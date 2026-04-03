İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 4 - 5 Nisan Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 02:17

İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 4-5 Nisan'da hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

4 Nisan Cumartesi: Hayallerin Sahneyle Buluşması

Hafta sonunun ilk günü, Avrupa ve Anadolu yakalarındaki sahnelerde sabah saatlerinden itibaren yoğun bir programla başlamaktadır. 4 Nisan Cumartesi günü sahnelenecek oyunlar, özellikle karakter gelişimi ve toplumsal uyum temalarını ön plana çıkarmaktadır.

Külkedisi Harikalar Diyarında (3-10 Yaş)

Fişekhane İkinci Sahne'de saat 11:00'de perde açacak olan bu oyun, üvey ailesinin baskılarına karşı içsel dünyasındaki zenginliği koruyan bir genç kızın hikayesini büyüleyici bir atmosferle sunmaktadır. Yapım, çocuklara zorluklar karşısında hayal kurmanın ve nezaketin bir zayıflık değil, aksine bir güç olduğunu dramatik bir dille anlatmaktadır.

Alice Harikalar Diyarında (3-6 Yaş)

Tiyatro Akla Kara Kadıköy Sahnesi'nde saat 13:00'te gerçekleşecek bu temsil, Lewis Carroll'un ölümsüz eserini okul öncesi grubun algı düzeyine uygun bir estetikle yeniden yorumlamaktadır. Oyun, mantık ötesi karakterler aracılığıyla çocukların merak duygusunu ve 'saçma' kavramı üzerinden yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ringo'nun Dünyası (3 Yaş+)

Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde saat 13:00'te sahnelenecek olan bu yapım, bir hayvan barınağında geçen olaylar üzerinden sadakat ve hayvan sevgisi temalarını işlemektedir. Çocuklara doğadaki tüm canlılarla empati kurma bilincini aşılayan oyun, neşeli müzikleriyle de dikkat çekmektedir.

Paw Patrol Şov Zamanı (2 Yaş+)

Torium Sahne'de saat 13:00'te izleyiciyle buluşacak olan bu interaktif gösteri, dünyaca ünlü animasyon kahramanlarının problem çözme ve ekip çalışması yeteneklerini sahneye taşımaktadır. Özellikle 2 yaş üstü grubun katılımına açık olan şov, çocukların sosyal becerilerini destekleyen dinamik bir kurguya sahiptir.

The Illusionist - Enver Ertaş Gösterisi (3 Yaş+)

Trump Sahne'de saat 14:00'te sergilenecek olan bu illüzyon performansı, fizik kurallarının sınırlarını zorlayan numaralarla çocukların analitik düşünme yetisini ve merakını uyandırmaktadır. Enver Ertaş'ın profesyonel sunumu, çocuklara imkansız gibi görünenin ardındaki disiplini ve çalışma azmini de hissettirmektedir.

Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri (3-6 Yaş)

Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi'nde saat 15:00'te gerçekleşecek olan bu gösteri, popüler çizgi dizi karakterlerinin yardımlaşma ve dostluk üzerine kurgulanan yeni maceralarını konu almaktadır. Şov, büyük boy kostümleri ve renkli dekorlarıyla çocukları bir masal dünyasının tam merkezine yerleştirmektedir.

5 Nisan Pazar: Eğitici ve Estetik Anlatıların Zirvesi

Pazar günü, İstanbul genelinde daha çok belediye iştirakli sahnelerin ve kurumsal tiyatroların 'eğitici' misyonlu oyunları ön plana çıkmaktadır. Özellikle İBB Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları, nitelikli çocuk edebiyatı uyarlamalarını bu güne yoğunlaştırmıştır.

Çöpsüz Dünya (Ekolojik Eğitici)

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde saat 12:00 ve 15:00'te sahnelenecek olan bu yapım, atık yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik kavramlarını çocukların anlayabileceği bir dille ele almaktadır. Oyun, geleceğin karar vericileri olan çocuklara, dünyayı korumanın küçük adımlarla başladığını eğlenceli bir kurguyla öğretmektedir.

Önüm Arkam Duygularım Sobe (Çocuk Tiyatrosu)

Fişekhane İkinci Sahne'de saat 12:00'de izleyiciyle buluşacak olan bu eser, yedi yaşındaki bir çocuğun korsan gemileriyle denizlere açılma hayali üzerinden duygusal farkındalık sürecini işlemektedir. Çocukların korku, heyecan ve mutluluk gibi duygularını tanımasına yardımcı olan oyun, pedagojik derinliğiyle öne çıkmaktadır.

