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Playstation Plus Sahipleri Buraya: Plus Kütüphanesinde Bulunan Satın Almadan Oynayabileceğiniz 12 Oyun

etiket Playstation Plus Sahipleri Buraya: Plus Kütüphanesinde Bulunan Satın Almadan Oynayabileceğiniz 12 Oyun

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 13:01

Playstation Plus sahibi olup da hangi oyunları oynamalıyım diye kara kara düşünenlerdenseniz, doğru yerdesiniz. PS Plus kütüphanesi o kadar geniş ki, insan kendini çikolata fabrikasında kaybolmuş çocuk gibi hissediyor. Peki, bu tatlılar arasından hangilerini seçmeli? İşte size satın almadan tadını çıkarabileceğiniz 12 muhteşem oyun.

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1. Spider-Man: Miles Morales

1. Spider-Man: Miles Morales

Örümcek hisleriniz yine iş başında. New York'un çatılarında salınarak suçla mücadele etmek kadar zevkli ne olabilir ki? Üstelik bu sefer Miles Morales olarak! Kostümünüzü giyin, ağlarınızı hazırlayın ve aksiyona dalın! Bu oyun, sadece suçla mücadele değil, aynı zamanda Miles'ın kişisel hikayesini ve karakter gelişimini de içeriyor. Elektrik bazlı Venom saldırıları ve kamuflaj gibi yeni yeteneklerle düşmanlarınızı şaşırtın. Şehrin her köşesi, keşfedilecek gizemlerle dolu.

2. Demon's Souls

2. Demon's Souls

Bu oyun tam bir nostalji canavarı! Yeniden yapılanmasıyla göz kamaştırıyor. Ölüp ölüp dirilmeye hazır mısınız? O zaman buyurun Demon's Souls'a. Unutmayın, her ölüm bir ders, her ders yeni bir strateji demek! Boletaria Krallığı'nın karanlık ve tehlikeli dünyasında dolaşırken, her köşe başında yeni bir meydan okuma sizi bekliyor. Sadece düşmanlar değil, çevresel tehlikeler de sizi zorlarken, stratejik düşünme ve sabır en büyük silahlarınız olacak.

3. Ghost of Tsushima: Director's Cut

3. Ghost of Tsushima: Director's Cut

Samuray ruhunu hissetmek isteyenler buraya! Jin Sakai ile Tsushima adasını Moğol istilasından kurtarmak için katananızı hazırlayın. Rüzgarın rehberliğinde keşfe çıkın, düşmanlarınızı sessizce alt edin. Katanalar çekilsin, macera başlasın! Director's Cut versiyonu, ana oyuna ek olarak yeni bir ada ve yeni görevler sunuyor. Japonya'nın büyüleyici doğasında geçen bu epik macera, sadece aksiyon değil, aynı zamanda derin bir hikaye ve güzel bir sanat eseri.

4. Returnal

4. Returnal

Uzayda kaybolmaya hazır mısınız? Selene olarak, sürekli değişen bir gezegende hayatta kalmaya çalışın. Döngü kırılacak mı, yoksa sonsuz bir tekrarın içinde mi hapsolacaksınız? Uzaylı yaratıklar, gizemler ve bolca aksiyon sizi bekliyor. Her ölümle birlikte yeniden doğan bir dünya ve sürekli değişen zorluklar, sizi tetikte tutacak. Gezegendeki sırları açığa çıkarırken, geçmişin gölgeleriyle yüzleşin.

5. Ratchet & Clank: Rift Apart

5. Ratchet & Clank: Rift Apart

Heyecan arayanlar için mükemmel bir seçim! Boyutlar arası sıçramalarla dolu bu macera, hem eğlenceli hem de bol aksiyonlu. Ratchet ve Clank'in birbirinden çılgın silahlarıyla düşmanları alt edin ve boyutlar arası yolculuğun tadını çıkarın. Harika grafikler ve hızlı tempolu oynanışıyla, bu oyun sizi ekrana kilitleyecek. Farklı boyutlara geçerken, her biri benzersiz ve şaşırtıcı ortamlarla dolu olan dünyalar arasında yolculuk yapın.

