Öğrenme Alışkanlığına Teknolojiyi de Entegre Eden 11 Yeni Nesil Eğitim Teknolojisi

Uzaktan öğrenme, birçok mobil cihaz ve uygulama üzerinden çalışarak öğrencilerin her an her yerde eğitim almasına imkan tanıyan bir sistem. Bu tür platformlar, öğrencilerin konumdan bağımsız olarak yüksek kaliteli eğitim içeriklerine ve eğitmenlerine erişmesini sağlıyor. Böylece çok çeşitli platformlar aracılığıyla gereksinimleri karşılıyor. Ayrıca kişisel hedeflere kolayca uyarlanabiliyor.