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Kökeni 'State' Kelimesine Kadar Gidiyor: Ülke İsimlerinin Sonundaki "-İstan" Eki Nereden Geliyor?

Kökeni 'State' Kelimesine Kadar Gidiyor: Ülke İsimlerinin Sonundaki "-İstan" Eki Nereden Geliyor?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 08:52

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Diller, dillerin birbirilyle etkileşimi oldukça ilginç bir konu. Her dilin kendine özgü bir yapısı, sesleri ve sözcük dağarcığı vardır. Ancak, diller birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olduğunda, bu yapılar, sesler ve sözcükler değişebilir. Bu değişimler, dilin evriminde ve çeşitliliğinde önemli bir rol oynar.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_lUVP...
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Bir sosyal medya kullanıcısı ülke isimlerinin sonundaki "-istan" ekinin nereden geldiğini araştırdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı ülke isimlerinin sonundaki "-istan" ekinin nereden geldiğini araştırdı.

Kökeninin İngilizce'deki 'state' kelimesine kadar uzandığı o yolculuk, dillerin birbirini nasıl etkilediğini bir kere daha ortaya koydu.

Kökeninin İngilizce'deki 'state' kelimesine kadar uzandığı o yolculuk, dillerin birbirini nasıl etkilediğini bir kere daha ortaya koydu.

İşte o video;

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