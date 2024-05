"PSM Loves Summer By %100 Müzik" Yıldız İsimleriyle Hız Kesmeden Haziran Ayında da Devam Ediyor!

Sónar Istanbul 2021’de de bir araya geldiğimiz, “Nevada”, “The Chain” ve “Closer” gibi sevilen şarkılarıyla Londra merkezli Kerala Dust, PSM Loves Summer by %100 kapsamında Turkcell Sahnesi’nde yeniden nefes kesici bir konser gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 2016’da Londra’da kurulan, vokalist Edmund Kenny’nin elektronik müzik sevgisi ve indie müzik geçmişinin bir araya gelişinden doğan ve Londra’nın yanı sıra Zürih ve Berlin’in de kozmopolit kargaşasından ilham alan dörtlü Kerala Dust, son albümleri Violet Drive’ı 17 Şubat 2023’te yayınlayarak oldukça ses getirmişti. “Hamburg’dan Roma’ya, Avrupa’da bir yolculuk” teması ile tasarlanan Violet Drive’da Tom Waits, Talking Heads and Abdulla Rashim esintilerini hissedebileceğimiz Kerala Dust, bir kez daha müthiş bir konser deneyimi için PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 1 Haziran Cumartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor.

Ayrıca Kerala Dust'ta önce çıkacak ön grup Yalnayak'ı dinlemeyi unutmayın!