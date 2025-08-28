Sadece Bir Kez Dinleyip Favorilere Eklenen 15 Şarkı

Hepimizin başına gelmiştir: Bir yerde duyarsın, belki rastgele bir videonun fonunda, belki bir arkadaşının playlistinde… Şarkı başlar başlamaz, bu neymiş ya? dersin. Daha ilk nakaratta aklına kazınır, bitince de saniye kaybetmeden favorilere eklersin.

Bu liste tam da o ilk dinleyişte bağımlılık yapan şarkılardan oluşuyor. Tarzı ne olursa olsun, ilk dinleyişte insanı yakalayan parçalar. Kulaklığını tak, sesi biraz aç, ve yeni favorilerini keşfetmeye hazır ol!