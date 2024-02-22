Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var'a Katılan Kadın Şoke Etti: "Kocamın Telefonuna Casus Program Yükledim"
Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var'a Katılan Kadın Şoke Etti: "Kocamın Telefonuna Casus Program Yükledim"
Kaynak: https://www.mynet.com/galeri/kocam-bi...
Nur Viral hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında Hayatta Her Şey Var adlı programı izleyiciyle buluşturuyor. Hemen her bölümde yayına soru sormak için katılan izleyiciler ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Bu kez de eşinin kendisini aldattığını söyleyen kadın herkesi şoke etti!
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Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında Hayatta Her Şey Var programını yapan Nur Viral, programla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.
Bu kez de Psikoterapist Şeyda Betül Kılıç'ın konuk olduğu bölümde yayına bağlanan ve eşinin kendisini aldattığını belirten kadın herkesi şaşırttı.
1,5 aydır eşinin eve geç geldiğini belirten kadın, aldatıldığından şüphelenerek eşinin telefonuna casus programı yüklediğini itiraf etti.
Eşinin kendisini aldattığını öğrenen kadın, onu affetmiş olsa bile yaşananlar aklına geldikçe dayanamadığını belirtti.
Kocasının ağlayarak kendisinden helallik istediğini ve yalnızca bir kez ilişkiye girdiğini söylediğini belirten kadın, eşinin birlikte olduğu kadını, eşinin başka bir arkadaşıyla daha birlikte olduğunu belirtti.
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Tüm bu itirafların ardından Psikoterapist Şeyda Betül Kılıç şu sözleri söyledi:
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