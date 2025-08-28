Sadece Bir Kez Dinleyip Favorilere Eklenen 15 Şarkı
Hepimizin başına gelmiştir: Bir yerde duyarsın, belki rastgele bir videonun fonunda, belki bir arkadaşının playlistinde… Şarkı başlar başlamaz, bu neymiş ya? dersin. Daha ilk nakaratta aklına kazınır, bitince de saniye kaybetmeden favorilere eklersin.
Bu liste tam da o ilk dinleyişte bağımlılık yapan şarkılardan oluşuyor. Tarzı ne olursa olsun, ilk dinleyişte insanı yakalayan parçalar. Kulaklığını tak, sesi biraz aç, ve yeni favorilerini keşfetmeye hazır ol!
1. Patrick Watson - Je te laisserai des mots
2. Can't Get You out of My Head (Cover) - AnnenMayKantereit x Parcels
3. Roo Panes – Lullaby Love
4. Parcels – Lightenup
5. Evdeki Saat - Uzunlar
6. Blanco White – Colder Heavens
7. Furkan Cavus x M Lisa - Güneş
8. UPSAHL - People I Don’t Like
9. Måneskin - GOSSIP ft. Tom Morello
10. Adamlar - Ah Be Güzelim
11. New West - Those Eyes
12. Can Ozan - Toprak Yağmura
13. Daisy The Great x AJR - Record Player
14. Şenceylik - Afralar Tafralar
15. Please Don't Call It Time - The Reytons
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
