gerçekleşecek bu performans, melodik techno ve organik seslerin etkileşimiyle benzersiz bir deneyim sunacaktır.

Kloud | Pashex - 74hall - 4-5 Nisan 2026

Maskeli kimliğiyle gizem yaratan Kloud ve techno sahnesinin yükselen ismi Pashex, hafta sonu boyunca endüstriyel tınıları 74hall’un yeraltı atmosferine taşıyacaktır. İkilinin performansı, modern techno’nun karanlık ve güçlü enerjisini İstanbul’un endüstriyel dokusuyla buluşturmayı hedeflemektedir.

Candela: Echoes of History - Kastel - 5 Nisan 2026

'Echoes of History' temasıyla düzenlenen bu özel gece, elektronik ritimleri tarihi dokunuşlar ve eşsiz görsel efektlerle harmanlayan Candela ekibinin bir prodüksiyonudur. 5 Nisan Pazar günü gerçekleşecek buluşma, hafta sonunu yüksek enerjili ve estetik bir finalle kapatmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Nayah Gathering: Come Again & Naranjaman - Babylon - 4 Nisan 2026

İstanbul’un köklü reggae kültürünün temsilcisi Nayah, geri dönüş serisinin üçüncü ayağında Babylon sahnesinde dub ve reggae ritimlerini dinleyiciyle buluşturmaktadır. Reggae kültürünün şehre kök salmasını sağlayan Nayah, Naranjaman’ın katılımıyla pozitif enerji dolu bir akşam vaat etmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Türk Halk Müziğinden Kimler Var?

Anadolu Ateşi - AKM Türk Telekom Opera Salonu - 5 Nisan 2026

Yüzlerce halk dansı figürünü modern dans ve bale ile birleştiren Anadolu Ateşi, dev kadrosuyla Türkiye’nin kültürel mirasını sahneleyen dünyaca ünlü bir topluluktur. 5 Nisan’daki bu şov, etkileyici koreografisi ve hızlı ayak hareketleriyle izleyicilere Anadolu’nun tarihini dansla anlatacaktır.

Sıra Night: Turkish Experience - White Hill AVM - 4 Nisan 2026

Geleneksel sıra gecesi kültürünü modern bir eğlence anlayışıyla buluşturan bu etkinlik, otantik halk müzikleri ve yöresel lezzetler eşliğinde interaktif bir deneyim sunmaktadır. Türk kültürünün samimi ve coşkulu yönünü yansıtan program, katılımcılara unutulmaz bir geleneksel akşam vaat etmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Alternatif Müzik Nerede Dinlenir?

The Away Days - Zorlu PSM %100 Studio - 4 Nisan 2026

Indie rock ve shoegaze tınılarını Doğu Anadolu esintili psikedelik dokunuşlarla harmanlayan The Away Days, uluslararası alanda da ses getiren başarılı bir yerli oluşumdur. Grubun atmosferik vokalleri ve katmanlı ses yapıları, 4 Nisan akşamı dinleyicileri hayalperest bir müzikal serüvene sürükleyecektir.

Bay Majör’ün Müzik Yolculuğu - AKM - 4 Nisan 2026

Aileler ve çocuklar için tasarlanan bu interaktif müzikal hikaye, müziğin temel kavramlarını eğlenceli ve eğitici bir dille genç nesillere aktarmayı amaçlamaktadır. Sahneleme tekniğiyle dikkat çeken bu performans, çocukların müzikal yetkinliklerini keşfetmelerine yardımcı olan bir sanat etkinliğidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Etkinliği Var mı?

Edusa 'Bir Anadolu Hikayesi' (Opera) - AKM Türk Telekom Opera Salonu - 4 Nisan 2026

Anadolu topraklarının kadim medeniyetlerini konu alan Edusa, tarihsel birikimi müzik ve dansla harmanlayan görkemli bir opera prodüksiyonudur. Hititlerden Friglere uzanan kültürel mirası sahneye taşıyan eser, AKM’nin üstün teknik imkanlarıyla izleyiciyle buluşmaktadır.

'Morning in Bakü' Kahve Konseri - AKM - 4 Nisan 2026

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında düzenlenen bu etkinlik, Azerbaycan ve Türkiye müzik kültürünün ortak ezgilerini hafif bir klasik müzik atmosferinde sunmaktadır. Cumartesi sabahını müzikle karşılamak isteyen sanatseverler için sıcak ve samimi bir dinleti ortamı oluşturulmaktadır.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
