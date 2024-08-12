Gamze Erçel Evlilik Yüzüğünü Kaybetti, Şevval Şahin Aşk Düştü: 12 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Gamze Erçel Evlilik Yüzüğünü Kaybetti, Şevval Şahin Aşk Düştü: 12 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Şevval Şahin aşka geldi, hayatında en mutlu olduğu zamanı yaşadığı söyleyen model, paylaşımına "Sevilmek ve bu şekilde sevmek o kadar özel ki kalbim o kadar dolu ki anlatamıyorum bile" notunu düştü.
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Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yla havuzdaki gece seansını paylaştı.
Ezgi Mola, oğlu Can'ı denizle tanıştırdı.
Gonca Vuslateri, hem eşini hem kızı Asya'yı Fenerbahçe formasıyla kadraja aldı.
Gamze Erçel, evlilik yüzüğünü kaybettiğini açıkladı... Ethem dede ritüeli isteyen Erçel, ne yaptıysa da yüzüğünü bulamadı!
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Pelin Akil, akıma katıldı. Hepimize kendisini daha yakından tanıma fırsatı verdi.
Berfu Yenenler, 2013 yılındaki Londra seyahatinden kalma pozunu paylaşıp kendiyle dalga geçti.
Danla Bilic, patili bebeği Kiki'yi de alıp evden çıkış yaptı.
Arzu Sabancı, Elf Balı'nı tanıttı, haberimiz dahi olmayan şeyler öğrenmemize vesile oldu.
Nazlı Sabancı'nın kızı Arzu Alara'yı yine göremedik ama ördekli pembe elbisenin görüntüsü bile kalp eritmeye yetti!
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Yasemin Özilhan yine kuş kadar beslendi.
Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'la best friend olan Yasemin Tatlıses, Aslan'la gezmelere çıktı.
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