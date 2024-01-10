Polistik Over Sendromu ve Beslenme Önerileri
PKOS, dünyadaki üreme çağındaki kadınların %6-8 ini etkilemekte olan birçok mekanizmada etkili olan bir bozukluktur. Patofizyolojisinin temelinde insülin direnci ve hiperandrojenizm olduğu bilinmektedir. Üreme sağlığı, kan şekeri, lipit profili, androjen hormonlar, ruh sağlığı üzerinde büyük rol oluşturmaktadır.
PKOS sinir sistemi, yumurtalık, adrenal bezi, extra glandüler dokular arasındaki bağlantı bozukluğuyla oluşan dişilerde hayatlarının belli döneminde ortaya çıkabilen, kronik seyreden ve gelecek yaşantının kalitesini de etkileyebilecek bir hastalıktır. (1)
Polikistik Over Sendromunda Beslenme Önerileri
Araştırmalar, düşük glisemik indeksli besinlerin kullanılmasının insülin seviyelerini dengeleyebildiğini ve PCOS semptomlarını hafifletebileceğini göstermektedir (10).
Dengeli bir beslenme planı, sağlıklı karbonhidratlar, proteinler ve yağların dengeli bir şekilde alınmasını içerir. Bu yaklaşım, kilo yönetiminde ve hormonal denge sağlanmasında önemlidir (11).
PCOS'lu bireylerde kilo yönetimi, semptomların kontrol altına alınmasında kritik öneme sahiptir. Sağlıklı bir kilo, hormonal dengenin sağlanmasına yardımcı olabilir (12).
Antioksidanlarla zenginleştirilmiş, anti-inflamatuar etkiye sahip besinlerin tüketilmesi, inflamasyonu azaltabilir ve PCOS semptomlarının şiddetini hafifletebilir. Özellikle C ve E vitaminleri, PCOS semptomlarının hafifletilmesinde yardımcı olabilir (13). İnsülin duyarlılığını artırarak insülin seviyelerini dengelemek için krom takviyesi, PCOS'lu bireyler için faydalı olabilir (14). Folat, PCOS'lu bireylerde genellikle düşük düzeyde bulunabilir. Folat alımının artırılması, genel sağlık ve hormonal denge açısından önemlidir (15).
Omega-3 yağ asitleri, vitamin D ve berberin gibi takviyelerin, PCOS semptomları üzerinde olumlu etkileri olabilir. Ancak, bu takviyelerin kullanımı öncesinde bir sağlık uzmanına danışılmalıdır (16).
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