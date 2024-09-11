Prof.Dr. Celal Şengör Bir Sokak Fotoğrafçısının Objektifine Takıldı Ortaya Harika Fotoğraflar Çıktı

Prof. Dr. Celal Şengör, alanında dünya çapında bir otorite olarak kabul edilen, Türkiye'nin en önemli jeologlarından biri. Bilimsel araştırmaları ve katkılarıyla uluslararası arenada büyük bir saygınlık kazanmış, bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Leopold von Buch Madalyası'nı kazanmış olan Şengör, Türkiye'de bilim ve eğitim alanında önemli bir figürdür.