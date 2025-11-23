onedio
"Nerede Olsa Varlığını Gösteren Kimse Unutulmaz" Atasözüne Göre Hangisi Kaybolmaz?

"Nerede Olsa Varlığını Gösteren Kimse Unutulmaz" Atasözüne Göre Hangisi Kaybolmaz?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.11.2025 - 21:28

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Bu kez yarışmacıya 200 bin TL değerinde 'Nerede Olsa Varlığını Gösteren Kimse Unutulmaz' anlamına gelen Atasözüne Göre Hangisi Kaybolmaz?  sorusu soruldu.

İşte bu sorunun cevabı!

"Nerede Olsa Varlığını Gösteren Kimse Unutulmaz" Anlamına Gelen Atasözüne Göre Hangisi Kaybolmaz?

"Nerede Olsa Varlığını Gösteren Kimse Unutulmaz" Anlamına Gelen Atasözüne Göre Hangisi Kaybolmaz?

A: Çıngıraklı koyun

B: Çıngıraklı yılan

C: Çıngıraklı deve

D: Çıngıraklı köpek

Doğru Cevap: C,  Çıngıraklı deve kaybolmaz

