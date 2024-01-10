Polistik Over Sendromu ve Beslenme Önerileri

Polikistik over sendromu gelişiminde obezite, hiperinsülinemi, dislipidemi ve benzer metabolik anormallikler etkilidir. (2)

Tiroid disfonksiyonu, hiperprolaktinemi, androjen salgılayan tümörler, Cushing sendromu (aşırı kortizol seviyeleri ile ilişkili bir sendrom) ve konjenital adrenal hiperplazi PKOS patogenezini yönlendirebilir. (3)

Çevresel ve genetik faktörler de PKOS gelişiminde etkilidir. Sağlıklı yaşam tarzı ve diyette yardımcı faktörlerdendir. İnsülin direnci ve yüksek insülin düzeyleri yumurtalık işlevlerini ve androjen seviyelerini bozar ve anüvolasyona yol açar. PKOS oluşumuna sebep olan 241 gen varyasyonu vardır. Gen kusuru biyokimyada sorunlara yol açar ve yumurtalar üzerinde bozukluklara yol açar ve bu durum da bozulmuş LH ve FSH seviyeleriyle ilişkilidir. (4) LH hormonunun seviyelerinde ya da FSH hormonuna olan oranının bozukluğuna bağlı olarak polikistik over sendromu ortaya çıkmaktadır. (5)

Veriler PKOS’ lu kadınların %38-88’ inin aşırı kilolu veya obez olduğunu tespit etmiştir. (6) PCOS zayıf kadınlarda da görülse de PCOS la beraber kilo alımında da artış gözlemlenmektedir. (7) Yapılan bir çalışmada obez olanların normal vücut ağırlığında olanlara göre oligo/aminüri, insülin direnci, hirsutizm, akantozis nigrikans görülme olasılığı yani PKOS belirtilerinin artmış olduğu bulundu. (8) Normal vücut ağırlığına sahip hastalarda da bel/ kalça oranında bozulmalar görülmüştür. (9)