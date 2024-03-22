Öğrenme Alışkanlığına Teknolojiyi de Entegre Eden 11 Yeni Nesil Eğitim Teknolojisi
Öğrenme Alışkanlığına Teknolojiyi de Entegre Eden 11 Yeni Nesil Eğitim Teknolojisi
Geleneksel eğitim yöntemleri, teorik bir öğrenme anlayışına dayanıyordu. Yeni nesil eğitim teknolojileri ise öğretmenden öğrenciye klasik aktarımlara faydalı bir katkı sağlıyor ve daha çok aktif bir öğrenme anlayışına odaklanıyor. Öğrencileri sürecin katılımcıları haline getirerek daha kalıcı ve anlamlı bir öğrenme deneyimi sunan bu teknolojilere gelin yakından bakalım.
İşte hayatımıza çoktan girmiş olan en yeni 11 eğitim teknolojisi!
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1. Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik
2. Uyarlanabilir Öğrenme
3. Yapay Zeka
4. Uzaktan Öğrenme
5. Bulut Tabanlı Eğitim
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6. Oyunlaştırma
7. E-kitap
8. Sosyal Medya
9. Sohbet Botları
10. IoT Araç Gereçler
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11. Veri Analitiği
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