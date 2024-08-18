Müge Boz Rika'yı İlk Kez Gösterdi, Hande Erçel Şov Yaptı: 18 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Müge Boz Rika'yı İlk Kez Gösterdi, Hande Erçel Şov Yaptı: 18 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Erçel, sevdiceğiyle tatilinden çektiği kareleri paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gamze Erçel'in güzel kızı Mavi, anne ve babasının yatağına kahve getirdi.
Berfu Yenenler, oğlu Mete'ye güvenlik kostümü giydirip aşık oldu.
Yasemin Tatlıses, güne şaşkın ördekleriyle merhaba dedi.
Sinem Kobal, Her Şeyin Başı Merkür setinden fotoğraf paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları Alin ve Lina'nın müthiş kukla gösterisini izledi.
Hakan Sabancı müthiş bir ekiple maça gitti.
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın oyuncak bebeğiyle oynadığı anları paylaştı.
Murat Boz ve Ezgi Mola'nın eşine yakışıklılar diye seslenip "özledim" diyen Sinan Engin'in mesajı karşılıksız kalmadı.
Müge Boz, oğlu Rika'nın yüzünü ilk kez gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Danla Bilic, yine şahane gözüküyordu.
Cemal Can Canseven anne ve babasına düştü.
Kerimcan Durmaz Bodrum'a gitti.
Arzu Sabancı, Arzu Alara'ya su içirmeye çalıştığı anlarda bardağa dalan küçük elini paylaştı.
Melek Mosso, düşman çatlattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın