Ne Ara Başladı Ne Ara Bitti? Yeni Yayınlanan 12 Dizi Final Yaptı!
Ne Ara Başladı Ne Ara Bitti? Yeni Yayınlanan 12 Dizi Final Yaptı!
Eylül ayında başlayan yeni yayın dönemine ekranlara gelen çoğu dizi ne yazık ki reyting savaşını kaybederek birkaç bölüm sonra final kararı aldı. Yılın başından beri 12 dizi final yaparken, bu dizileri sizler için derledik.
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Eylül ayında yeni yayın döneminin başlamasıyla kanallar senaryolarına en çok güvendikleri dizileri izleyicilerin beğenisine sunarken, bu dizilerden çok azı ayakta kalabildi.
2. sezonuyla devam eden dizilerin tahtını sallayabilen çok az dizi olurken, çoğu yeni dizi rekabetin had safhaya ulaştığı reyting savaşına yenildi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kadrosuyla göz dolduran Senden Önce dizisinin 3. bölümüyle final yapması bu alanda son yılların rekorunu elde ederken, yayın dönemi boyunca final kararı alan dizi sayısı 12'yi buldu.
Senden Önce 3. bölümde final kararı alırken, Altın Kafes, Aşka Düşman, Yıldızlar Bana Uzak dizileri 4. bölümle ekranlara veda etti.
Erken final yapan diğer diziler ise şu şekilde:
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