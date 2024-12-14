Prof. Dr. Uğur Batı: "Geleceği Tahmin Edemeyiz, Onu Yaratmalıyız!"

Sanat alanında balmumu heykelleriyle dikkat çeken, küratörlük yapan, uzun metrajlı filmler için hikâyeler yazan ve Türkiye'nin önde gelen konuşmacılarından biri olan Uğur Batı, yaratıcı endüstrilerin liderlerinden biridir. Birçok özel projeye katkı sağlayan Batı, Türkiye'deki ikonik marka projelerinin çoğunda imzası bulunan bir vizyonerdir.

Prof. Dr. Uğur Batı, sanatı ve yaratıcılığı kalıplara sığdıramayacak kadar çok yönlü bir isim. Sanat dünyasının önde gelen isimleriyle, Devrim Erbil, Akın Ekici, Mustafa Günen, Ahmet Yeşil, Gülten İmamoğlu, Pınar Tınç gibi sanatçılarla koleksiyonlar hazırlayıp, eserlerinin küratörlüklerini üstleniyor. Aynı zamanda sanat kitapları yazıyor ve bu alanda derin bir bilgi birikimi sunuyor. Son dönemde ise beyin, yapay zekâ, algoritma ve makine öğrenmesi gibi yenilikçi temalarla sanatını daha da ileriye taşıyor; bu projeler de büyük bir merakla bekleniyor.

Uğur Batı, aynı zamanda uzun metrajlı filmlerin ana hikâyelerini yazan, senaryo danışmanlıkları yapan ve sektörde ilham verici çalışmalara imza atan bir isim. En son, Uğur Yağcıoğlu'nun 'An' filmine danışmanlık yaparak önemli bir katkı sağladı ve şu anda yine Yağcıoğlu'nun 'Kuantum Belirsizliği' adlı döküfilminde hem anlatıcılık hem de senaryo danışmanlığı görevini üstleniyor.

25 kitabın yazarı olan Batı, Harvard Business Review, Bloomberg Businessweek ve BrandMap dergilerinin köşe yazarı olarak da önemli bir ses getiriyor. The Independent, Kafasına Göre, Artfull Living ve Oggusto gibi platformlarda da edebiyat, kültür ve sanat üzerine yazılar kaleme alıyor. Grafik Tasarım ve Milliyet.com.tr köşe yazarlığı gibi farklı mecralarda da etkinlik gösteren Batı, yaratıcılık ve bilgi alanındaki engin deneyimini her alanda yansıtarak önemli bir lider olarak dikkat çekiyor.