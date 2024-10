“Ölümsüzlük İçin 5 Leziz Çay Tarifi”

Onunla bu konuyu konuştuğumuz günden beri içerik üreticiliğinin tedirgin edici yükselişi hakkında bir şeyler yazayım istiyorum ama ancak işte. Şimdi öncelikle her şeyi bir baştan alalım:

1. Uzmanlar, belirli konularda derin bilgi ve deneyime sahiptirler.

2. Eğitimleri, deneyimleri ve mesleki geçmişleri sayesinde verdikleri bilginin güvenilirliği genellikle tartışılmazdır.

Ancak mevcut düzende bir uzman, renkli ve sıra dışı içerikler üretemediğinde hele takipçisi de azsa bu güvenilirlik, sosyal medya algoritmalarında veya popüler içerik platformlarında hak ettiği değeri bulamıyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda aktif bir iş hayatı olduğu için vaktinin çoğunu ve hatta bütçesinin hatırı sayılır bir kısmını düzenli içerik üretimi için harcayamıyor. Üstelik bilginin sorumluluğunun farkında, her şeyi de umumun ortalama algısına uyarlayacak şekilde kısaltıp, özetleyemiyor. Zira her şeyin kısası olamıyor. Bir doktoru, C vitaminin faydalarını 5’e ya da kalp krizinin sebeplerini 3’e indiremediği için gözden çıkarmamalıyız bence!

Oysa içerik üreticileri, işleri gereği düzenli olarak içerik üretiyorlar; algoritma da bu üretim sıklığını ödüllendiriyor ve onları, görünürlüklerini arttırarak destekliyor. Üretim ve paylaşım arttıkça, görünürlük de artıyor. Ne kadar çok görünürlük o kadar popülerlik. Ne kadar popülerlik, o kadar muteberlik. Eh biliyorsunuz bunun yanında artık layk da satın alınabiliyor, yorum da, kaydetme de, paylaşma da… Sosyal medya hesabını büyütmek ve oradan para kazanmak, bir kariyer hedefi olduğunda sorumluluk, kimileri için ilk beş bin öncelik arasında yer almıyor. Süreklilik popülarite getirdiğinde de bir içerik üreticisi bir uzmanın önüne geçebiliyor.

Yani siz bir kitabı okuyup bitirene kadar, bir kitap hesabı o sürede 12 kitap tanıtımı yapabilir. Ya da siz “Bu beş hastalığı olanlar asla Aspirin kullanmamalı.” diyebilmek için 11.548 makale taramak zorunda hissederken bir başkası Google sonuçlarını derleyerek aynı konuda bir dakikalık reels çekebilmek için yeşil fon perdesi montajıyla uğraşıyor olabilir.

İçerik üreticiliğine karşı değilim ama...

Yanlış anlaşılmak istemem, burada amaç içerik üreticilerini suçlamak değil, bu doğru da değil. Onlar işlerini yapıyorlar ve bu da günümüzün bir gerçeği. Benim en temelde karşı olduğum şey, bu sistemin uzmanları geriye düşürmesi, onları içerik üretmeye zorlaması ve bilgi kalitesinin düşmesi. Uzmanlar, sırf görünürlük kazanmak için sürekli içerik üretmek zorunda bırakılmamalı. Bilgi üretmek, içerik üretmekten farklıdır ve bu ayrımın korunması gerekiyor.

Uzmanların geri planda kalmalarına neden olan sistem mutlaka gözden geçirilmeli. İçerik üretmek bir yetenek, beceri ve iş modeli ancak içerik, bilginin kaynağını, derinliğini, olabilirliğini, kabul edilebilirliğini ve doğruluğunu da gözetmeli. Sosyal medya algoritmaları, bir işin uzmanı, erbabı, ustası ile o alanda içerik üreten bir profesyoneli ayrı algılamalı; bu farkı dikkate alacak şekilde güncellenmeli.