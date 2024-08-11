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Arzu Sabancı Kocasıyla Beyazları Çekti, Dilan Çiçek Aşka Geldi: 11 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Arzu Sabancı Kocasıyla Beyazları Çekti, Dilan Çiçek Aşka Geldi: 11 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 01:17

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Arzu Sabancı ve eşi Ömer Sabancı White Party'e gitti!

Arzu Sabancı ve eşi Ömer Sabancı White Party'e gitti!

Gamze Erçel, dünya tatlısı kızı Mavi'yle bir örnek pijamaları çekip selam verdi.

Gamze Erçel, dünya tatlısı kızı Mavi'yle bir örnek pijamaları çekip selam verdi.

Berfu Yenenler, Şahmaran'ın yeni sezonunun hiç açmadığını, yarın da imaj değişikliğine gideceğini belirtti.

Berfu Yenenler, Şahmaran'ın yeni sezonunun hiç açmadığını, yarın da imaj değişikliğine gideceğini belirtti.

Nazlı Sabancı, turunculara büründü.

Nazlı Sabancı, turunculara büründü.

Yasemin Özilhan, plajda da tarzından ve zarafetinden ödün vermedi.

Yasemin Özilhan, plajda da tarzından ve zarafetinden ödün vermedi.
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Paris'te kahvaltı eden Cemal Can Canseven, annesine mesaj gönderdi.

Paris'te kahvaltı eden Cemal Can Canseven, annesine mesaj gönderdi.

Hadise, makyörüyle sevgi patlaması yaşadı.

Hadise, makyörüyle sevgi patlaması yaşadı.

Pelin Akil, eşi Anıl Altan ve kızlarının havuz eğlencesini hayranlıkla izledi.

Zeynep Bastık, konserinden anları gelemeyen takipçilerine sundu.

Zeynep Bastık, konserinden anları gelemeyen takipçilerine sundu.

Mert Ramazan Demir ve Saadet Işıl Aksoy, Şahmaran'dan kamera arkası paylaştı.

Mert Ramazan Demir ve Saadet Işıl Aksoy, Şahmaran'dan kamera arkası paylaştı.
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Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Rafael Cemo'nun doğum gününü "Happy birthday my golden love 💛" notuyla kutladı.

Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Rafael Cemo'nun doğum gününü "Happy birthday my golden love 💛" notuyla kutladı.

Derya Uluğ, kırmızı bikinisiyle şov yaptı.

Derya Uluğ, kırmızı bikinisiyle şov yaptı.

Merve Boluğur, havuzun tadını çıkardı.

Merve Boluğur, havuzun tadını çıkardı.

Danla Bilic, iyi geceler diledi.

Danla Bilic, iyi geceler diledi.
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