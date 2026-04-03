Terazi Dolunayı: İlahi Adalet ve Gerçeklerle Yüzleşme

Filiz Çakal - Onedio Üyesi
04.04.2026 - 00:41

2 Nisan saat 05:11’de Terazi burcunun 12 derecesinde son derece güçlü bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayı hem çok sert yapan hem de farkındalık yaratan Jüpiter-Satürn kareleri olacak. Terazi’nin kadife eldiveninin tadına adil olmayanlar ve liyakatsizler bakamayacak. Çünkü bu bir gerçek yüzleşme. Yok öyle iyimserlik adı altında hak yemek! Kim kimin ekmeğini ve işini engellediyse, kim garibanın sırtına bindiyse, kim haksız kazanç sağlıyor ve torpille bir yere geldiyse bedel ödemeye başlayacak.

Aslında hak yiyenle hakkı yenmiş olanın arasında iade yapılan net bir geçiş.

Hakkı yenen kişi sesini çıkaramamış ve susturulmuşsa bilsin ki, şimdi onun gibi sistemin içindeki çarkta mağdur olmuşların zamanı... Kötüler ve çıkarcıların timsah gözyaşları işe yaramayacak. Mesela dostunu sırtından hançerleyen, ilişkisinde partnerinin arkasından iş çeviren nasıl biri olduğunu gösterecek. Jüpiter tokatı atacak, Satürn bedel ödetecek. Son derece karmik ve gerçekçi... Eğri eğridir, doğru ise doğru. Dürüst olmadığı halde ahlak dersi veren ve hatta mangalda kül bırakmayanlar neyi hak ettiyse onu alıyor.

Aslında bu kadar çiğliğin ve çirkinliğin içinde, temiz olanlar ayın 14’ü gibi parlayacaklar. Samimiyet, iyi niyet, gönlü güzel insanlar kazanacak. Dolunaylar her zaman bir tamamlanma ve şeffaflık dönemidir. Hiçbir bilgi gizli kalmaz, her şey ortaya çıkmaya hazırdır. Kadersel gerçekler tüm şeffaflığı ile karşımızda duruyordur. Bu sayede etrafımızı daha iyi tanır, hayatımızla ilgili önemli adımlar atarız. Hatta pek çoğumuz taşınır, evlenme kararı alır, iş değiştirir, eşinden ayrılır ve dostlarını tanır. Yani karanlık aydınlanınca ortaya sadece gerçek olanlar kalır.

Dolunay anında yükselende 0 derece Balık yükselirken, aynı hizada Kuzey Düğüm mevcut.

Bu durumda da maddi olandan ziyade maneviyata odaklanacağımızı ve değerlerimizi gözden geçireceğimizi ifade ediyor. Ayrıca Venüs-Plüton karesinin etkin olmasıyla bu sorgulamanın çok derin bir halini deneyimleyeceğiz. Özellikle de ikili ilişkilere atıfta bulunacak. Ayrıca bazılarınız için ödül zamanı. Çok kıymetli fırsatlar yakalayacaksınız. Hayalini kurduğunuz o kapılar teker teker açılmaya başlayacak.

Akıl yoluyla hareket edenler büyük kazanacaklar. Duygusal manipülasyona geçit vermez, yalnızca kendi hedeflerinizle ilgilenirseniz epey öne geçersiniz. Zihni güçlü, bağ kurabilen, özenli davranan ve düzeyli ilişkiler kuran insanlarla yol alırsanız size çok büyük faydası olur. Artık vaat değil, hareket zamanı! Bu süreç boyunca bürokratik ve hukuki işlerinizi toparlayabilirsiniz. İş görüşmeleri yapabilir, ortaklıklarınızı gözden geçirebilir, psikolojik danışmanlıklar alabilir ve evliliğinizle ilgili kararlar verebilirsiniz. Adil olmayı ve inançlarınızı güçlendirmeyi ihmal etmeyin.

Sağlık açısından da; sinir ucu iltihabı, böbrek üstü bezleri, hormonlar, baş bölgesinde ağrılar, orta kulak iltihabı, göz irinleri ve katarakt gibi rahatsızlıklar öne çıkıyor.

Erkekler ürolojiye, kadınlar ise jinekolojiye randevu alabilirler. Bu tatlış bir renk olan 'Pembe Dolunay' gibi yorumlansa da bazılarında asabiyet, öfke sorunlar yaratabilir.

Ülkemiz açısından da kritik diyebilirim. Mars-Plüton karesi; kazalara, siyasete ve siyasetçilere epey çatışma getirebilir. Sansasyonel olayların devamı ve kanuna aykırı tutumların öne çıktığını görebiliriz. Hatta bazı belediyelere kayyum atanabilir! Halkın parasını nerelerde kullandıkları ortaya çıkabilir. Ayrıca ülkenin adalet sistemini yeniden sorgulatacak konuların gündemde olması mümkün. Yeni vergiler, terör olayları, sismik hareketler, gayrimenkul alanında düzenlemeler yapılabilir.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Filiz Çakal