Güzel ve Çirkin (4 Yaş+)

Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) B Salonu'nda saat 12:00'de başlayacak olan bu klasik masal uyarlaması, dış görünüşün ötesindeki gerçek güzelliği keşfetmenin önemini vurgulamaktadır. Müzikal unsurlarla desteklenen yapım, çocuklara hoşgörü ve ön yargısız olma kavramlarını estetik bir dille anlatmaktadır.

Bekçi ile Postacı (3-6 Yaş)

Ümraniye Sahnesi'nde saat 12:00 ve 15:00 seanslarıyla sahnelenecek olan bu oyun, birbirini hiç görmeyen ama aynı evi paylaşan bir gece bekçisi ile bir postacının dostluğunu konu almaktadır. Yapım, zaman yönetimi ve görünmez bağlar üzerine kurulu naif hikayesiyle çocukların kalbine dokunmaktadır.

Sihirli Molekül (3-9 Yaş)

Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde saat 13:00'te gerçekleşecek olan bu interaktif gösteri, temel fen bilimleri prensiplerini tiyatro sahnesine taşıyarak çocuklarda bilimsel merak uyandırmaktadır. Deneyler ve görsel efektlerle desteklenen anlatı, öğrenmeyi bir eğlenceye dönüştürerek kalıcı bir etki bırakmaktadır.

Miyav Operası 'İlk Operam'

Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde saat 13:00'te sahnelenecek olan bu eser, çocukları operanın büyülü dünyasıyla tanıştırmak amacıyla tasarlanmış pedagojik bir prodüksiyondur. Sevimli kedi karakterlerinin başrolünde olduğu hikaye, çocukların klasik müzik ve sahne estetiğine dair ilk profesyonel adımlarını atmalarını sağlamaktadır.

Ediko'nun Sihirli Sandığı (3-7 Yaş)

Trump Sahne'de saat 13:00'te perde açacak olan oyun, çocuklara nesnelerin ardındaki hikayeleri keşfetmeyi ve paylaşmanın değerini fantastik bir atmosferde sunmaktadır. Sihirli bir sandıktan çıkan maceralar, çocukların hayal güçlerini harekete geçirerek onları interaktif bir sürece dahil etmektedir.

Sihirli Kütüphane (3 Yaş+)

Kartal Sanat Tiyatro Salonu'nda saat 14:00'te gerçekleşecek olan bu yapım, dijital çağda kitap okuma alışkanlığının önemini masalsı bir dille anlatmaktadır. Kütüphanedeki kitapların canlanmasıyla başlayan hikaye, çocukları edebiyatın engin dünyasına davet etmektedir.

Ağustos Böceği İle Karınca (3-6 Yaş)

Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) A Salonu'nda saat 15:00'te sergilenecek olan bu fabl uyarlaması, çalışmanın ve emeğin değerini anlatırken sanatın hayatı güzelleştiren rolünü de vurgulamaktadır. Oyun, zıt karakterler arasındaki çatışmayı pedagojik bir çözümleme ile çocuklara sunmaktadır.

Bir Gece Masalı (7-17 Yaş)

Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde saat 15:00'te başlayacak olan bu yapım, daha üst yaş grubundaki çocuklara hitap eden derinlikli bir anlatı yapısına sahiptir. Geleneksel masal anlatıcılığını modern sahne teknikleriyle birleştiren oyun, gençlerin kimlik arayışına sanatsal bir ayna tutmaktadır.

Sevdalı Bulut (5+ Yaş)

Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde saat 12:00 ve 15:00'te sahnelenecek olan Nazım Hikmet eseri, iyiliğin ve dostluğun kötülüğe karşı kazandığı zaferi şiirsel bir dille aktarmaktadır. Gölge oyunu ve geleneksel motiflerle zenginleştirilen yapım, çocukların kültürel mirasla tanışmasını sağlamaktadır.

Masal (5+ Yaş)

Müze Gazhane sahnelerinde 5 Nisan günü izleyiciyle buluşacak olan bu oyun, sözlü kültürümüzün en önemli unsuru olan masalları modern bir yorumla çocuklara ulaştırmaktadır. Hayal kurmanın bir özgürlük biçimi olduğunu anlatan yapım, çocukları kendi hikayelerini yazmaya teşvik etmektedir.

Fındıkkıran (7+ Yaş)

Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde saat 15:00'te sahnelenecek olan bu klasik eser, Clara'nın yılbaşı gecesi aldığı oyuncağıyla çıktığı fantastik yolculuğu konu almaktadır. Görsel ihtişamı ve müzikleriyle dikkat çeken oyun, görünenin ardındaki güzelliği keşfetmeyi öğretmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Müzikaline Gidilir?

