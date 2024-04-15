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Mutlaka Öğrenmen Gereken 10 İyi Yaşam Felsefesi

etiket Mutlaka Öğrenmen Gereken 10 İyi Yaşam Felsefesi

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 13:02

Hayat bazen karmaşık olabilir ve her birimiz kendi yolculuğumuzda bazı zorluklarla karşılaşabiliriz. Haydi, hep birlikte düşünelim. Ne kadar süredir hepimiz, daha mutlu ve daha anlamlı bir yaşamın sırlarını aramıyor muyuz?

Belki de bu sırlar, eski felsefelerde saklıdır. Kim bilir, belki de bu felsefeler, hepimizin aradığı o gizli anahtarı bulmamıza yardımcı olabilir!

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1. Hedonizm

Hedonizm, insanlar için en değerli şeyin zevk ve mutluluk olduğunu savunur. Ancak, sadece anlık hazlara odaklanan bir yaklaşımdan değil; aynı zamanda sürdürülebilir ve uzun vadeli mutluluğun peşinde koşmaktan bahsediyoruz.

Bu felsefede hayat keyif almak ve mutlu olmak için var.

Hatta hayatın bir parti olduğunu ve en büyük amacımızın dans etmek ve gülümsemek olduğunu düşünebilirsiniz!

2. Stoacılık

İç huzur ve mutluluğu bulmamıza yardımcı olacak bir yaşam felsefesi ile devam ediyoruz. Stoacılık, insanların yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları ve engelleri kabul etmeleri ve bu engeller karşısında duygusal dengeyi korumalarını öğütler.

Kontrol edemeyeceğimiz dış etkenler yerine, sadece kendi düşüncelerimiz, tepkilerimiz üzerinde kontrol sahibi olursak, mutluluğa daha da yaklaşırız değil mi?

3. Epikürcülük

Epikürcülük, mutluluğun temel bir değer olduğunu savunur ancak bu, sadece haz ve zevk arayışıyla sınırlı değildir. Mutluluk aynı zamanda sakinlik, ölçülülük, dostluk ve zihinsel huzur gibi unsurları içeren bir durumdur.

Epikürcüler, insanların sade bir yaşam tarzını benimsemelerini, ihtiyaçlarını sınırlamalarını ve basit zevklerden keyif almalarını önerirler.

Yani, kendinize biraz zaman ayırın, bir kitap okuyun, doğada yürüyüş yapın ve hayatın tadını çıkarın!

4. Minimalizm

Ünlü mimar Mies van der Rohe'nin sözü ''Less is more'' ile özetleyebileceğimiz, son zamanlarda daha sık duyduğumuz minimalizm felsefesi, yaşamı basitleştirmeyi, gereksiz karmaşıklıklardan kaçınmayı ve maddi olmayan değerlere odaklanmayı teşvik eder. Gerçek mutluluğun basitlik ve özgürlükten geldiğini savunur.

Kabul edelim gardırobumuzu giymediğimiz giysilerden, evimizi kullanmadığımız eşyalardan arındıracak bir temizlik terapisi hepimize iyi gelir!

5. Japon Felsefesi

Japon felsefesi, Zen Budizmi, Shintoizm ve Konfüçyüsizm gibi öğretileri kapsar.

İç huzur, sadelik ve doğayla uyum gibi kavramları içerir. Bu yüzden belki de biraz zamanınızı bahçede geçirmek, bonsai ağaçları yetiştirmek veya meditasyon yapmak size iyi gelebilir!

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6. Sokratik Düşünce

Sokrates'e göre, bilgelik, özdeğer ve anlam, insanın kendi iç dünyasını keşfetmesiyle elde edilir. Yani, insanların kendi inançlarını, değerlerini ve bilgi seviyelerini sorgulamaları ve derinlemesine düşünmeleri gerektiğini öne sürer.

Sokrates'in sorgulama yöntemi, adeta bir beyin jimnastiği gibidir. Bir gün, bir sürü soru sormaya başlarsınız ve sonunda düşüncelerinizde derin bir yüzme turuna çıkmış olursunuz. Belki de 'Neden?' sorusunu sormak bir sonraki Sokrates olmanın ilk adımıdır!

7. Taoizm

Taoizm, doğanın akışına uyum sağlamayı ve iç huzur bulmayı hedefler. İnsanların sade bir yaşam tarzı benimsemelerini, doğanın ritmine uyum sağlamalarını ve içsel dengeyi bulmalarını teşvik eder.

Bir gün parkta oturup kuş cıvıltılarını dinlemek Taoizm'i anlamak için güzel bir yol.

Belki de hayat, rüzgarın esintisiyle dans etmek ve doğanın müziğini dinlemekle daha da anlamlı hale gelir!

8. Varoluşçuluk

Varoluşçuluk, insanın özgürlüğünü, seçimlerinin sorumluluğunu ve anlam arayışını keşfeder. Peki, hayatın anlamını ararken kendinizi bir hikaye kahramanı gibi hissettiniz mi? Belki de bu felsefe, hayatın karmaşık dokusunda kendi yolunuzu bulmanız için size bir pusula olabilir.

9. Eudaimonism

Eudaimonism, mutluluk ve iyi yaşamı elde etmeyi hedefler. Ancak bu sadece bireysel mutlulukla sınırlı değil; aynı zamanda toplumsal adalet, dürüstlük ve erdem gibi değerleri de içerir.

Hayatın bir macera olduğunu ve her birimizin kendi mutluluğunu bulmak için yola çıktığını düşündüğümüzde, oldukça güçlü bir felsefe olduğunu görebiliriz!

10. Humanizm

Humanizm, her birimizin içindeki iyiliği ve potansiyeli keşfetmeyi amaçlar. İnsanın değerini ve onurunu yücelten bir melodi gibi.

Haydi, birbirimize bir gülümsemeyle, biraz sevgiyle ve biraz da anlayışla yaklaşalım. Her birimizin kendi hikayesini yazdığı bu dünyada, insanlık birbirimize el uzatmakla güzelleşir!

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