“Ölümsüzlük İçin 5 Leziz Çay Tarifi”

(Görsel https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/teyithatti/Contents/2024/09/21/thumbs_b_c_09380568cde5377f973d3b1b42dc8823.jpg adresinden alıntılanmıştır.)

Dijital çağda bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay çünkü bilgi adeta üzerimize atılıyor. Ancak bilginin doğruluğu ve güvenilirliği, henüz en çok konuşulan konular arasında değil. Geçenlerde yayılan yavru tavus kuşu videosunu “Ay ne tatlı, ilk defa gördüm.” diyerek o kadar çok insan paylaştı ki hayretler içinde kaldık. İnsanların çoğu, yavru tavus kuşlarının öyle göründüğüne inanmıştı. Birinin aklına böyle bir fırlamalık yapmak gelmişti ve yapmıştı, dünyanın geri kalanı da buna inanmaya hazırdı. Sülün Osman hikayesi gibi, 'Galata Kulesi’ni satın alabileceğine inanlar varsa ben de onu satarım!' Çok iyi bir mantık değil mi? Bu içeriğin, ömrünü tavus kuşlarını incelemeye adamış bilim insanının paylaşımlarından daha çok like, yorum ve paylaşım aldığına yemin edebilirim.

Bir yanda ömrünü eğitim, deneyim ve uzmanlaşma ile geçiren gerçek profesyoneller, diğer yanda sosyal medya algoritmalarının yıldızlaştırdığı içerik üreticileri... Bu iki dünya her gün sonsuz kez çarpışırken uzmanlık ile popülerlik arasındaki denge gitgide bozuluyor. Sosyal medya platformları, bol bol içerik üretenleri ödüllendirirken, bilginin asıl üretici ve kullanıcıları sistemin gerisinde kalıyor. Peki, bu sistem bizi nereye götürüyor? Doğrulanabilirlik, kaynak dayanaklılığı, güvenilirlik, bilimsellik gibi özellikleriyle tanımlanan bilginin yok oluşuna mı tanıklık ediyoruz?

Uzman bilgisi mi popüler içerik mi?

Bir işin profesyoneli olmakla o işin dahil olduğu alanın içerik üreticisi olmak arasında çok büyük farklar var. Bundan aylar önce yine Onedio’da yayınlanan bir yazım sonrasında çok sevdiğim bir arkadaşım aradı ve dedi ki “Serda bu yazıyı kaç saatte yazdın?” 'Bilmem ki' dedim, '4 falan herhalde.' “Başka işin yok mu senin?” dedi. 'E', dedim, 'İşimiz bu zaten. Bir konuyu kaynakları, dayanakları ve doğruluğu teyit edilmiş bir şekilde yazmak işi on dakikada yapılamaz ki? Tamam hepimiz kendi işimizde iyiyiz ama bu iyiliğimizin de sebepleri var. Bildiklerimi gökten download etmediğime göre bilirken yararlandığım, derinleşmeme hizmet eden kitaplar, makaleler, görüşler var. Üstelik bazı sözlerimin arkasına durabilmek için istenildiğinde gösterebileceğim muteber dayanaklarım olmalı. Bazen kendi yazdıklarımdan ilk önce ben şüpheye düşüp bir bakıyorum, bunun dayanağı nedir diye? Yani yazı böyle yazılır.' En sonunda arkadaşım ağzındaki baklayı çıkardı, meğer içerlemiş; “Biz bir şeyler yazarken ne kadar sorumlu davranıyor ve vakit harcıyoruz ama baksana zıttırı pıttırı şeyler nasıl da rağbet görüyor.” demek istiyormuş.