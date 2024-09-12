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Hayatını Kolaylaştıracak 14 Tüyo

etiket Hayatını Kolaylaştıracak 14 Tüyo

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 09:31

Hayat bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor.  Koşturmacalar, bitmeyen işler, yetişilmesi gereken yerler… İşte tam da bu noktada küçük ama etkili bazı tüyolarla hayatımızı nasıl daha kolay hale getirebileceğimizi keşfetmek harika olmaz mı?

İşte seni biraz daha rahatlatacak, zamanını daha verimli kullanmanı sağlayacak ve hatta belki de seni küçük birer mucit gibi hissettirecek 12 tüyo!

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1. Sabahları yataktan çıkmakta zorlanıyor musun?

O zaman bu tüyoyu denemelisin! Alarmını, en sevdiğin dizinin baş kahramanının repliğiyle ayarla. Düşünsene, sabah o tanıdık sesle uyanıyorsun… Hem güne keyifle başlamış olursun, hem de yüzünde bir gülümseme eksik olmaz. Uyanmak bu şekilde çok daha kolay ve eğlenceli hale gelir!

2. İşleri grupla!

2. İşleri grupla!

Hadi dürüst olalım, aynı anda birden fazla iş yapmak çoğu zaman işleri karıştırmamıza sebep oluyor. Bunun yerine, benzer işleri grupla ve tek tek halletmeye çalış. Mesela, e-postalarını kontrol etmek için belirli saatler ayır. Bu şekilde, daha iyi odaklanır ve işleri daha hızlı bitirirsin.

3. Yemek yapmayı seviyorsun ama zaman bulmak zor mu?

O zaman bir taşla iki kuş vur: Büyük porsiyonlar hazırlayıp, bunları küçük porsiyonlara ayırarak sakla. Mesela, koca bir tencere çorba yap, sonrasında bunu porsiyonlara böl ve dondur. Canın çektiğinde, sadece ısıtman yeterli! Hem zamandan tasarruf edersin, hem de hızlıca lezzetli bir yemek yemiş olursun.

4. Teknolojiyi avantajına kullan!

Elimizin altındaki akıllı telefonları daha verimli kullanmaya ne dersin? Hatırlatıcılar, yapılacaklar listeleri, alarmlar, en iyi robot süpürgeler… Tüm bu özellikler, işleri otomatik hale getirip hayatımızı kolaylaştırmak için var.

5. Toplu taşıma kullanırken üretken ol!

Metroda ya da otobüste geçirdiğin zamanı boşa harcamak yerine daha verimli kullanabilirsin. Mesela, bir yandan podcast dinle, bir yandan kitap oku ya da günün planlarını gözden geçir. Bu şekilde, yolculuklar sadece bir yerden bir yere gitmek değil, aynı zamanda bir şeyler öğrenmek ya da yapmak için harika bir fırsat olur.

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6. Sürekli ekrana bakmaktan bıkmadın mı?

Kendine belirli saatler belirleyip o saatler dışında sosyal medyayı kapat. Bu aralarda kendinle baş başa kal, çevrendeki insanlarla daha çok vakit geçir ya da dışarı çıkıp temiz hava al. İnan, kendini çok daha enerjik ve dinlenmiş hissedeceksin.

7. Planlar bazen sadece kağıt üzerinde kalmalı.

Her şeyi planlamak bazen bunaltıcı olabilir. Her anı planlamak yerine, bazen de kendini akışa bırak. Spontane planlar, beklenmedik anlarda en keyifli anılar biriktirmene yardımcı olabilir. Bu yüzden, arada bir 'bugün ne olacaksa olsun' moduna geçmekten korkma.

8. Dijital temizliğe başla!

8. Dijital temizliğe başla!

Kullanmadığın uygulamaları sil, gereksiz fotoğrafları temizle ve sosyal medya hesaplarını gözden geçir. Telefonun hafızası kadar, zihninin de hafızasını boşaltmak önemli. Üstelik, telefonun ya da bilgisayarın daha hızlı çalışacak ve ihtiyacın olan şeye anında ulaşabileceksin. Ayrıca, uygulamalara düzen getirmek, ihtiyaç anında stres yapmadan hızlıca işini halletmeni sağlayacak.

9. Beklenmeyen için hazırlık...

Hayat her zaman planlandığı gibi gitmeyebilir. Bu yüzden yanında küçük bir acil durum kiti taşımanın faydasını göreceksin. İçinde ağrı kesici, yara bandı, bir paket ıslak mendil ve enerji verici atıştırmalıklar olan küçük bir kit hazırla. Özellikle uzun bir günün ortasında ihtiyaç duyduğun şeyin hemen elinin altında olduğunu bilmek, sana büyük bir rahatlık sağlar.

10. Sosyal medyayı sana uygun hale getir.

Sosyal medya hesaplarında gerçekten seni besleyen, motive eden ve iyi hissettiren hesapları takip et. Sosyal medya, genellikle zaman kaybı gibi görünse de doğru kullanıldığında ilham verici bir araç olabilir. Kendi alanında başarılı insanların hesaplarını takip etmek, senin de bu yolda ilerlemene yardımcı olabilir.

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11. Hayatına biraz heyecan katmak için alışılmışın dışına çıkmaya ne dersin?

Haftada bir gün kendine küçük bir sürpriz yap. Örneğin, hiç denemediğin bir tarif dene, spontane bir yolculuğa çık ya da uzun zamandır gitmek istediğin bir müzeyi ziyaret et. Bu tür küçük sürprizler, hayatına renk katar ve seni monotonluktan kurtarır.

12. Eski eşyalarına yeni bir şans ver.

Dolapta yıllardır giymediğin o kıyafetlere ya da kullanmadığın eşyalara bir bak. Onları yeniden kullanmanın bir yolunu bul ya da başka birine ver. Bu hem evindeki fazlalıkları azaltır hem de yeni bir şey almanı gerektirmeden sana farklı bir deneyim sunar.

13. Hepimiz gün boyunca enerjik kalmak isteriz. Ama bazen o yoğun tempoda beslenmeyi gözden kaçırabiliyoruz.

Oysa ki dengeli bir diyet, enerjini yüksek tutmanın en önemli yollarından biri. Öğünlerini önceden planlamak ve yanına sağlıklı atıştırmalıklar almak, bu konuda sana büyük bir avantaj sağlar. Mesela, sabah çıkarken bir avuç badem, bir elma ya da yoğurt gibi şeyleri çantana atmak, acıktığında hızlıca sağlıklı bir şeyler tüketmeni sağlar.

14. Yoğun bir günün ortasında, özellikle de bilgisayar başında uzun saatler geçiriyorsan, enerjinin düştüğünü hissedebilirsin.

İşte tam bu noktada, sadece 5 dakikalık bir esneme hareketi ya da basit bir egzersiz bile sana harikalar yaratabilir. Spor salonuna gitmeye vaktin yoksa bile, yerinde birkaç basit hareket yapmak hem bedenini canlandırır hem de zihnini tazeler. Mesela, kısa bir yürüyüş, birkaç esneme hareketi ya da sadece yerinde zıplamak bile yeterli olabilir.

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