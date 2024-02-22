Ne Zaman Taburcu Olacak? Settar Tanrıöğen'in Doktoru Açıklama Yaptı
Ne Zaman Taburcu Olacak? Settar Tanrıöğen'in Doktoru Açıklama Yaptı
Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanröğen geçirdiği beyin kanamasıyla hepimizi korkutmuştu. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Tanrıöğen'in doktorundan açıklama geldi.
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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakteriyle izlediğimiz Settar Tanröğen geçirdiği beyin kanamasıyla tüm sevenlerini korkutmuştu.
2 kez ameliyat geçiren Tanrıöğen haftalardır hastanede kalmaya devam ederken, Tanrıöğen'in ne zaman taburcu olup sete döneceği merak konusu olmuştu.
Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı'dan yazılı açıklama geldi.
"Hastamız Settar Tanrıöğen'in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edecektir. Genel durumu iyidir."
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