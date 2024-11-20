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Mango’da Binlerce Ürün TekFiyat: 499 TL!

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etiket Mango’da Binlerce Ürün TekFiyat: 499 TL!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 18:04

Her gardırobun olmazsa olmazları, sezonun en son trendleri Mango markalı ürünler Hepsiburada'da seni bekliyor. Yılın en beğenilen koleksiyonları şu an tek fiyat kampanyasıyla hiç olmadığı kadar avantajlı. Kazaktan hırkaya, etekten pantolona ve atkıdan çantaya kadar aradığın her şey burada. 

🎈🎈Bu listedeki her şeyin fiyatı 499 TL! 🎉🎉

İşte sezona dikkat çekici şekilde başlamak için incelemen gereken o kampanya! 👇💋

Bu içerik 20.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Mango Dokulu Polo Yaka Yelek

Mango Dokulu Polo Yaka Yelek

Pamuk karışımlı dokulu kumaştan yapılmış bu yakalı yelek her kombine tarz katacak o ürün. Palazzo pantolon, keten etek veya şortla birlikte harika şekilde kombinlenen bu şık parça tek fiyat kampanyasıyla sadece 499 TL. Eski fiyatı ise 799 TL.

Stoklar tükenmeden koşun!

Kullanıcı Yorumu;

Çok güzel bir yelek boyunun biraz uzun olması çok iyi geldi. Ben bunu kışın da gömleklerin üstüne kullanırım.

Mango Dokulu Polo Yaka Yelek

Hepsiburada external

Mango Kids Balıkçı Yaka Örgü Kazak

Mango Kids Balıkçı Yaka Örgü Kazak

Mango Kids'in bu balıkçı yaka, örme kumaş kazağı tüm kız çocuk dolaplarının vazgeçilmezi olacak. Sarma deseni o kadar harika ki her şekilde mükemmel görünüyor.

Kullanıcı yorumu;

Çok hızlı geldi çok güzel tam beden alınmalı.

Tek fiyat kampanyasının diğer ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Mango Kids Balıkçı Yaka Örgü Kazak

Hepsiburada external

Mango Man Noel Jakarlı Kazak

Mango Man Noel Jakarlı Kazak

Hazır yılbaşı gelirken sevdiğiniz erkeklere hediye almak veya kendiniz kullanmak için bir kazak arıyorsanız, daha fazla bakınmanıza gerek yok. Çünkü tek fiyat kampanyasında harika Noel desenli kazaklar var.

Kullanıcı yorumu;

Gerçek bir yün ama hiç rahatsız etmiyor, çok sıcak tutuyor. Kalitesine bayıldım. Hepsiburada olmasa bu kazağı uygun fiyata alma şansım yoktu.

Mango Man Noel Jakarlı Kazak

Hepsiburada external

Mango Kısa Triko Elbise

Mango Kısa Triko Elbise

Kışın altına külotlu çorap ve balıkçı kazakla, yazın ise tek başına giyeceğiniz bu harika elbise de şu an 499 TL kampanyasına dahil. Üstelik bedeni de tam.

Müşteri yorumu;

Tek kelimeyle muhteşem. Mango kalitesi.Kampanyanın diğer ürünlerine buradan bakmayı unutmayın!

Mango Kısa Triko Elbise

Hepsiburada external

Mango Kontrast Bitişli Örgülü Hırka

Mango Kontrast Bitişli Örgülü Hırka

İşte kışın sizi kurtaracak o örgü hırkayı bulduk. Harika deseni ve yumuşacık kumaşıyla her kombini bir üst seviyeye çıkaracak bu hırka, her dolapta mutlaka olmalı. Hem de fiyatı tek fiyatla 499 TL'ye kadar gerilemişken...

Bu fırsat kaçmaz!

Müşteri yorumu;

Kumaşı çok güzel kalitesi belli oluyor. 104 kiloyum XXL aldım, tam üzerime oldu, bayıldım. Hiç düşünmeden alın tok bir kumaşı var.

Mango Kontrast Bitişli Örgülü Hırka

Hepsiburada external
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Mango Houndstooth Mini Etek

Mango Houndstooth Mini Etek

Peki ya şu eteğin tatlılığına ne demeli?

Hayvan ayağı deseni ve ön kısımdaki düğmeli ilikleri bu eteğe bambaşka bir hava katıyor. Ofis kombinlerinin favorisi olacak bu etek de yılın en uygun dönemine denk geldi. Tek fiyat avantajıyla şu an 499 TL'ye senin olabilir.

Markanın diğer ürünleri ise burada!

Mango Houndstooth Mini Etek

Hepsiburada external

Mango Asimetrik Yırtmaçlı Elbise

Mango Asimetrik Yırtmaçlı Elbise

Her sezon trend olan, üzerine cuk oturan ve seni daha zayıf gösteren bir elbise mi arıyorsun? İşte karşında! Hem de Mango kalitesiyle ve Hepsiburada avantajlı kampanyasıyla gelmiş durumda. Stoklar tükenmeden sepete atılmalı!

