Terazi Dolunayı: İlahi Adalet ve Gerçeklerle Yüzleşme

Hakkı yenen kişi sesini çıkaramamış ve susturulmuşsa bilsin ki, şimdi onun gibi sistemin içindeki çarkta mağdur olmuşların zamanı... Kötüler ve çıkarcıların timsah gözyaşları işe yaramayacak. Mesela dostunu sırtından hançerleyen, ilişkisinde partnerinin arkasından iş çeviren nasıl biri olduğunu gösterecek. Jüpiter tokatı atacak, Satürn bedel ödetecek. Son derece karmik ve gerçekçi... Eğri eğridir, doğru ise doğru. Dürüst olmadığı halde ahlak dersi veren ve hatta mangalda kül bırakmayanlar neyi hak ettiyse onu alıyor.

Aslında bu kadar çiğliğin ve çirkinliğin içinde, temiz olanlar ayın 14’ü gibi parlayacaklar. Samimiyet, iyi niyet, gönlü güzel insanlar kazanacak. Dolunaylar her zaman bir tamamlanma ve şeffaflık dönemidir. Hiçbir bilgi gizli kalmaz, her şey ortaya çıkmaya hazırdır. Kadersel gerçekler tüm şeffaflığı ile karşımızda duruyordur. Bu sayede etrafımızı daha iyi tanır, hayatımızla ilgili önemli adımlar atarız. Hatta pek çoğumuz taşınır, evlenme kararı alır, iş değiştirir, eşinden ayrılır ve dostlarını tanır. Yani karanlık aydınlanınca ortaya sadece gerçek olanlar kalır.