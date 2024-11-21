Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir'den Olan Oğlu Kocaman Adam Oldu

Arabeskin krallarından Ferdi Tayfur, uzun süredir sakin bir hayat yaşıyor. Geçmişte ilişkileriyle de gündeme gelen Tayfur, bu sıralar çocuklarıyla gündemde. Kızı Tuğçe Tayfur ile anlaşmazlıklar yaşayan Tayfur'un diğer çocuklarını çok az kişi biliyor Mesela Habibe Ümyani Demir'den olan oğlu Taha gibi. 17 yaşındaki Taha'yı belki de ilk kez göreceksiniz.