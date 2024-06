Playstation Plus Sahipleri Buraya: Plus Kütüphanesinde Bulunan Satın Almadan Oynayabileceğiniz 12 Oyun

Bu oyun tam bir nostalji canavarı! Yeniden yapılanmasıyla göz kamaştırıyor. Ölüp ölüp dirilmeye hazır mısınız? O zaman buyurun Demon's Souls'a. Unutmayın, her ölüm bir ders, her ders yeni bir strateji demek! Boletaria Krallığı'nın karanlık ve tehlikeli dünyasında dolaşırken, her köşe başında yeni bir meydan okuma sizi bekliyor. Sadece düşmanlar değil, çevresel tehlikeler de sizi zorlarken, stratejik düşünme ve sabır en büyük silahlarınız olacak.