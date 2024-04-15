Mutlaka Öğrenmen Gereken 10 İyi Yaşam Felsefesi
Mutlaka Öğrenmen Gereken 10 İyi Yaşam Felsefesi
Hayat bazen karmaşık olabilir ve her birimiz kendi yolculuğumuzda bazı zorluklarla karşılaşabiliriz. Haydi, hep birlikte düşünelim. Ne kadar süredir hepimiz, daha mutlu ve daha anlamlı bir yaşamın sırlarını aramıyor muyuz?
Belki de bu sırlar, eski felsefelerde saklıdır. Kim bilir, belki de bu felsefeler, hepimizin aradığı o gizli anahtarı bulmamıza yardımcı olabilir!
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1. Hedonizm
2. Stoacılık
3. Epikürcülük
4. Minimalizm
5. Japon Felsefesi
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6. Sokratik Düşünce
7. Taoizm
8. Varoluşçuluk
9. Eudaimonism
10. Humanizm
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