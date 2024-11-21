Sadece Dinozor Tayfanın Full Çekeceği Twitter Dili ve Edebiyatı Testinden Geçebilecek misin?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sadece Dinozor Tayfanın Full Çekeceği Twitter Dili ve Edebiyatı Testinden Geçebilecek misin?
Twitter, alışamadığımız ismiyle X, ülkemizde oldukça popüler. Ancak pandemiden sonra Facebook'a yer yer Instagram'a bağladığı düşünülen mecra hakkında bitmek bilmeyen bir nostalji goygoyu döner. Herkes 'nerede o eski tweetler' der durur. Son zamanlarda paylaşılan testlerin aksine mecranın en derinlerine indik ve sadece eskilerin hatırlayabileceği bir test hazırladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğraftaki kişinin üniversitedeki lakabı nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Darbecilerin katlettiği kurgusal karakterin ismi nedir?
Sahibine hayatı dar eden psikopat kedinin ismi nedir?
Boşluğu doldurunuz...
Yazar burada ne içmek istediği için bela almıştır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyazlatmasıyla meşhur kişinin ismi nedir?
Hizmet bağımlısı vatandaş hangi yoldan şikayetçiydi?
Hangisi bir Egemen Bağış tweeti değildir?
Nazlı Ilıcak nerede Abdullah Gül'le beraber olmuştur?
Tır şoförü koca kaç günlüğüne İran'a gitti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meşhur Erasmus Muharrem floodunda Öykü'nün ev arkadaşının ismi nedir?
Hakan Hepcan Cem Yılmaz'dan küfür yediğinde kaç yaşındaydı?
Boşluğu doldurun...
Kedi nerelidir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Twitter üstadısın!
Bazı şeyleri hatırlar gibisin!
Merağın yok böyle şeylere!
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın