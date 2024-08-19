Pelin Akil Detone Oldu, Nazlı Sabancı Kendine Hayran Kaldı: 18 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Pelin Akil Detone Oldu, Nazlı Sabancı Kendine Hayran Kaldı: 18 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berfu Yenenler, Taylor Swift konserine gidip liseli haline selam çaktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Tatlıses, ikizlerini besledi.
Berrak Tüzünataç, korkularını takipçilerine açtı.
Şeyma Subaşı döndü dolaştı yine Bali'ye gitti.
Danla Bilic, kendisinden iyi dilekler isteyen takipçisi ve sevgilisine aşk duası zinciri başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazlı Sabancı şort tulumuna düştü.
Nazlı Sabancı, dolunaya doyamadı.
Pelin Akil, ses yeteneklerini sergiledi.
Caner Yıldırım, kızı Mavi'yi öpmelere doyamadı.
Sinem Kobal, yaz pozlarını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gamze Erçel, poz kesti ve yine çok güzeldi.
Müge Boz'dan Rika, Vina ve eşi Caner'le asansör pozu geldi.
Cemal Can Canseven'in anahtarlığı günümüzü şenlendirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın