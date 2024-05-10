Lüks Yaşamda Yeni Bir Başlangıç: ELIE SAAB BOSPHORUS Dünyaya Tanıtıldı
Lüks Yaşamda Yeni Bir Başlangıç: ELIE SAAB BOSPHORUS Dünyaya Tanıtıldı
İstanbul'un yeni seçkin yaşam projelerinden biri olan lüks gayrimenkul girişimi ELIE SAAB Bosphorus, büyüleyici bir atmosferde The Peninsula Hotel'de muhteşem bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdi. 2 Mayıs Perşembe günü düzenlenen etkinlik, Türkiye ve dünya çapından 500'den fazla davetliyi ağırladı; iş dünyasından saygın isimler, uluslararası fon yöneticileri, basın mensupları, sanat camiasından kişiler, siyasi figürler ve seçkin yatırımcılar bu muhteşem gecede buluştu.
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