Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir'den Olan Oğlu Kocaman Adam Oldu
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Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir'den Olan Oğlu Kocaman Adam Oldu
Arabeskin krallarından Ferdi Tayfur, uzun süredir sakin bir hayat yaşıyor. Geçmişte ilişkileriyle de gündeme gelen Tayfur, bu sıralar çocuklarıyla gündemde. Kızı Tuğçe Tayfur ile anlaşmazlıklar yaşayan Tayfur'un diğer çocuklarını çok az kişi biliyor Mesela Habibe Ümyani Demir'den olan oğlu Taha gibi. 17 yaşındaki Taha'yı belki de ilk kez göreceksiniz.
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Uzun süredir sakin bir hayat yaşayan Ferdi Tayfur, bir süredir kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı anlaşmazlık ile gündemde. Birçok kişi Ferdi Tayfur'un tek çocuğu olarak biliyor Tuğçe Tayfur'u. Ancak gerçekler öyle değil...
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Ferdi Tayfur henüz 16-17 yaşlarındayken evlilik dışı bir ilişki yaşıyor ve bu ilişkiden Timur isimli bir oğlu oluyor. Annesi, Timur'u uzun süre babasına göstermiyor ama Ferdi Tayfur bir şekilde oğlunu arayıp buluyor.
Askerden döndükten sonra Zeliha Hanım'la resmi nikahla evleniyor ve bu evlilikten de Tuğba ve Funda adında iki kız çocuğu sahibi oluyor.
Ferdi Tayfur, Necla Nazır'la beraberken klibinde rol alan Habibe Ümyani Demir ile de birlikte olmaya başlıyor. Bu ilişkiden de da Taha isimli bir oğlu dünyaya geliyor.
Tayfur'un Habibe Ümyani Demir'den olan 17 yaşındaki oğlu Taha ile birlikte olduğu fotoğrafı ise gündem oldu
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