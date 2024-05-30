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"PSM Loves Summer By %100 Müzik" Yıldız İsimleriyle Hız Kesmeden Haziran Ayında da Devam Ediyor!

etiket "PSM Loves Summer By %100 Müzik" Yıldız İsimleriyle Hız Kesmeden Haziran Ayında da Devam Ediyor!

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Onedio Content - Onedio Editörü
30.05.2024 - 12:31

Zorlu PSM’nin dünyaca ünlü isimlerle yaz aylarına damga vurduğu PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi ile yazın coşkusu Haziran ayında da devam ediyor.

“Nevada”, “The Chain” ve “Closer” gibi sevilen şarkılarıyla Kerala Dust, PSM Loves Summer by %100 kapsamında 1 Haziran akşamı Turkcell Sahnesi’nde nefes kesici bir konser gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

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Haziran ayına PSM Loves Summer By %100 Müzik konser serisi ile şahane bir giriş yapın!

Haziran ayına PSM Loves Summer By %100 Müzik konser serisi ile şahane bir giriş yapın!

Yaz boyunca gerçekleştirdiği konserlerle, şehri yeniden uzun soluklu bir festival alanına dönüştüren Zorlu PSM, PSM Loves Summer by %100 Müzik serisinin üçüncü edisyonuna hız kesmeden devam ediyor. Elektronik müzik ve geleneksel söz yazarlığını bestelerinde harmanlayarak müzikseverlerle biraraya gelen Kerala Dust, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 1 Haziran’da Zorlu PSM’de yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

KERALA DUST // 1 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

KERALA DUST // 1 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

Sónar Istanbul 2021’de de bir araya geldiğimiz, “Nevada”, “The Chain” ve “Closer” gibi sevilen şarkılarıyla Londra merkezli Kerala Dust, PSM Loves Summer by %100 kapsamında Turkcell Sahnesi’nde yeniden nefes kesici bir konser gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 2016’da Londra’da kurulan, vokalist Edmund Kenny’nin elektronik müzik sevgisi ve indie müzik geçmişinin bir araya gelişinden doğan ve Londra’nın yanı sıra Zürih ve Berlin’in de kozmopolit kargaşasından ilham alan dörtlü Kerala Dust, son albümleri Violet Drive’ı 17 Şubat 2023’te yayınlayarak oldukça ses getirmişti. “Hamburg’dan Roma’ya, Avrupa’da bir yolculuk” teması ile tasarlanan Violet Drive’da Tom Waits, Talking Heads and Abdulla Rashim esintilerini hissedebileceğimiz Kerala Dust, bir kez daha müthiş bir konser deneyimi için PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 1 Haziran Cumartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor.

Ayrıca Kerala Dust'ta önce çıkacak ön grup Yalnayak'ı dinlemeyi unutmayın!

BADBADNOTGOOD // 5 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

BADBADNOTGOOD // 5 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

Müzik türleri arasında pürüssüz bir geçişkenlik ortaya koyan, 2010’da Toronto’da caz eğitimleri esnasında tanışan Alexander Sowinski, Chester Hansen ve Lealand Witty tarafından kurulan ve geleneksel cazı bir kenara bırakıp türler arasında özgürce gezinen alternatif müzikleriyle BADBADNOTGOOD, 5 Haziran akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicilerine yaratıcı ve çeşitli müzikal dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. Tyler, the Creator, Ghostface Killa ve Kendrick Lamar gibi sanatçıların da beğenisini toplayan grubun İstanbul’da gerçekleştireceği bu eşsiz konserini kaçırmayın.

BLONDE REDHEAD // 8 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

BLONDE REDHEAD // 8 HAZİRAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

30 yıllık kariyerleri boyunca indie rock, dream pop, shoegaze etkileriyle elektronik ve deneysel sesleri hatta zaman zaman yaylı çalgılar ile piyanoyu müziklerine entegre ederek kendi özgün tarzını oluşturan, 1993’te New York’ta bir araya gelerek kültürler ve müzik türleri arasındaki alışverişin en başarılı temsilcilerinden biri olan ve Vokalist Kazu Makino’nun güçlü sesi ile Simone ve Amedeo Pace kardeşlerin enstrumanlarının eşlik ettiği melankoli ve duygu dolu besteleriyle Blonde Redhead, hem yeni albümlerini hem de 30. yıllarını kutlamak için 8 Haziran akşamı “PSM Loves Summer by %100 Müzik” kapsamında sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz ve eşsiz anlar yaşatacak.

BLACK PUMAS // 2 TEMMUZ // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

BLACK PUMAS // 2 TEMMUZ // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

İlk albümlerini yayınladıkları yıldan beri “Yılın Albümü” ve “En İyi Yeni Sanatçı” dahil tam yedi Grammy ödülüne aday olan, gökyüzünün reklerinden ilham alan “Colors” isimli parçalarıyla çıktıkları müzik serüveninin başında müzikseverlerin ilgisini toplayan ve 2017’de vokalist/söz yazarı Eric Burton ve gitarist/prodüktör Adrian Quesada’nın Texas’ta bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Black Pumas, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 2 Temmuz’da sahne almaya hazırlanıyor. Psychedelic soul türünün günümüzdeki en kuvvetli temsilcilerinden biri olan Black Pumas, bu ilham verici konserini 2 Temmuz Salı gecesi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşturmak için sabırsızlanıyor.

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BLONDSHELL // 13 AĞUSTOS // %100 STUDIO // 21.30

BLONDSHELL // 13 AĞUSTOS // %100 STUDIO // 21.30

Blondshell personası, kaotik, New Yorklu bir ailede büyüyen Los Angeles merkezli şarkıcı/söz yazarı Sabrina Teitelbaum'un en öfkeli, en dobra ve en kırılgan personası olan ve Patti Smith, Joy Division, ve Velvet Underground gibi efsanevi isimleri dinleyerek huzur bulan Blondshell, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 13 Ağustos’ta Zorlu PSM %100 Studio’da sahne alıyor. Şarkılarını adeta içini döktüğü itiraflar olarak yazan ve şarkılarında karanlık ve içine kapanık tonlar yoğun olsa da maceracı besteleri ve içten gelen sözleri aracılığıyla umutlu bir hisse kapılmanın mümkün olduğu konser için takvimlerinizi ayarlayın.

FONTAINES D.C. // 20 AĞUSTOS // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

FONTAINES D.C. // 20 AĞUSTOS // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

2020 Brit Awards’da “En İyi Uluslararası Grup” ödülü, 2021 “En İyi Rock Albümü”, Grammy adaylıkları, kariyerleri boyunca elde ettikleri prestijli diğer ödül ve adaylıklarının yanı sıra İrlanda'nın kültürüne, tarihine ve Dublin şehrine olan bağlılıklarıyla tanınan Fontaines D.C., post-punk ve alternatif rock gibi türlerden etkilendiği güçlü melodileriyle adeta İrlanda sokaklarında gezintiye çıkacağımız konserini 20 Ağustos gecesi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sürekli bir evrim halindeki Fontaines D.C.’nin değişken duygular, etkileyici içgörüler, olgunluk ve duygusal derinlikleri bir araya getirerek, unutulmaz bir konser deneyimi sunacağı konseri “PSM Loves Summer by %100 Müzik” kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşiyor.

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