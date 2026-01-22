Moğolistan’ın Başkentinin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına Göre Doğru Yazılışı Hangisidir?
22 Ocak Perşembe günü Kim Milyoner Olmak İster’de yöneltilen bu coğrafya sorusu, Moğolistan’ın başkentinin Türkçe yazımında sık yapılan hataları yeniden tartışmaya açtı. İzleyiciler doğru kullanımın hangisi olduğunu merak etti.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının “Ülke İsimleri ve Başkentleri Listesi”ne göre, Moğolistan’ın başkentinin doğru yazılışı hangisidir?
