Sadece Bir Kez Dinleyip Favorilere Eklenen 15 Şarkı

Ceren Özer
28.08.2025 - 23:31

Hepimizin başına gelmiştir: Bir yerde duyarsın, belki rastgele bir videonun fonunda, belki bir arkadaşının playlistinde… Şarkı başlar başlamaz, bu neymiş ya? dersin. Daha ilk nakaratta aklına kazınır, bitince de saniye kaybetmeden favorilere eklersin.

Bu liste tam da o ilk dinleyişte bağımlılık yapan şarkılardan oluşuyor. Tarzı ne olursa olsun, ilk dinleyişte insanı yakalayan parçalar. Kulaklığını tak, sesi biraz aç, ve yeni favorilerini keşfetmeye hazır ol!

1. Patrick Watson - Je te laisserai des mots

2. Can't Get You out of My Head (Cover) - AnnenMayKantereit x Parcels

3. Roo Panes – Lullaby Love

4. Parcels – Lightenup

5. Evdeki Saat - Uzunlar

6. Blanco White – Colder Heavens

7. Furkan Cavus x M Lisa - Güneş

8. UPSAHL - People I Don’t Like

9. Måneskin - GOSSIP ft. Tom Morello

10. Adamlar - Ah Be Güzelim

11. New West - Those Eyes

12. Can Ozan - Toprak Yağmura

13. Daisy The Great x AJR - Record Player

14. Şenceylik - Afralar Tafralar

15. Please Don't Call It Time - The Reytons