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6. Final Fantasy VII Remake

6. Final Fantasy VII Remake

Cloud ve ekibiyle Midgar'ın karanlık sokaklarına dalın. Üstelik bu sefer her şey daha görkemli, daha aksiyon dolu. Materia'larınızı hazırlayın, çünkü Shinra'ya karşı büyük bir savaş başlıyor. Taktikler, dostluklar ve büyük bir hikaye sizi bekliyor. Midgar'ın çarpıcı detayları ve zengin dünyası, sizi tam anlamıyla içine çekecek. Yeni ve eski karakterlerle tanışırken, her köşede sizi bekleyen yeni sürprizler ve maceralarla dolu.

7. Bloodborne

7. Bloodborne

Bu oyun tam bir korku ve heyecan bombası! Yharnam'ın karanlık sokaklarında dehşet verici yaratıklarla savaşırken, her köşede yeni bir tehdit sizi bekliyor. Korku severler için tam bir ziyafet! Gotik mimarisi ve karanlık atmosferiyle bu oyun, size unutulmaz bir deneyim sunacak. Strateji, hız ve cesaret gerektiren bu oyunda, her adımınızı dikkatle atmalısınız.

8. Uncharted 4: A Thief's End

8. Uncharted 4: A Thief's End

Nathan Drake’in son macerası! Hazine avcılığı, inanılmaz manzaralar ve soluksuz aksiyon bu oyunda. Drake ve Sully ile birlikte unutulmaz bir serüvene atılmaya hazır olun. Define arayışı hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Tehlikeli ormanlar, gizemli mağaralar ve antik harabeler arasında geçen bu hikaye, sizi koltuğunuza mıhlayacak.

9. God of War (2018)

9. God of War (2018)

Kratos ve oğlu Atreus ile yeni bir efsaneye atılın. İskandinav mitolojisine adım atarken, baba-oğul ilişkisi ve epik savaşlar sizi bekliyor. Leviathan baltanızı kuşanın ve tanrılara meydan okuyun. Kış geliyor! Bu oyun, sadece savaş ve aksiyon değil, aynı zamanda bir aile hikayesini de içeriyor. Kratos’un geçmişiyle yüzleşmesi ve oğluyla olan bağı, bu macerayı unutulmaz kılıyor.

10. Tekken 7

10. Tekken 7

Dövüş oyunu severler için bir başyapıt! Jin, Kazuya, Heihachi ve daha birçok karakter ile ringe çıkın. Kombolarınızı konuşturun, rakiplerinizi alt edin. Tekken 7 ile her dövüş, yeni bir strateji! Üstelik hikaye modu, serinin kökenlerine inerek karakterlerin geçmişini ve motivasyonlarını açığa çıkarıyor. Arkadaşlarınızla veya online rakiplerle mücadele ederek dövüş becerilerinizi sergileyin.

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11. Resident Evil 7

11. Resident Evil 7

Korku dolu bir maceraya atılmaya hazır mısınız? Baker ailesinin çiftliğinde geçen bu hikaye, sizi koltuğunuza mıhlayacak. İlk kişi bakış açısı ve korku dolu anlar ile adrenalin seviyenizi yükseltecek bir deneyim. Her köşede sizi bekleyen sırlar ve tehlikeler, bu oyunu unutulmaz kılıyor. Hayatta kalmak için zekanızı ve cesaretinizi kullanın, korkularınızla yüzleşin.

12. Grand Theft Auto: San Andreas

12. Grand Theft Auto: San Andreas

Grove Street'e hoş geldiniz. San Andreas'ın devasa açık dünyasında özgürlüğün tadını çıkarın. Görevlerden yarışlara, dövüşlerden ganster savaşlarına kadar her şey burada. Kendi bisikletinizi sürün, uçakla gökyüzünde süzülün, ya da sadece şehirde takılın ve kaos yaratın. CJ'in ailesini kurtarmak ve sokakların kralı olmak için yapacağı yolculuk, adrenalin ve aksiyon dolu. Özellikle 90'ların havasını soluyacağınız bu oyun, sizi nostaljik bir maceraya çıkaracak. Arabanızın müziğini sonuna kadar açın, çünkü San Andreas'ta her şey mümkün!

Eğer hala doyamadıysanız!

Eğer hala doyamadıysanız!

PlayStation Plus kütüphanesinde daha birçok harika oyun bulunuyor. Her ay eklenen yeni oyunlar ile kütüphane sürekli yenileniyor. Kaçırmak istemediğiniz oyunları takip edin ve oyun dünyasında kaybolun!

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