Müzik, çocukların işitsel algısını ve matematiksel zekasını geliştiren en temel sanatsal disiplinlerden biridir. Hafta sonu programında yer alan müzikaller, profesyonel orkestra kayıtları ve canlı performanslarla çocuklara yüksek standartta bir müzik kültürü sunmayı amaçlamaktadır.

Mini Mini Bir Kuş Çocuk Müzikali

4 Nisan Cumartesi saat 11:00'de Hilltown Seyirlik Sahne'de sergilenecek olan bu müzikal, geleneksel çocuk şarkılarını bir olay örgüsü içerisinde sunarak okul öncesi grubun ritim duygusunu geliştirmeyi hedeflemektedir. Katılımcı yapısı sayesinde çocuklar şarkılara eşlik ederek sosyal bir deneyimin parçası olmaktadır.

Oz Büyücüsü Müzikali (3 Yaş+)

4 Nisan Cumartesi günü saat 13:00'te Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi'nde gerçekleşecek olan bu yapım, Dorothy'nin cesaret ve akıl arayışını etkileyici müzikal numaralarla anlatmaktadır. Sahne tasarımı ve güçlü vokal performansları, çocuklara bir 'Broadway' esintisi yaşatmayı vaat etmektedir.

Frozen In Concert (Karlar Ülkesi) (4 Yaş+)

4 Nisan Cumartesi saat 15:00'te Volkswagen Arena'da sahnelenecek olan bu dev prodüksiyon, animasyon dünyasının en sevilen melodilerini canlı müzik ve görsel şölen eşliğinde sunmaktadır. Çocukların işitsel ve görsel algılarını aynı anda tetikleyen konser, ailece katılım için şehrin en görkemli etkinliklerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Ceviz Adam Müzikali (3 Yaş+)

5 Nisan Pazar günü saat 11:00'de Hilltown Seyirlik Sahne'de gerçekleşecek olan bu şov, popüler bir çocuk figürü üzerinden sağlıklı yaşam ve hijyen kurallarını eğlenceli melodilerle anlatmaktadır. Çocukların aşina olduğu karakterlerle kurulan bu bağ, eğitici mesajların kalıcılığını artırmaktadır.

Pinkfong Baby Shark Live Show (2 Yaş+)

5 Nisan Pazar saat 15:00'te Mall of İstanbul MOİ Sahne'de gerçekleşecek olan bu gösteri, küresel bir fenomen olan Baby Shark karakterlerini enerjik bir dans ve müzik performansı ile çocuklarla buluşturmaktadır. 2 yaş üzerindeki çocukların kaba motor becerilerini ve dans yoluyla kendilerini ifade etmelerini destekleyen bir kurguya sahiptir.

Anadolu Ateşi (Modern Dans ve Gösteri)

5 Nisan Pazar akşamı saat 20:30'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek olan bu dünyaca ünlü performans, çocuklara geleneksel Türk danslarının modern yorumunu ve ritmin gücünü göstermektedir. Kültürel mirasın en görkemli sunumlarından biri olan gösteri, üst yaş grubu çocukların estetik algısını zenginleştirmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Sinema, çocukların görsel okuryazarlık becerilerini geliştiren ve küresel hikaye anlatıcılığına eklemlenmelerini sağlayan kritik bir mecradır. Nisan ayının ilk haftası, özellikle teknoloji ve animasyon dünyasının en yeni ürünlerinin vizyona girmesiyle sinema salonlarını birer cazibe merkezine dönüştürmektedir.

Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Bros. Movie 2)

3 Nisan 2026'da vizyona giren bu yapım, Mario ve Luigi'nin galaksiler arası maceralarını ve Bowser'a karşı verdikleri mücadeleyi konu almaktadır. Genel izleyici kitlesine hitap eden film, çocukların aşina olduğu oyun dünyasını sinematik bir derinlikle sunarak ailece keyifli bir hafta sonu seçeneği oluşturmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Atölyeler ve Eğitimler Var?

İstanbul'un köklü müzeleri ve kültür merkezleri, 4-5 Nisan tarihlerinde çocuklara 'dokunarak öğrenme' (hands-on learning) imkanı tanıyan nitelikli atölye programları sunmaktadır. Bu atölyeler, sadece sanatsal becerileri değil, aynı zamanda tarih bilincini ve bilimsel düşünceyi de desteklemektedir.

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Atölye Programı

Pusetli Aileler: Bir Ağaç Dört Mevsim

4 Nisan Cumartesi günü saat 13:00'te gerçekleşecek olan bu etkinlik, müzenin doğal bahçe ortamında en küçük ziyaretçilerin doğa döngülerini tanımasını hedeflemektedir. Ebeveyn-çocuk etkileşimini merkeze alan program, doğanın bir sanat eseri olarak algılanmasına yardımcı olmaktadır.

