

Moğolistan’ın Başkentinin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına Göre Doğru Yazılışı Hangisidir?

Moğolistan'ın Başkentinin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına Göre Doğru Yazılışı Hangisidir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
22.01.2026 - 23:10

22 Ocak Perşembe günü Kim Milyoner Olmak İster’de yöneltilen bu coğrafya sorusu, Moğolistan’ın başkentinin Türkçe yazımında sık yapılan hataları yeniden tartışmaya açtı. İzleyiciler doğru kullanımın hangisi olduğunu merak etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının “Ülke İsimleri ve Başkentleri Listesi”ne göre, Moğolistan’ın başkentinin doğru yazılışı hangisidir?

  • A: Ulanbatur

  • B: Ulanbatar

  • C: Ulanbator

  • D: Ulanbatır

Doğru Cevap: C: Ulanbator

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
