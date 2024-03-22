Öğrenme Alışkanlığına Teknolojiyi de Entegre Eden 11 Yeni Nesil Eğitim Teknolojisi

Yapay zeka; yüz tanıma, makine öğrenimi ve doğal dil işleme gibi birçok teknolojiye entegre olarak öğrenmeyi daha kolay ve ilgi çekici hale getiriyor. Her geçen gün daha sık başvurulan yapay zeka desteği, öğrenme ortamında kişisel bir deneyim sunarak verimi ve başarı şansını artırıyor. Bu tür teknolojiler, sadece öğrencilerin değil öğretmenlerin de ders gereksinimlerini daha iyi belirlemesine yardımcı olduğundan hızla etki alanını genişletiyor.