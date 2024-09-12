Hayatını Kolaylaştıracak 14 Tüyo
Hayatını Kolaylaştıracak 14 Tüyo
Hayat bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Koşturmacalar, bitmeyen işler, yetişilmesi gereken yerler… İşte tam da bu noktada küçük ama etkili bazı tüyolarla hayatımızı nasıl daha kolay hale getirebileceğimizi keşfetmek harika olmaz mı?
İşte seni biraz daha rahatlatacak, zamanını daha verimli kullanmanı sağlayacak ve hatta belki de seni küçük birer mucit gibi hissettirecek 12 tüyo!
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1. Sabahları yataktan çıkmakta zorlanıyor musun?
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2. İşleri grupla!
3. Yemek yapmayı seviyorsun ama zaman bulmak zor mu?
4. Teknolojiyi avantajına kullan!
5. Toplu taşıma kullanırken üretken ol!
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6. Sürekli ekrana bakmaktan bıkmadın mı?
7. Planlar bazen sadece kağıt üzerinde kalmalı.
8. Dijital temizliğe başla!
9. Beklenmeyen için hazırlık...
10. Sosyal medyayı sana uygun hale getir.
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