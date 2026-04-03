İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 4 - 5 Nisan Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

4 Nisan Cumartesi: Hayallerin Sahneyle Buluşması

Hafta sonunun ilk günü, Avrupa ve Anadolu yakalarındaki sahnelerde sabah saatlerinden itibaren yoğun bir programla başlamaktadır. 4 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek oyunlar, özellikle karakter gelişimi ve toplumsal uyum temalarını ön plana çıkarmaktadır.

Külkedisi Harikalar Diyarında (3-10 Yaş)

Fişekhane İkinci Sahne'de saat 11:00'de perde açacak olan bu oyun, üvey ailesinin baskılarına karşı içsel dünyasındaki zenginliği koruyan bir genç kızın hikayesini büyüleyici bir atmosferle sunmaktadır. Yapım, çocuklara zorluklar karşısında hayal kurmanın ve nezaketin bir zayıflık değil, aksine bir güç olduğunu dramatik bir dille anlatmaktadır.

Alice Harikalar Diyarında (3-6 Yaş)

Tiyatro Akla Kara Kadıköy Sahnesi'nde saat 13:00'te gerçekleşecek bu temsil, Lewis Carroll'un ölümsüz eserini okul öncesi grubun algı düzeyine uygun bir estetikle yeniden yorumlamaktadır. Oyun, mantık ötesi karakterler aracılığıyla çocukların merak duygusunu ve 'saçma' kavramı üzerinden yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ringo'nun Dünyası (3 Yaş+)

Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde saat 13:00'te sahnelenecek olan bu yapım, bir hayvan barınağında geçen olaylar üzerinden sadakat ve hayvan sevgisi temalarını işlemektedir. Çocuklara doğadaki tüm canlılarla empati kurma bilincini aşılayan oyun, neşeli müzikleriyle de dikkat çekmektedir.

Paw Patrol Şov Zamanı (2 Yaş+)

Torium Sahne'de saat 13:00'te izleyiciyle buluşacak olan bu interaktif gösteri, dünyaca ünlü animasyon kahramanlarının problem çözme ve ekip çalışması yeteneklerini sahneye taşımaktadır. Özellikle 2 yaş üstü grubun katılımına açık olan şov, çocukların sosyal becerilerini destekleyen dinamik bir kurguya sahiptir.

The Illusionist - Enver Ertaş Gösterisi (3 Yaş+)

Trump Sahne'de saat 14:00'te sergilenecek olan bu illüzyon performansı, fizik kurallarının sınırlarını zorlayan numaralarla çocukların analitik düşünme yetisini ve merakını uyandırmaktadır. Enver Ertaş'ın profesyonel sunumu, çocuklara imkansız gibi görünenin ardındaki disiplini ve çalışma azmini de hissettirmektedir.

Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri (3-6 Yaş)

Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi'nde saat 15:00'te gerçekleşecek olan bu gösteri, popüler çizgi dizi karakterlerinin yardımlaşma ve dostluk üzerine kurgulanan yeni maceralarını konu almaktadır. Şov, büyük boy kostümleri ve renkli dekorlarıyla çocukları bir masal dünyasının tam merkezine yerleştirmektedir.

5 Nisan Pazar: Eğitici ve Estetik Anlatıların Zirvesi

Pazar günü, İstanbul genelinde daha çok belediye iştirakli sahnelerin ve kurumsal tiyatroların 'eğitici' misyonlu oyunları ön plana çıkmaktadır. Özellikle İBB Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları, nitelikli çocuk edebiyatı uyarlamalarını bu güne yoğunlaştırmıştır.

Çöpsüz Dünya (Ekolojik Eğitici)

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde saat 12:00 ve 15:00'te sahnelenecek olan bu yapım, atık yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik kavramlarını çocukların anlayabileceği bir dille ele almaktadır. Oyun, geleceğin karar vericileri olan çocuklara, dünyayı korumanın küçük adımlarla başladığını eğlenceli bir kurguyla öğretmektedir.

Önüm Arkam Duygularım Sobe (Çocuk Tiyatrosu)

Fişekhane İkinci Sahne'de saat 12:00'de izleyiciyle buluşacak olan bu eser, yedi yaşındaki bir çocuğun korsan gemileriyle denizlere açılma hayali üzerinden duygusal farkındalık sürecini işlemektedir. Çocukların korku, heyecan ve mutluluk gibi duygularını tanımasına yardımcı olan oyun, pedagojik derinliğiyle öne çıkmaktadır.

Güzel ve Çirkin (4 Yaş+)

Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) B Salonu'nda saat 12:00'de başlayacak olan bu klasik masal uyarlaması, dış görünüşün ötesindeki gerçek güzelliği keşfetmenin önemini vurgulamaktadır. Müzikal unsurlarla desteklenen yapım, çocuklara hoşgörü ve ön yargısız olma kavramlarını estetik bir dille anlatmaktadır.

Bekçi ile Postacı (3-6 Yaş)

Ümraniye Sahnesi'nde saat 12:00 ve 15:00 seanslarıyla sahnelenecek olan bu oyun, birbirini hiç görmeyen ama aynı evi paylaşan bir gece bekçisi ile bir postacının dostluğunu konu almaktadır. Yapım, zaman yönetimi ve görünmez bağlar üzerine kurulu naif hikayesiyle çocukların kalbine dokunmaktadır.

Sihirli Molekül (3-9 Yaş)

Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde saat 13:00'te gerçekleşecek olan bu interaktif gösteri, temel fen bilimleri prensiplerini tiyatro sahnesine taşıyarak çocuklarda bilimsel merak uyandırmaktadır. Deneyler ve görsel efektlerle desteklenen anlatı, öğrenmeyi bir eğlenceye dönüştürerek kalıcı bir etki bırakmaktadır.

Miyav Operası 'İlk Operam'

Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde saat 13:00'te sahnelenecek olan bu eser, çocukları operanın büyülü dünyasıyla tanıştırmak amacıyla tasarlanmış pedagojik bir prodüksiyondur. Sevimli kedi karakterlerinin başrolünde olduğu hikaye, çocukların klasik müzik ve sahne estetiğine dair ilk profesyonel adımlarını atmalarını sağlamaktadır.

Ediko'nun Sihirli Sandığı (3-7 Yaş)

Trump Sahne'de saat 13:00'te perde açacak olan oyun, çocuklara nesnelerin ardındaki hikayeleri keşfetmeyi ve paylaşmanın değerini fantastik bir atmosferde sunmaktadır. Sihirli bir sandıktan çıkan maceralar, çocukların hayal güçlerini harekete geçirerek onları interaktif bir sürece dahil etmektedir.

Sihirli Kütüphane (3 Yaş+)

Kartal Sanat Tiyatro Salonu'nda saat 14:00'te gerçekleşecek olan bu yapım, dijital çağda kitap okuma alışkanlığının önemini masalsı bir dille anlatmaktadır. Kütüphanedeki kitapların canlanmasıyla başlayan hikaye, çocukları edebiyatın engin dünyasına davet etmektedir.

Ağustos Böceği İle Karınca (3-6 Yaş)

Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) A Salonu'nda saat 15:00'te sergilenecek olan bu fabl uyarlaması, çalışmanın ve emeğin değerini anlatırken sanatın hayatı güzelleştiren rolünü de vurgulamaktadır. Oyun, zıt karakterler arasındaki çatışmayı pedagojik bir çözümleme ile çocuklara sunmaktadır.

Bir Gece Masalı (7-17 Yaş)

Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde saat 15:00'te başlayacak olan bu yapım, daha üst yaş grubundaki çocuklara hitap eden derinlikli bir anlatı yapısına sahiptir. Geleneksel masal anlatıcılığını modern sahne teknikleriyle birleştiren oyun, gençlerin kimlik arayışına sanatsal bir ayna tutmaktadır.

Sevdalı Bulut (5+ Yaş)

Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde saat 12:00 ve 15:00'te sahnelenecek olan Nazım Hikmet eseri, iyiliğin ve dostluğun kötülüğe karşı kazandığı zaferi şiirsel bir dille aktarmaktadır. Gölge oyunu ve geleneksel motiflerle zenginleştirilen yapım, çocukların kültürel mirasla tanışmasını sağlamaktadır.

Masal (5+ Yaş)

Müze Gazhane sahnelerinde 5 Nisan günü izleyiciyle buluşacak olan bu oyun, sözlü kültürümüzün en önemli unsuru olan masalları modern bir yorumla çocuklara ulaştırmaktadır. Hayal kurmanın bir özgürlük biçimi olduğunu anlatan yapım, çocukları kendi hikayelerini yazmaya teşvik etmektedir.

Fındıkkıran (7+ Yaş)

Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde saat 15:00'te sahnelenecek olan bu klasik eser, Clara'nın yılbaşı gecesi aldığı oyuncağıyla çıktığı fantastik yolculuğu konu almaktadır. Görsel ihtişamı ve müzikleriyle dikkat çeken oyun, görünenin ardındaki güzelliği keşfetmeyi öğretmektedir.