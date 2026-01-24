Küçük Evlerde Alan Açan 11 Zeka İşi Yöntem

Kapı arkaları genelde tamamen boş olur ve aslında bu büyük bir kayıp. Askılıklar veya ince raflar sayesinde bu alanlar rahatlıkla aktif hale gelebilir. Özellikle temizlik malzemeleri, çantalar ve ayakkabılar için ideal bir yöntem. Kapı arkası çözümleri göze batmaz ama bayağı da iş görmüş olur. Kullanımı pratik olduğu için düzeni korumak da kolaylaşır. Eşyalar da ortalıkta dolaşmaz.