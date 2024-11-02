Bu Bambaşka Bir Seviye: Estetik Operasyonla Şaşırtıcı Bir Değişim Geçiren Erkek Hasta
Bu Bambaşka Bir Seviye: Estetik Operasyonla Şaşırtıcı Bir Değişim Geçiren Erkek Hasta
Bir doktor, çene estetiği için gelen hastasının önceki ve sonraki halini paylaştığı görüntülerle sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Fazla kilolar nedeniyle boyun ve çenesinin birleştiği noktada istenmeyen bir görünüm sergileyen hastaya yapılan birkaç estetik müdahale sonrasında ortaya çıkan sonuç başarılı oldu.
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Hastanın geçirdiği işlemlerle birlikte sadece boynundaki fazlalıklarından kurtulmakla kalmayıp, genç bir görünüm elde etmesi de dikkat çekti.
Bakalım siz bu değişimi nasıl bulacaksınız. Buyrun izliyoruz:
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