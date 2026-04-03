Hakan Çalhanoğlu’ndan Sürpriz Paylaşım: Michele Morrone Türkiye Milli Takım Forması Giydi

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.04.2026 - 23:46

İtalya'nın Inter ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone ile bir araya geldi. İkili birlikte top oynarken Çalhanoğlu, Türk Milli Takımı forması giyen Michele Morrone’yi Instagram hesabından paylaştı.

Hakan Çalhanoğlu ve Michele Morrone bir araya geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra turnuvaya katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalya’ya döndü. İtalya’nın Inter takımında forma giyen Çalhanoğlu, oyuncu Michele Morrone ile buluştu. Çalhanoğlu, Morrone ile top oynadığı anlar Instagram hesabından paylaştı.

Michele Morrone, Türkiye forması giydi.

Michele Morrone’nin Türk Milli Takım forması giymesi gözlerden kaçmadı. 10 numaralı formayı giyen Morrone, poz vermeyi de ihmal etmedi. Hakan Çalhanoğlu, Michele Morrone’nin o karesini Tarkan’ın Milli Takım için 2002 yılında bestelediği ‘Bir Oluruz Yolunda’ isimli şarkısıyla paylaştı.

Öte yandan Türkiye’yi sık sık ziyaret eden Michele Morrone, 2023’te meydana gelen depremde Hatay’da çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etmişti. Ünlü oyuncunun depremzedelere desteği sevenlerinden alkış almıştı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
