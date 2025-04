Sahte İmzalarla 550 Bin Dolar Cebe Attı: Ünlüleri Kullanarak Zengin Olan Dolandırıcı

Tremayne'in gönderdiği fotoğraf, 'Keeping Up with the Kardashians' adlı reality şovdan üç ünlünün sahte imzalarını taşıyordu. Fakat Tremayne’in bilmediği bir detay vardı: Fotoğrafı satın alan kişi sıradan bir koleksiyoncu değil, FBI ajanıydı. Bu noktada işin rengi tamamen değişti. Tremayne daha sonra aynı yöntemle Donald Trump'ın imzasını taşıyan bir fotoğrafı da satışa koymuştu.

FBI, Aralık 2019’da harekete geçerek adamın sahte malzemelerine el koydu. Soruşturma derinleştikçe Tremayne'in sadece bir değil, yüzlerce sahte ürün sattığı ortaya çıktı.