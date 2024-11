Mango’da Binlerce Ürün TekFiyat: 499 TL!

Her gardırobun olmazsa olmazları, sezonun en son trendleri Mango markalı ürünler Hepsiburada'da seni bekliyor. Yılın en beğenilen koleksiyonları şu an tek fiyat kampanyasıyla hiç olmadığı kadar avantajlı. Kazaktan hırkaya, etekten pantolona ve atkıdan çantaya kadar aradığın her şey burada.

🎈🎈Bu listedeki her şeyin fiyatı 499 TL! 🎉🎉

İşte sezona dikkat çekici şekilde başlamak için incelemen gereken o kampanya! 👇💋

Bu içerik 20.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”