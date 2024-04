Mutlaka Öğrenmen Gereken 10 İyi Yaşam Felsefesi

Ünlü mimar Mies van der Rohe'nin sözü ''Less is more'' ile özetleyebileceğimiz, son zamanlarda daha sık duyduğumuz minimalizm felsefesi, yaşamı basitleştirmeyi, gereksiz karmaşıklıklardan kaçınmayı ve maddi olmayan değerlere odaklanmayı teşvik eder. Gerçek mutluluğun basitlik ve özgürlükten geldiğini savunur.

Kabul edelim gardırobumuzu giymediğimiz giysilerden, evimizi kullanmadığımız eşyalardan arındıracak bir temizlik terapisi hepimize iyi gelir!