Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Savaş Bölgesinde Görev Yapan Medya Mensupları Birer Savaş Kahramanıdır"

Gazze’deki 7 Ekim’de başlayan kriz şu anda artarak devam ediyor. Normalde savaşlarda %5-10 civarında sivil, kadın, çocuk silahsız kişilerin ölümü olur. Burada %70 civarında silahsız kişilerin ölümü var ve ilginçtir ki savaş 3 ayı geçti şu anda ancak sahaya hâkim değil ve Gazze’de savaşan direnen tarafın Hamas’ın %80’i ayakta. %20’sini ancak etkisiz hale getirebilmiştir. Bu da savaşın kolay bir savaş olmadığını gösteriyor.

Sivillerin ölüm oranı çok yüksekken, savaşan kişileri etkisiz hale getirmek başarılamıyor. ABD ve İsrail ordusunun gelişmiş teçhizatına sahip olmasına rağmen, savaşın asıl amacı olan karşı tarafı savaşamaz hale getirme noktasında güçler başarısız oluyor. Bu durum, tüm dünyayı şaşırtıyor; özellikle Gazze'deki insanların, savaşanların yaşam kalitesi ve savaş becerilerine karşı ciddi bir hayret var.

Bugün yaşanan savaşlar, dünya artık elektronik bir köy haline geldiği için, sadece o bölgeyle sınırlı kalmıyor. Örneğin, 11 Eylül 2001'deki ikiz kule trajedisi sadece o şehirde yaşayanları değil, iletişimin yaygınlaşması sayesinde bütün dünyayı etkiledi. Bu olay ikincil ve üçüncül travmalara yol açtı, dünya genelinde konuşuldu ve dünya dengelerini değiştirdi. Birçok ülke işgal edildi ve daha sonra işgalden çekildi. Bu süreçler, siyasi olarak birçok güvensizliğe ve mağdurlar arasında güven sarsıcı durumlara neden oldu. Bu önemli bir nokta olarak kaydedilmelidir.

Savaşın yönetenlerinin psikolojisini ele aldığımızda, hem savaşan tarafta hem de savaşılan tarafta, direnen taraftaki psikolojinin, dediğim gibi, güçlü bir güven duygusunu kaybetmeyen, yüksek bir ayakta kalma gücüne sahip olduğunu gözlemliyoruz. Diğer yandan, küreselleşmenin nimetlerinden faydalanmış, konforlu yaşama alışmış ve kola olmadığı zaman kendini eksik ve kötü hisseden bir insan tipinin savaştığı ABD, İsrail ve İngiltere tarafı bulunuyor. Aslında, savaşın arkasında, cephede ve cephe arkasında olanların bir kısmında, iki önemli eski ve yeni süper güç olan İngiltere ve Amerika'nın bulunduğunu şu an da görüyoruz. Oradaki insanlar, küreselleşmenin nimetlerinden faydalanmış olup, uzun süre savaşa dayanma konusunda zorlanıyorlar; bu durum bütün dünyada geçerli. Tabii ki, savaşların gerekçeleri vardır; görünen gerekçeler ve görünmeyen gerekçeler.

Örneğin, Haçlı Seferleri'nde görünen gerekçe, bir din savaşı olmasıydı; ancak görünmeyen gerekçe, o zamanlar zengin olan Doğu'nun yağmalanmasıydı. Hatta Haçlı Seferleri'nden birinde, Bizans'ın elinde olmasına rağmen ortodoks olduğu için İstanbul, Katolikler tarafından yağmalandı. Bu, 'Katolik külahı görmektense Müslüman sarığı görmeyi daha çok isteriz' dedirten bir Bizans ordusuna sebep oldu. Dolayısıyla, bu savaşlar aslında din savaşı gibi gözükse de, tarihte savaşlar genellikle yağmalama savaşları olarak gerçekleşmiştir. Orta Asya'dan Mançurya'ya, Moğol imparatorluğuna kadar, eski zenginleşme yolu savaşla ve ganimetlerle zenginleşme yoluydu.