Müşteri yorumu;

Mevsimlik bir elbise. Yumuşacık esnek, bedene yapışıyor ama harika. 🌺

Mango Asimetrik Yırtmaçlı Elbise

Hepsiburada external

Mango Saten Bitişli Dökümlü Gömlek

Mango Saten Bitişli Dökümlü Gömlek

Saten ve hafif kumaştan yapılmış bu şık gömlek, mutlaka her dolaba girmeli. Düğmeli manşetli kolu ve rengi her kombine çok yakışacak. Fiyat hazır 499 TL'ye kadar gerilemişken kesinlikle sepete eklenmeli!

Müşteri yorumu;

Kullanışlı ve şık iş görür tavsiye ederim. Fiyata göre çok iyi tavsiye ederim. İş için aldım kumaşı çok iyi. Rengi çok güzel, kumaşı ve kalitesi çok iyi.

Mango Saten Bitişli Dökümlü Gömlek

Hepsiburada external

Mango Yıpranmış Paçalı Düz Şort

Mango Yıpranmış Paçalı Düz Şort

Püsküllü kot şort modası hiçbir zaman geçmez. Kışın tek başına, bahar aylarında ceket veya hırkayla, kışın ise kazaklarla giyebileceğiniz muhteşem bir ürün. 

Üstelik fiyatı hiç olmadığı kadar avantajlı.

Kampanyanın diğer ürünleri de burada!

Mango Yıpranmış Paçalı Düz Şort

Hepsiburada external

Mango Denim Rengi Skinny Jean

Mango Denim Rengi Skinny Jean

Mango Tek Fiyat kampanyası dolabınızdaki jean eksiğini gidermek için çok ideal. Mesela 1 beden zayıf gösteren bu harika skinny jean oldukça basic bir model. Üstelik çok şık ve kaliteli. Hem kışın hem yazın giyecek dar paça bir jean arıyorsanız, bunu mutlaka değerlendirebilirsiniz.

Müşteri yorumu;

Süper yumuşacık. 54 kiloyum 36 beden ve paçaları tam oldu ama ben kısa paça sevdiğim için kıvırdım.

Mango Denim Rengi Skinny Jean

Hepsiburada external
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Mango Tweed Mini Etek

Mango Tweed Mini Etek

Kış sezonu demek tüvit kumaş ve mini etek demek. İkisini birleştiren bu yemyeşil, sıcacık etek ofis kombinleri için çok ideal. Hazır fiyat bu kadar gerilemişken kesinlikle değerlendirilmeli. Üstelik ceketiyle birlikte alma şansınız da var.

Kampanyanın diğer ürünlerine buradan bakmayı ihmal etmeyin!

Mango Tweed Mini Etek

Hepsiburada external

Mango Man Jude Dar Paça Jean

Mango Man Jude Dar Paça Jean

Mango tek fiyat döneminde erkekler için de harika ürünler var. Mesela erkeklerin favori modeli bu dar paça jean için fiyat 499 TL. Sweatshirtler ve kazaklarla harika görünüyor.

Mango Man Jude Dar Paça Jean

Hepsiburada external

Mango Saten Dantel Üst

Mango Saten Dantel Üst

Petrol mavisi rengiyle fazlasıyla dikkat çekici olan saten dantel üst, her mevsim giymeye uygun. Ayarlanabilir askıları ve vücutta kayan hafif yapısı onu harika bir ürün haline getiriyor. Üstelik farklı renk alternatifi de var.

Müşteri yorumu;

Fotoğraftakinin aynısı ve çok güzel. Tam kalıp ve rahat.

Mango Saten Dantel Üst

Hepsiburada external

Mango Man Kısa Örgü Şapka

Mango Man Kısa Örgü Şapka

Kış kombinlerinin vazgeçilmezlerinden olan atkı, bere çeşitleri de Hepsiburada ile oldukça avantajlı. Fiyatı 499 TL olan bu örgü bere hem başı sıcacık tutuyor hem de çok şık görünüyor. Farklı renk seçeneği de mevcut. Mutlaka inceleyin.

Kampanyanın diğer ürünlerine buradan bakmayı da unutmayın!

Mango Man Kısa Örgü Şapka

Hepsiburada external

Mango Mini Saten Çanta

Mango Mini Saten Çanta

Zarif zincirleri, uçuk pembe saten kumaşı ve kibar tasarımı ile tek kelimeyle harika bir çanta. Özel günerin vazgeçilmezi olacak bu çanta da fırsata dahil. Ayrıca farklı rengi de mevcut.

Müşteri yorumu;

Ben küçük çanta sevdiğim için çok beğendim çok kaliteli duruyor.

Mango Mini Saten Çanta

Hepsiburada external
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Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
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