Prof. Dr. Uğur Batı: "Geleceği Tahmin Edemeyiz, Onu Yaratmalıyız!"
Sanat alanında balmumu heykelleriyle dikkat çeken, küratörlük yapan, uzun metrajlı filmler için hikâyeler yazan ve Türkiye'nin önde gelen konuşmacılarından biri olan Uğur Batı, yaratıcı endüstrilerin liderlerinden biridir. Birçok özel projeye katkı sağlayan Batı, Türkiye'deki ikonik marka projelerinin çoğunda imzası bulunan bir vizyonerdir.
Prof. Dr. Uğur Batı, sanatı ve yaratıcılığı kalıplara sığdıramayacak kadar çok yönlü bir isim. Sanat dünyasının önde gelen isimleriyle, Devrim Erbil, Akın Ekici, Mustafa Günen, Ahmet Yeşil, Gülten İmamoğlu, Pınar Tınç gibi sanatçılarla koleksiyonlar hazırlayıp, eserlerinin küratörlüklerini üstleniyor. Aynı zamanda sanat kitapları yazıyor ve bu alanda derin bir bilgi birikimi sunuyor. Son dönemde ise beyin, yapay zekâ, algoritma ve makine öğrenmesi gibi yenilikçi temalarla sanatını daha da ileriye taşıyor; bu projeler de büyük bir merakla bekleniyor.
Uğur Batı, aynı zamanda uzun metrajlı filmlerin ana hikâyelerini yazan, senaryo danışmanlıkları yapan ve sektörde ilham verici çalışmalara imza atan bir isim. En son, Uğur Yağcıoğlu'nun 'An' filmine danışmanlık yaparak önemli bir katkı sağladı ve şu anda yine Yağcıoğlu'nun 'Kuantum Belirsizliği' adlı döküfilminde hem anlatıcılık hem de senaryo danışmanlığı görevini üstleniyor.
25 kitabın yazarı olan Batı, Harvard Business Review, Bloomberg Businessweek ve BrandMap dergilerinin köşe yazarı olarak da önemli bir ses getiriyor. The Independent, Kafasına Göre, Artfull Living ve Oggusto gibi platformlarda da edebiyat, kültür ve sanat üzerine yazılar kaleme alıyor. Grafik Tasarım ve Milliyet.com.tr köşe yazarlığı gibi farklı mecralarda da etkinlik gösteren Batı, yaratıcılık ve bilgi alanındaki engin deneyimini her alanda yansıtarak önemli bir lider olarak dikkat çekiyor.
Prof.Dr. Uğur Batı kimdir?
Geleceği tahmin edebilmek için bir gelecek felsefesi oluşturmalıyız!
-Dijital sanat projenizden haberdar olduk ve gerçekten etkileyici bir çalışma yürüttüğünüzü düşünüyoruz. Yapay zekâ, beyin görüntüleme cihazları ve duyusal deneyimlerin bir araya geldiği bu projeyi biraz daha detaylandırabilir misiniz? Yapay zekâ ile sanatın bu kadar güçlü bir ikili oluşturmasını nasıl yorumluyorsunuz? Ayrıca, bu yenilikçi yaklaşımların hem sanatsal hem de toplumsal boyutlarına dair görüşlerinizi paylaşır mısınız?
-Teknolojiye ek olarak, ruhsal ve felsefi alanlarda da derin çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. 'Senin Ruhun Bütün Dünyadır' kitabınızda, Siddharta Gautama'nın kadim bilgeliğini modern bilimin ve felsefenin ışığında ele alıyorsunuz. Bu kitabın yazım süreci nasıl şekillendi? Felsefe, bilim ve ruhaniyetin kesişiminden doğan bu eşsiz yolculuğunuzda sizi en çok etkileyen ne oldu?
Teknolojinin hızla değiştiği bir çağda, sizin teknolojiyle olan bağınızı ve bu alandaki gelişmeleri nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyoruz. Güncel trendleri takip ediyor musunuz, yoksa daha temkinli bir yaklaşımı mı tercih ediyorsunuz?
-Teknolojinin son yıllardaki hızlı ilerlemesi hakkında görüşleriniz nelerdir? Bu değişimlerin insanlık üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce teknoloji, hayatlarımızı kolaylaştırmanın ötesinde, beraberinde hangi fırsatları ve tehditleri getiriyor?
-Türkiye'nin teknoloji konusundaki ilerlemesini nasıl görüyorsunuz? Dünyayla rekabet edebilmek için hangi alanlarda daha fazla çaba göstermeliyiz?
-Son yıllarda uzay keşifleri ve Mars’a yönelik çalışmalar oldukça hız kazandı. Sizce Mars’ta yaşam mümkün mü? İnsanlığın bu büyük hedefe ulaşması ne kadar gerçekçi?
-Onedio Yazio platformu, sadece makalelerden oluşan özel bir köşe olarak dikkat çekiyor. Teknoloji, bilim ve diğer konularda pek çok ilgi çekici yazıya ev sahipliği yapıyor. Bu platformun fikri nasıl ortaya çıktı? Yazio’nun hedef kitlesine ve amacına dair neler söyleyebilirsiniz?
-Onedio okurlarına yönelik son olarak neler söylemek istersiniz? Özellikle okuma alışkanlıkları, üretkenlik ya da teknoloji kullanımına dair bir mesajınız var mı?
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