Playstation Plus Sahipleri Buraya: Plus Kütüphanesinde Bulunan Satın Almadan Oynayabileceğiniz 12 Oyun
Playstation Plus Sahipleri Buraya: Plus Kütüphanesinde Bulunan Satın Almadan Oynayabileceğiniz 12 Oyun
Playstation Plus sahibi olup da hangi oyunları oynamalıyım diye kara kara düşünenlerdenseniz, doğru yerdesiniz. PS Plus kütüphanesi o kadar geniş ki, insan kendini çikolata fabrikasında kaybolmuş çocuk gibi hissediyor. Peki, bu tatlılar arasından hangilerini seçmeli? İşte size satın almadan tadını çıkarabileceğiniz 12 muhteşem oyun.
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1. Spider-Man: Miles Morales
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2. Demon's Souls
3. Ghost of Tsushima: Director's Cut
4. Returnal
5. Ratchet & Clank: Rift Apart
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6. Final Fantasy VII Remake
7. Bloodborne
8. Uncharted 4: A Thief's End
9. God of War (2018)
10. Tekken 7
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