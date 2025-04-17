Sahte İmzalarla 550 Bin Dolar Cebe Attı: Ünlüleri Kullanarak Zengin Olan Dolandırıcı

Anthony J. Tremayne adlı 58 yaşındaki adam, 2010 ile 2019 yılları arasında sahte imzalı ünlü eşyaları satarak tam anlamıyla küçük bir servet kazandı. Kaliforniya’da yaşayan Tremayne, müşterilerine Kim Kardashian, Donald Trump, ünlü sporcular, müzisyenler ve oyuncular gibi pek çok tanınmış ismin imzalı fotoğraflarını gönderdi.

Gönderdiği her ürünün yanına sahte bir 'orijinallik sertifikası' da iliştirerek insanların güvenini kazandı. Üstelik bu işi posta yoluyla yaparak Amerika’nın dört bir yanındaki müşterilere ulaştı. Ancak Tremayne’in başına iş açacak o meşhur fotoğraf, 2019 yılında Kaliforniya’daki Anaheim kentine gönderdiği bir paketle geldi.