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Gamze Erçel Evlilik Yüzüğünü Kaybetti, Şevval Şahin Aşk Düştü: 12 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gamze Erçel Evlilik Yüzüğünü Kaybetti, Şevval Şahin Aşk Düştü: 12 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 02:12

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Şevval Şahin aşka geldi, hayatında en mutlu olduğu zamanı yaşadığı söyleyen model, paylaşımına "Sevilmek ve bu şekilde sevmek o kadar özel ki kalbim o kadar dolu ki anlatamıyorum bile" notunu düştü.

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Ezgi Mola, oğlu Can'ı denizle tanıştırdı.

Gonca Vuslateri, hem eşini hem kızı Asya'yı Fenerbahçe formasıyla kadraja aldı.

Gonca Vuslateri, hem eşini hem kızı Asya'yı Fenerbahçe formasıyla kadraja aldı.

Gamze Erçel, evlilik yüzüğünü kaybettiğini açıkladı... Ethem dede ritüeli isteyen Erçel, ne yaptıysa da yüzüğünü bulamadı!

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