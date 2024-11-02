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Bu Bambaşka Bir Seviye: Estetik Operasyonla Şaşırtıcı Bir Değişim Geçiren Erkek Hasta

Bu Bambaşka Bir Seviye: Estetik Operasyonla Şaşırtıcı Bir Değişim Geçiren Erkek Hasta

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2024 - 10:28

Bir doktor, çene estetiği için gelen hastasının önceki ve sonraki halini paylaştığı görüntülerle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Fazla kilolar nedeniyle boyun ve çenesinin birleştiği noktada istenmeyen bir görünüm sergileyen hastaya yapılan birkaç estetik müdahale sonrasında ortaya çıkan sonuç başarılı oldu.

Fazla kilolar nedeniyle boyun ve çenesinin birleştiği noktada istenmeyen bir görünüm sergileyen hastaya yapılan birkaç estetik müdahale sonrasında ortaya çıkan sonuç başarılı oldu.

Hastanın geçirdiği işlemlerle birlikte sadece boynundaki fazlalıklarından kurtulmakla kalmayıp, genç bir görünüm elde etmesi de dikkat çekti.

Hastanın geçirdiği işlemlerle birlikte sadece boynundaki fazlalıklarından kurtulmakla kalmayıp, genç bir görünüm elde etmesi de dikkat çekti.

Bakalım siz bu değişimi nasıl bulacaksınız. Buyrun izliyoruz:

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