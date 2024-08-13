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DJ'liğe Ayak Uyduran Hande Erçel'den Poz Kesen Demet Özdemir'e 13 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

DJ'liğe Ayak Uyduran Hande Erçel'den Poz Kesen Demet Özdemir'e 13 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 02:32

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Demet Akalın, yakın arkadaşı Esra Balamir'e kavuştu.

Demet Akalın, yakın arkadaşı Esra Balamir'e kavuştu.

Pelin Akil ve Anıl Altan kızlarının yorgunluğunu üstünden atamadı.

Pelin Akil ve Anıl Altan kızlarının yorgunluğunu üstünden atamadı.

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Şeyma Subaşı günlük gibi kullandığı Instagram'da Melisa'yla gününden enstantaneleri paylaştı.

Hande Erçel, DJ'likse orada da varız dedi.

Hande Erçel, DJ'likse orada da varız dedi.

Gamze Erçel, dünya tatlısı kızının komik hallerine hayran kaldı.

Gamze Erçel, dünya tatlısı kızının komik hallerine hayran kaldı.
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Çağla Şıkel, burnunda tüten oğullarına kavuştu.

Çağla Şıkel, burnunda tüten oğullarına kavuştu.

Müge Boz tüm havasını takınıp süt sağmaya gitti.

Müge Boz tüm havasını takınıp süt sağmaya gitti.

Nazlı Sabancı da akıma katılarak kendisini daha yakından tanımamıza müsaade etti.

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Zeynep Bastık, biricik arkadaşının doğum gününü kutladı.

Zeynep Bastık, biricik arkadaşının doğum gününü kutladı.

Avatar Atakan'ın kızıyla İdo Tatlıses'in oğlu ilk randevuya çıktı ❤️

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