Terazi Dolunayı: İlahi Adalet ve Gerçeklerle Yüzleşme
2 Nisan saat 05:11’de Terazi burcunun 12 derecesinde son derece güçlü bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayı hem çok sert yapan hem de farkındalık yaratan Jüpiter-Satürn kareleri olacak. Terazi’nin kadife eldiveninin tadına adil olmayanlar ve liyakatsizler bakamayacak. Çünkü bu bir gerçek yüzleşme. Yok öyle iyimserlik adı altında hak yemek! Kim kimin ekmeğini ve işini engellediyse, kim garibanın sırtına bindiyse, kim haksız kazanç sağlıyor ve torpille bir yere geldiyse bedel ödemeye başlayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslında hak yiyenle hakkı yenmiş olanın arasında iade yapılan net bir geçiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dolunay anında yükselende 0 derece Balık yükselirken, aynı hizada Kuzey Düğüm mevcut.
Sağlık açısından da; sinir ucu iltihabı, böbrek üstü bezleri, hormonlar, baş bölgesinde ağrılar, orta kulak iltihabı, göz irinleri ve katarakt gibi rahatsızlıklar öne çıkıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video