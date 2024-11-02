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İzahı Olmayan Şeylerin Mizahı Olur! Çektiği Video İle Fiyat Algımızı Yitirdiğimizi Kanıtlayan Fenomen

İzahı Olmayan Şeylerin Mizahı Olur! Çektiği Video İle Fiyat Algımızı Yitirdiğimizi Kanıtlayan Fenomen

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2024 - 11:09

Sosyal medyada bir içerik üreticisinin paylaştığı video Türkiye'de yaşayanların fiyat algısının ne denli sarsıldığını gözler önüne serdi.

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Market alışverişinden restoran hesaplarına kadar her alanda 10 liralık bir ürünü 100 liraya satın almanın şaşırtmadığı bir dönemdeyiz.

Market alışverişinden restoran hesaplarına kadar her alanda 10 liralık bir ürünü 100 liraya satın almanın şaşırtmadığı bir dönemdeyiz.

Sosyal meydada bir içerik üreticisi de çektiği videoyla birlikte bu durumu eleştirerek insanların artık alışveriş yaparken harcadıkları paranın farkında olmadığına dikkat çekti.

Sosyal meydada bir içerik üreticisi de çektiği videoyla birlikte bu durumu eleştirerek insanların artık alışveriş yaparken harcadıkları paranın farkında olmadığına dikkat çekti.

Videoda bir kafede bile içecek fiyatlarının fazla olmasının kimseyi rahatsız etmediği gözlemleniyor. Fiyatların yükselmesi karşısında algımızı tamamen yitirdiğimizi kanıtlayan bu içerik sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

Videoda bir kafede bile içecek fiyatlarının fazla olmasının kimseyi rahatsız etmediği gözlemleniyor. Fiyatların yükselmesi karşısında algımızı tamamen yitirdiğimizi kanıtlayan bu içerik sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

Buyrun izliyoruz:

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