DJ'liğe Ayak Uyduran Hande Erçel'den Poz Kesen Demet Özdemir'e 13 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
DJ'liğe Ayak Uyduran Hande Erçel'den Poz Kesen Demet Özdemir'e 13 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Demet Akalın, yakın arkadaşı Esra Balamir'e kavuştu.
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Pelin Akil ve Anıl Altan kızlarının yorgunluğunu üstünden atamadı.
Şeyma Subaşı günlük gibi kullandığı Instagram'da Melisa'yla gününden enstantaneleri paylaştı.
Hande Erçel, DJ'likse orada da varız dedi.
Gamze Erçel, dünya tatlısı kızının komik hallerine hayran kaldı.
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Çağla Şıkel, burnunda tüten oğullarına kavuştu.
Müge Boz tüm havasını takınıp süt sağmaya gitti.
Nazlı Sabancı da akıma katılarak kendisini daha yakından tanımamıza müsaade etti.
Demet Özdemir poz kesti.
Berfu Eser'i, Eser Berfu'yu çizdi. Sonuç ortada, yorum sizin.
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Zeynep Bastık, biricik arkadaşının doğum gününü kutladı.
Avatar Atakan'ın kızıyla İdo Tatlıses'in oğlu ilk randevuya çıktı ❤️
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