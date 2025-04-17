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Sahte İmzalarla 550 Bin Dolar Cebe Attı: Ünlüleri Kullanarak Zengin Olan Dolandırıcı

Sahte İmzalarla 550 Bin Dolar Cebe Attı: Ünlüleri Kullanarak Zengin Olan Dolandırıcı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.04.2025 - 11:36

Ünlülerin imzalı fotoğraflarını koleksiyon yapanların sayısı hiç az değil. Hele ki bu imzaların yanında bir de orijinallik sertifikası varsa, çoğu insan tereddüt bile etmeden satın alabiliyor. Ancak işin arkasında kimin olduğunu öğrenince insan biraz durup düşünüyor. Çünkü yıllarca bu işten kazanç sağlayan kişi aslında sahtekarın tekiymiş. Hem de öyle böyle değil, tam 550 bin dolarlık sahte hatıra eşyası satmış!

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Her şey sahteydi ama insanlar inanmakta zorlandı.

Her şey sahteydi ama insanlar inanmakta zorlandı.

Anthony J. Tremayne adlı 58 yaşındaki adam, 2010 ile 2019 yılları arasında sahte imzalı ünlü eşyaları satarak tam anlamıyla küçük bir servet kazandı. Kaliforniya’da yaşayan Tremayne, müşterilerine Kim Kardashian, Donald Trump, ünlü sporcular, müzisyenler ve oyuncular gibi pek çok tanınmış ismin imzalı fotoğraflarını gönderdi. 

Gönderdiği her ürünün yanına sahte bir 'orijinallik sertifikası' da iliştirerek insanların güvenini kazandı. Üstelik bu işi posta yoluyla yaparak Amerika’nın dört bir yanındaki müşterilere ulaştı. Ancak Tremayne’in başına iş açacak o meşhur fotoğraf, 2019 yılında Kaliforniya’daki Anaheim kentine gönderdiği bir paketle geldi.

FBI, Kardashian imzasıyla hazırlanan paketi görünce hemen harekete geçti.

FBI, Kardashian imzasıyla hazırlanan paketi görünce hemen harekete geçti.

Tremayne'in gönderdiği fotoğraf, 'Keeping Up with the Kardashians' adlı reality şovdan üç ünlünün sahte imzalarını taşıyordu. Fakat Tremayne’in bilmediği bir detay vardı: Fotoğrafı satın alan kişi sıradan bir koleksiyoncu değil, FBI ajanıydı. Bu noktada işin rengi tamamen değişti. Tremayne daha sonra aynı yöntemle Donald Trump'ın imzasını taşıyan bir fotoğrafı da satışa koymuştu. 

FBI, Aralık 2019’da harekete geçerek adamın sahte malzemelerine el koydu. Soruşturma derinleştikçe Tremayne'in sadece bir değil, yüzlerce sahte ürün sattığı ortaya çıktı.

"Neden ben?" dedi ama hakim pek ikna olmadı.

"Neden ben?" dedi ama hakim pek ikna olmadı.

FBI ajanları 2014 yılında Tremayne’in malzemelerine el koymaya geldiklerinde adamın ilk tepkisi 'Neden ben? Bu büyük bir mesele değil ki. FBI’ın uğraşacak başka işi yok mu?' oldu.

Tremayne, yıllar boyunca sistemli bir şekilde insanları kandırarak 550 bin dolarlık sahte hatıra eşyası sattığını itiraf etti. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri’nde bir federal mahkemede yargılanmayı bekliyor. Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor ve nihai karar 11 Ağustos'ta verilecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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