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Neden Detoksa İhtiyaç Var?

etiket Neden Detoksa İhtiyaç Var?

Dr.Levent Buda
Dr.Levent Buda - yazio
03.08.2024 - 19:59

Uzun zamandır önünüze çok çıkan bir kelime değil mi? Türkçe değil maalesef ama dilimize girdi artık. Toksin yani zehir kelimesinden köken alıyor. De ön eki uzaklaştırma ya da negatiflik anlamı vererek zehirlerin bedenden uzaklaştırılması anlamını ekliyor. Yani yapılan detoks kürleri, bedenden zehirlerin uzaklaştırılması anlamına geliyor.

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Aslına bakarsak bedenimizde çok gelişmiş ve mükemmel işleyen bir detok ya da temizleme mekanizması var.

Aslına bakarsak bedenimizde çok gelişmiş ve mükemmel işleyen bir detok ya da temizleme mekanizması var.

Bunun için gelişmiş mükemmel organlarımız ve sistemlerimiz var. Karaciğer ve bağırsaklarımız, böbrekler ve tüm boşaltım sistemimiz, deri ve ter bezlerimiz katı haldeki kimyasal toksinleri atmak için muhteşem bir uyum içerisinde çalışıyorlar. Akciğerlerimiz ve solunum sistemimiz ise gaz haline dönüşebilen toksinleri (karbondioksit vb.) bedenimizden uzaklaştırıyor. Böylece bu sistemlerin uyumlu çalışması ile mükemmel sistem işliyor. 

Öyle ise neden detoksifikasyon kürlerine ihtiyaç var? “Var işte” deyip geçemeyiz, çünkü çok önemsenecek bir konu. Doğuyoruz, büyüyoruz ve yaşlanıyoruz. Aslında doğduğumuz günde ölmeye başlıyoruz. Her gün bir kısım hücrelerimiz ölüyor ve yerine yenileri geliyor. Bu rejenerasyon (yenilenme) süreci erken yaşlarda çok hızlı ve mükemmel iken yaş aldıkça süreç bazı aksaklıkları da beraberinde getiriyor. 

Ömrümüzün bütününe bakarsak doğduğumuz günden itibaren zehirli maddelere maruz kalıyoruz. Yediklerimiz, içtiklerimiz ve soluduğumuz hava bunların en önemli kaynağı. Mesela kurşunsuz benzin ülkemizde 2000’li yılların başında zorunlu kullanıma girdi. Bunun öncesinde kurşunsuz benzin teknolojisi yoktu ve petrolden benzin elde edilirken kurşun kullanılıyordu. Bu döneme kadar hepimiz kurşunla elde edilmiş benzinin egzoz gazını soluduk. Bu anlamda aracın bol olduğu şehir yaşantısı da bedende birikim miktarı açısından elbette bir kriter olarak önemlidir. 

Yediklerimiz peki? Günümüz hızlı tüketim alışkanlıkları ve dışarıdan yeme alışkanlıkları ile bir konsept olarak gelişen fastfood yediklerimizin hazırlanması ve raf-dolap ömrünün uzatılması amacı ile eklenen koruyucu kimyasallar da bedenimizi ve detoksifikasyon mekanizmamızı yorucu maddeleri içerdiği kuşku götürmez bir gerçek. Tabii ki hayvancılık ve tarım aşamasında gelişen yeni ziraat teknikleri de artık toksik kimyasalları içeren gıdalar tüketmemizin ayrı bir sebebi. Daha neler var neler saymakla bitmez.

Aslında Hipokrat’ın dediği gibi: Yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun!

Aslında Hipokrat’ın dediği gibi: Yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun!

Bu çok doğru bir yaklaşım. Olabildiğince taze, zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanılmamış gıdaya ulaşmak hem hepimizin hakkı, hem de aramamız gereken bir kriter. Peki, tersi olursa ne olacak? Yaş aldığımız süreç ilerledikçe yiyip içtiklerimiz ile birlikte soluduğumuz havadaki zehirli kimyasallar yadsınamaz bir gerçek olduğuna göre bedende üzerine koyarak birikecekler. Yaş ile yavaşlayan metabolik hızın etkisi ile birlikte biriken kimyasalların temizlenmesi yavaşlayacak ve bedende olumsuz etkilerini göstermeye başlayacak. Sizin anlayacağınız temizleme mekanizmalara yetmeyecek ve fıçı taşacak. Ardından şikayetler çıkmaya başlayacak ve buyrunuz hastalık tabloları.

İşte sadece bu sebeple detoks uygulamaları yapılmalıdır ama bu işin bir tarafı. Diğer tarafında da zihinsel yorgunlukların ve duygusal süreçlerin getirdiği birikimler var ki, onlarında detoksuna ihtiyaç olduğu bir gerçek ve böylesi süreçler son zamanlarda dünyanın her tarafında kötü bir süreçle ilerliyor. Detoks yapılırken kişinin kendi için bir şey yaptığı duygusu ile oluşan iyi aura detoks işlemlerine uyumu geliştirdiği gibi kişinin zihinsel ve duygusal detoksuna da katkı koyuyor, ancak elbette ki zihinsel ve duygusal arınma için inzivaların, katılım sağlanan kampların ve gelişim süreçlerinin de katkısı büyük. 

İş böyle ise, sadece kimyasal detoks süreçleri bütünsel iyiliği sağlamak açısından yeterli değildir. Ancak zihinsel ve ruhsal detoksu da içeren süreçlerin birlikte işlediği ve yapıldığı uygulamalar bütünsel olarak hepimize fayda sağlayacaktır. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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