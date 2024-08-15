Erkek Erkeğe Tatil Talebine Gamze Erçel'den İzin Çıkmadı: 15 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Erkek Erkeğe Tatil Talebine Gamze Erçel'den İzin Çıkmadı: 15 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Danla Bilic, atıyla bir gününü paylaştı.
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Salih Bademci 40 yaşına girdi.
Aslı Enver, ilk adımlarını atan kızı Elay'ın peşinden koştu.
Hakan Sabancı, Hande'siyle Yunanistan'a giriş yaptı.
Arzu Sabancı, torunu Alara'nın doğum günündeydi.
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Pelin Akil ve Anıl Altan, Amsterdam'da Justin Timberlake konserine gitti.
Nazlı Sabancı, "doğum günü kızı burada" dedi.
Ezgi Mola'nın oğlunu hala göremedik ama halleri bizi yine bizden aldı.
Şeyma Subaşı, İstanbul'a duyduğu aşktan bahsetti.
Berfu Yenenler, son durum bilgisi verdi.
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Gamze Erçel, erkek erkeğe tatile çıkmak isteyen kocasına kibarca "rüyanda görürsün" dedi.
Yasemin Tatlıses, minik bebeğinin totosuna aşka geldi.
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