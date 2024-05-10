Lüks Yaşamda Yeni Bir Başlangıç: ELIE SAAB BOSPHORUS Dünyaya Tanıtıldı

ELIE SAAB Grubu CEO'su Elie Saab Jr., duygularını şu şekilde ifade etti: 'Bu akşam, ELIE SAAB, Tor Holding ve Senar İnşaat arasındaki ortaklığın kutlamasını yapıyor ve ELIE SAAB Bosphorus'un lansmanını gerçekleştiriyoruz. Bu işbirliği, iki yıldan uzun bir süredir devam eden özel projeler yaratma konusundaki ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Bizim için her zaman ayrı bir yere sahip İstanbul ve Türkiye’de olmaktan mutluluk duyuyor ve bu heyecan verici yolculuğumuzda aramızda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz.”

Tor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Torun, ELIE SAAB gibi küresel olarak tanınan bir markayla yapılan işbirliğinin önemini şu sözlerle vurguladı: 'Bu gece, Tor Holding ve dinamik girişimlerimiz için bir dönüm noktasıdır. ELIE SAAB markasıyla ve Senar İnşaat ile yaptığımız işbirliği, Türkiye'de yeni bir lüks yaşam anlayışı başlatarak gelecekteki girişimlerin temelini oluşturuyor. Bu benzersiz işbirliği, hem markamız hem de ülkemiz için ileriye dönük büyük fırsatlar sunmaktadır.'

Senar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gönenç ise bu büyük projeye gösterilen titizliğin altını çizerken projenin gayrimenkul sektöründeki dönüştürücü potansiyelini ve öncü bakış açısını vurgulayarak projeye ilişkin duygularını şu sözlerle belirtti: “Boğaz hattında yapılan önceki projelerimizdeki prestijli tecrübelerimizi ELIE SAAB markası ile birlikte daha ileri taşımaktayız. ELIE SAAB ve Tor Holding ile yaptığımız işbirliği sayesinde projemizin hem Türkiye hem de küresel ölçekte başarılı olacağına inancımız tamdır.”