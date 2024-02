Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var'a Katılan Kadın Şoke Etti: "Kocamın Telefonuna Casus Program Yükledim"

Nur Viral hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında Hayatta Her Şey Var adlı programı izleyiciyle buluşturuyor. Hemen her bölümde yayına soru sormak için katılan izleyiciler ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Bu kez de eşinin kendisini aldattığını söyleyen kadın herkesi şoke etti!