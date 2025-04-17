Sahte İmzalarla 550 Bin Dolar Cebe Attı: Ünlüleri Kullanarak Zengin Olan Dolandırıcı
Ünlülerin imzalı fotoğraflarını koleksiyon yapanların sayısı hiç az değil. Hele ki bu imzaların yanında bir de orijinallik sertifikası varsa, çoğu insan tereddüt bile etmeden satın alabiliyor. Ancak işin arkasında kimin olduğunu öğrenince insan biraz durup düşünüyor. Çünkü yıllarca bu işten kazanç sağlayan kişi aslında sahtekarın tekiymiş. Hem de öyle böyle değil, tam 550 bin dolarlık sahte hatıra eşyası satmış!
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Her şey sahteydi ama insanlar inanmakta zorlandı.
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FBI, Kardashian imzasıyla hazırlanan paketi görünce hemen harekete geçti.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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