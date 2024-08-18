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Müge Boz Rika'yı İlk Kez Gösterdi, Hande Erçel Şov Yaptı: 18 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Müge Boz Rika'yı İlk Kez Gösterdi, Hande Erçel Şov Yaptı: 18 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 01:13

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel, sevdiceğiyle tatilinden çektiği kareleri paylaştı.

Hande Erçel, sevdiceğiyle tatilinden çektiği kareleri paylaştı.

Gamze Erçel'in güzel kızı Mavi, anne ve babasının yatağına kahve getirdi.

Gamze Erçel'in güzel kızı Mavi, anne ve babasının yatağına kahve getirdi.

Berfu Yenenler, oğlu Mete'ye güvenlik kostümü giydirip aşık oldu.

Berfu Yenenler, oğlu Mete'ye güvenlik kostümü giydirip aşık oldu.

Yasemin Tatlıses, güne şaşkın ördekleriyle merhaba dedi.

Yasemin Tatlıses, güne şaşkın ördekleriyle merhaba dedi.

Sinem Kobal, Her Şeyin Başı Merkür setinden fotoğraf paylaştı.

Sinem Kobal, Her Şeyin Başı Merkür setinden fotoğraf paylaştı.
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Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları Alin ve Lina'nın müthiş kukla gösterisini izledi.

Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları Alin ve Lina'nın müthiş kukla gösterisini izledi.

Hakan Sabancı müthiş bir ekiple maça gitti.

Hakan Sabancı müthiş bir ekiple maça gitti.

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın oyuncak bebeğiyle oynadığı anları paylaştı.

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın oyuncak bebeğiyle oynadığı anları paylaştı.

Murat Boz ve Ezgi Mola'nın eşine yakışıklılar diye seslenip "özledim" diyen Sinan Engin'in mesajı karşılıksız kalmadı.

Murat Boz ve Ezgi Mola'nın eşine yakışıklılar diye seslenip "özledim" diyen Sinan Engin'in mesajı karşılıksız kalmadı.

Müge Boz, oğlu Rika'nın yüzünü ilk kez gösterdi.

Müge Boz, oğlu Rika'nın yüzünü ilk kez gösterdi.
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Danla Bilic, yine şahane gözüküyordu.

Danla Bilic, yine şahane gözüküyordu.

Cemal Can Canseven anne ve babasına düştü.

Cemal Can Canseven anne ve babasına düştü.

Kerimcan Durmaz Bodrum'a gitti.

Kerimcan Durmaz Bodrum'a gitti.

Arzu Sabancı, Arzu Alara'ya su içirmeye çalıştığı anlarda bardağa dalan küçük elini paylaştı.

Arzu Sabancı, Arzu Alara'ya su içirmeye çalıştığı anlarda bardağa dalan küçük elini paylaştı.

Melek Mosso, düşman çatlattı.

Melek Mosso, düşman çatlattı.

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