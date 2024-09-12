Kökeni 'State' Kelimesine Kadar Gidiyor: Ülke İsimlerinin Sonundaki "-İstan" Eki Nereden Geliyor?

Diller, dillerin birbirilyle etkileşimi oldukça ilginç bir konu. Her dilin kendine özgü bir yapısı, sesleri ve sözcük dağarcığı vardır. Ancak, diller birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olduğunda, bu yapılar, sesler ve sözcükler değişebilir. Bu değişimler, dilin evriminde ve çeşitliliğinde önemli bir rol oynar.