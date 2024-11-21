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Sadece Dinozor Tayfanın Full Çekeceği Twitter Dili ve Edebiyatı Testinden Geçebilecek misin?

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Sadece Dinozor Tayfanın Full Çekeceği Twitter Dili ve Edebiyatı Testinden Geçebilecek misin?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.11.2024 - 13:34

Twitter, alışamadığımız ismiyle X, ülkemizde oldukça popüler. Ancak pandemiden sonra Facebook'a yer yer Instagram'a bağladığı düşünülen mecra hakkında bitmek bilmeyen bir nostalji goygoyu döner. Herkes 'nerede o eski tweetler' der durur. Son zamanlarda paylaşılan testlerin aksine mecranın en derinlerine indik ve sadece eskilerin hatırlayabileceği bir test hazırladık.

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Twitter üstadısın!

Twitter üstadısın!

Verdiğin yanıtlara göre eski taymlayn senden sorulur diyebiliriz. Tüm o kaosa, debdebeye yetişmiş, belki de o dönemlerde aktif olarak etkileşim vermişsin. Müzelik dememiz doğru olmaz ama yürüyen dijital hazinesin.

Bazı şeyleri hatırlar gibisin!

Bazı şeyleri hatırlar gibisin!

Verdiğin yanıtlara göre ortamlara hakimsin ama ufak detaylar seni pek cezbetmemiş gibi görünüyor. Biraz hafızanı zorlasan Twitter üstadı sıfatına layık olabilirdin.

Merağın yok böyle şeylere!

Merağın yok böyle şeylere!

Verdiğin yanıtlara göre bu mecraya pek hakim değilsin. Floodların olmadığı, videonun bile yüklenmediği dönemi görmemişsin. Eski içeriklerimize bakarak bu eksiğini giderebilirsin.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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