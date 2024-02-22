Ne Zaman Taburcu Olacak? Settar Tanrıöğen'in Doktoru Açıklama Yaptı

'Klinik olarak her gün olumlu gelişim gösteren Settar Tanrıöğen'in beyin kanamasına yol açan sebep ve ardından yapılmış olan embolizasyona bağlı komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi gerçekleştirilen hastamızın rehabilitasyonuna devam edilmektedir'