Piknik Zamanı Atölyesi

5 Nisan Pazar günü saat 14:00'te düzenlenen bu çalışma, çocukların doğada gözlem yapma ve topladıkları materyallerle yaratıcı çalışmalar üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Müze eğitimcileri eşliğinde yapılan bu etkinlik, çocuklarda ekolojik bir estetik algısı oluşturmaktadır.

İstanbul Oyuncak Müzesi Etkinlikleri

Yaratıcı Dramayla Masal Atölyesi (4-6 Yaş)

5 Nisan günü Mehmet Erbil yönetiminde gerçekleşecek olan bu atölye, çocukların kendi masallarını kurgulamalarına ve bu hikayeleri drama yoluyla bedenleştirmelerine olanak tanımaktadır. Hazır kalıplar yerine deneyimi önceleyen program, çocukların özgüven ve beden farkındalığı gelişimini desteklemektedir.

İş Sanat RHM BlackBox ve Diğer Kurumsal Atölyeler

Gül İrepoğlu ile İstanbul'a Bakış

4 Nisan Cumartesi saat 14:00'te gerçekleşecek olan bu sunum ve atölye çalışması, 18. yüzyıl İstanbul'una Levni ve Vanmour'un gözünden bakarak çocuklara tarih ve sanat tarihi bilinci kazandırmayı amaçlamaktadır. Görsel analizin ön planda olduğu etkinlik, çocukların şehir kültürüne dair farkındalıklarını artırmaktadır.

Osmanlı Topraklarında Litografi Matbaaları

5 Nisan Pazar saat 16:00'da düzenlenen bu program, baskı teknolojilerinin tarihsel gelişimini ve kültürel etkilerini çocuklara bir keşif yolculuğu şeklinde sunmaktadır. Bilginin nasıl çoğaltıldığını ve yayıldığını öğrenen çocuklar, teknoloji-kültür ilişkisini kavrama imkanı bulmaktadır.

Borusan Contemporary: Sanat Rotası

5 Nisan Pazar günü saat 15:00'te gerçekleşecek olan bu rehberli tur ve keşif etkinliği, çağdaş sanatın dijital ve teknolojik boyutlarını çocukların anlayabileceği bir dille sunmaktadır. Mekanın mimarisi ve içindeki eserler arasında kurulan bu bağ, çocukların modern estetiğe dair vizyonlarını genişletmektedir.

İstanbulda Bu Hafta Sonu Hangi Müzeye Gidilmeli?

Hafta sonu boyunca çocukların enerjilerini verimli bir şekilde boşaltabilecekleri ve aynı zamanda hayatın provasını yapabilecekleri temalı parklar, İstanbul'un rekreasyon haritasının en önemli unsurlarıdır. Bu merkezler, yüksek güvenlik standartları ve 'eğitici eğlence' (edutainment) modelleriyle hizmet vermektedir.

Vialand Tema Park (İsfanbul)

Haftanın her günü 11:00-21:00 saatleri arasında açık olan park, dünyanın en iyi 5 roller coaster'ından biri kabul edilen 'Nefeskesen' ve küçük çocuklar için 'SpongeBob' temalı alanlarıyla geniş bir yelpaze sunmaktadır. Park, sadece bir eğlence alanı değil, aynı zamanda çocukların korkularını yenme ve macera duygusunu deneyimleme alanıdır.

KidZania İstanbul (Çocuklar Ülkesi)

Akasya AVM içerisinde 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet veren bu 'çocuklar ülkesi', 67 farklı aktivite alanı ve 120'den fazla mesleği çocuklara deneyimletmektedir. Çocukların 'KidZos' adı verilen yerel para birimiyle ekonomik döngüyü öğrenmeleri, finansal okuryazarlık adına eşsiz bir pedagojik fırsattır.

Sea Life ve Emaar Akvaryum

Okyanus tünelleri ve binlerce deniz canlısı türüyle bu akvaryumlar, çocukların deniz biyolojisi ve ekosistem korunumu konularında farkındalık kazanmalarını sağlamaktadır. Hafta sonuna özel köpekbalığı besleme seansları ve dalgıç gösterileri, görsel keşif merakını bilimsel bilgiyle birleştirmektedir.

Park Of İstanbul ve İstanbul Dolphinarium

Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesi (Park Of İstanbul) ve yunus gösteri merkezi (Dolphinarium), çocukların doğayla ve hayvanlar dünyasıyla kontrollü ve sevgi dolu bir bağ kurmasını hedeflemektedir. Bu ziyaretler, çocukların doğadaki dengeyi kavramaları ve biyolojik çeşitliliğe saygı duymaları adına kritik bir öneme sahiptir.

