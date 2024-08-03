Neden Detoksa İhtiyaç Var?
Neden Detoksa İhtiyaç Var?
Uzun zamandır önünüze çok çıkan bir kelime değil mi? Türkçe değil maalesef ama dilimize girdi artık. Toksin yani zehir kelimesinden köken alıyor. De ön eki uzaklaştırma ya da negatiflik anlamı vererek zehirlerin bedenden uzaklaştırılması anlamını ekliyor. Yani yapılan detoks kürleri, bedenden zehirlerin uzaklaştırılması anlamına geliyor.
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Aslına bakarsak bedenimizde çok gelişmiş ve mükemmel işleyen bir detok ya da temizleme mekanizması var.
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Aslında Hipokrat’ın dediği gibi: Yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun!
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