"Öz"ünde Olmak

Daha fazla gülmek, iyi zaman geçirmek, gün batımını izlemek, partilere katılmak değildir. İnsanlar özlerinde oldukları zaman kişilik amaç ve esenliklerinin temelini oluşturacak bir şeyle bağ kurarlar. İnsanların kendi iç dünyaları açığa çıkar. Gerçekte kim olduklarını ve hayatta ne yapmak istediklerini doğru tanımlayabilirler.

Robinson’ın bu anlatımı beni çok etkilemişti. “Yaşamın Direksiyonunda” atölyemi tasarlarken, insanların içindeki gerçek tutkuyu ne şekilde ifade edeceklerini, bu tutkuya ne şekilde ulaşacaklarını anlayabilecekleri, yani kendi özlerini bulmalarına yardımcı olabileceğim içsel çalışmalara ağırlık vermiştim. Çünkü bence hem kendi içimizdeki hem de başkalarının içindeki özü bulmanın belli bir formülü yok. Bu nedenle herkesin içsel çalışmalarını yaparak kendi özlerine ulaşmasını önemsiyorum. Ve biliyorum ki kendi yollarını bulan insanlar, başkalarının da yolunu açan ve yol gösteren insanlardır. İşte koçluk budur.

Sezgisel olarak algıladığımız kavramlarla kendi özümüzü bulduktan sonra, başkalarının özünü bulmasına yardımcı olmak, bu yönde ilham vermektir. Genellikle gerçek yeteneklerimizi tanımamıza yardımcı olması için başkalarına ihtiyaç duyarız. Kendi yeteneklerini keşfetmeleri için de başkalarına yardımcı oluruz. Bu bağlamda, özde olmak bizimle aynı tutkuları ve aynı özveriyi paylaşan kişilerle de bağ kurmak demektir.

Elbette öz herkes için farklıdır. Ve zaten onu özel kılan temel nokta da budur. Bazı insanlar aynı konularda benzer tutkuyu hissedebilirler. Fakat hepsi o alana adım attıkları zaman aynı derecede başarılı olmayabilirler. Ya da pek çok şeyden uzak duran birinin tek bir tutkusu ve yeteneği olabilir. Öze dokunabilmek için kendi içimizi nasıl araştıracağımızı bilmemiz, kendi alanlarımızı belirlememiz gerekir. Robinson’un da dediği gibi öze ulaşmanın kendi içinde iki şartı vardır: Yetenek ve tutku. Yetenek bir şeyi doğal bir şekilde yapabilme becerisidir. Sezgisel olarak bir şeyin nasıl yapabileceğinin kavranmasıdır.