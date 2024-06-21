Playstation Plus Sahipleri Buraya: Plus Kütüphanesinde Bulunan Satın Almadan Oynayabileceğiniz 12 Oyun

Grove Street'e hoş geldiniz. San Andreas'ın devasa açık dünyasında özgürlüğün tadını çıkarın. Görevlerden yarışlara, dövüşlerden ganster savaşlarına kadar her şey burada. Kendi bisikletinizi sürün, uçakla gökyüzünde süzülün, ya da sadece şehirde takılın ve kaos yaratın. CJ'in ailesini kurtarmak ve sokakların kralı olmak için yapacağı yolculuk, adrenalin ve aksiyon dolu. Özellikle 90'ların havasını soluyacağınız bu oyun, sizi nostaljik bir maceraya çıkaracak. Arabanızın müziğini sonuna kadar açın, çünkü San Andreas'ta her şey mümkün!