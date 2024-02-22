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Ne Zaman Taburcu Olacak? Settar Tanrıöğen'in Doktoru Açıklama Yaptı

Ne Zaman Taburcu Olacak? Settar Tanrıöğen'in Doktoru Açıklama Yaptı

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 19:42

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanröğen geçirdiği beyin kanamasıyla hepimizi korkutmuştu. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Tanrıöğen'in doktorundan açıklama geldi.

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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakteriyle izlediğimiz Settar Tanröğen geçirdiği beyin kanamasıyla tüm sevenlerini korkutmuştu.

Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakteriyle izlediğimiz Settar Tanröğen geçirdiği beyin kanamasıyla tüm sevenlerini korkutmuştu.

2 kez ameliyat geçiren Tanrıöğen haftalardır hastanede kalmaya devam ederken, Tanrıöğen'in ne zaman taburcu olup sete döneceği merak konusu olmuştu.

2 kez ameliyat geçiren Tanrıöğen haftalardır hastanede kalmaya devam ederken, Tanrıöğen'in ne zaman taburcu olup sete döneceği merak konusu olmuştu.

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı'dan yazılı açıklama geldi.

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı'dan yazılı açıklama geldi.

"Hastamız Settar Tanrıöğen'in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edecektir. Genel durumu iyidir."

"Hastamız Settar Tanrıöğen'in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edecektir. Genel durumu iyidir."

'Klinik olarak her gün olumlu gelişim gösteren Settar Tanrıöğen'in beyin kanamasına yol açan sebep ve ardından yapılmış olan embolizasyona bağlı komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi gerçekleştirilen hastamızın rehabilitasyonuna devam edilmektedir'

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