"PSM Loves Summer By %100 Müzik" Yıldız İsimleriyle Hız Kesmeden Haziran Ayında da Devam Ediyor!
"PSM Loves Summer By %100 Müzik" Yıldız İsimleriyle Hız Kesmeden Haziran Ayında da Devam Ediyor!
Zorlu PSM’nin dünyaca ünlü isimlerle yaz aylarına damga vurduğu PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi ile yazın coşkusu Haziran ayında da devam ediyor.
“Nevada”, “The Chain” ve “Closer” gibi sevilen şarkılarıyla Kerala Dust, PSM Loves Summer by %100 kapsamında 1 Haziran akşamı Turkcell Sahnesi’nde nefes kesici bir konser gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
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Haziran ayına PSM Loves Summer By %100 Müzik konser serisi ile şahane bir giriş yapın!
KERALA DUST // 1 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.30
BADBADNOTGOOD // 5 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.30
BLONDE REDHEAD // 8 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.30
BLACK PUMAS // 2 TEMMUZ // TURKCELL SAHNESİ // 21.30
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